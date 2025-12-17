Institutul Oncologic a recepționat o donație de cărți pentru pacienți și vizitatori
Good News, 17 decembrie 2025 13:40
Institutul Oncologic din Chișinău a recepționat o donație importantă de cărți destinată pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor care își petrec timp în incinta instituției medicale. Donația a fost oferită în cadrul unei…
• • •
Acum 30 minute
13:40
Acum 2 ore
12:00
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”: peste 40 de spectacole gratuite în toată țara # Good News
Ministerul Culturii al Republicii Moldova a lansat campania culturală „Hai Acasă de Crăciun", un program amplu de evenimente artistice dedicate sărbătorilor de iarnă, care își propune să aducă muzica, tradițiile și…
Acum 4 ore
11:20
Ministerul Infrastructurii avizează, dar PAS face bruiaj asupra unui proiect urbanistic major # Good News
Proiectul urbanistic pentru construirea a 5.941 de apartamente pe o suprafață de 35 de hectare într-o suburbie a Chișinăului, condusă de un primar afiliat PAS, ridică semne de întrebare în rândul societății civile…
10:30
Tema consumului de droguri în rândul tinerilor a reaprins dezbaterile publice, după ce declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), făcute într-o emisiune difuzată de postul public Moldova 1,…
Acum 6 ore
09:00
Sportivul Denis Vieru, unul dintre cei mai apreciați judoka ai Republicii Moldova, a susținut recent un masterclass de judo dedicat copiilor din Ucraina, oferindu-le tinerilor practicanți ai sportului ocazia de a învăța…
Acum 24 ore
18:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnificative în domeniul…
18:10
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) a primit un autovehicul nou oferit cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul unui proiect de susținere a sistemului de sănătate…
16:50
Investiții majore pentru educație: școala din Fălești devine model de infrastructură modernă # Good News
Liceul Teoretic Ion Creangă din Fălești va fi supus unei modernizări profunde și transformat într‑o școală model, în cadrul unui proiect ambițios de îmbunătățire a infrastructurii educaționale. Inițiativa face parte dintr‑un program mai…
15:00
Chișinăul fără buget: proiectele orașului, afectate de neprezentarea consilierilor PAS și PSRM # Good News
În Consiliul Municipal Chișinău (CMC) persistă un blocaj instituțional care împiedică examinarea și adoptarea bugetului municipal. Consilierii din fracțiunile PAS și PSRM nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului, fapt ce duce la lipsa…
14:20
Profesorii din Republica Moldova nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în stradă pentru a cere majorarea salariilor. Munca lor trebuie apreciată prin politici responsabile și decizii corecte, nu prin…
Ieri
12:40
Denis Șova: Partidul Nostru propune majorarea valorii de referință pentru creșterea salariilor profesorilor # Good News
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării…
12:10
Sportivul moldovean Nicolai Grozdev și-a apărat titlul de campion la turneul de arte marțiale mixte „Wow 25", care a avut pe 13 decembrie la Madrid, Spania. Luptătorul moldovean, cunoscut sub…
10:30
Festivalul „Covorul Dorului" a adunat laolaltă meșteșugari, artiști și iubitori de tradiții, readucând în prim-plan poveștile cusute și motivele tradiționale ale covoarelor moldovenești. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, plină de culoare și energie,…
10:20
Aleea din bulevardul Mircea cel Bătrân, transformată în punct de atracție pentru sectorul Ciocana # Good News
Primarul Ion Ceban a salutat transformarea aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitorii sectorului Ciocana. Anterior, aleea era lăsată în paragină: asfaltul degradat, băncile și coșurile…
09:10
La Muzeul Național de Artă a fost inaugurată o expoziție dedicată memoriei artistului Andrei Șarbu, aducând în prim-plan creațiile care i-au marcat cariera și impactul în arta contemporană moldovenească. Evenimentul a reunit critici…
15 decembrie 2025
18:40
Parteneriat strategic în creștere: Moldova și Suedia extind cooperarea în sectoare prioritare # Good News
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Suediei în Republica Moldova, Petra Maria Lärke, unde a fost discutat sprijinul Stockholmului oferit țării noastre în domenii…
17:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi, un prilej de reflecție și discuții despre dezvoltarea unui oraș mai verde, mai bine…
17:00
Palatul de Cultură din Ungheni intră în 2026 într‑un amplu proces de renovare cu sprijinul UE # Good News
Palatul de Cultură din municipiul Ungheni va intra în anul 2026 într‑un proces amplu de renovare, grație sprijinului financiar și tehnic oferit de Uniunea Europeană. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii culturale și transformarea instituției într‑un spațiu modern…
15:40
Bălți aprinde lumina sărbătorilor: Târgul de Crăciun și bradul de Anul Nou, deschise festiv # Good News
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun Duminică, municipiul Bălți a dat…
15:30
Serghei Ivanov: Așa cum cetățeanul este obligat să-și plătească impozitele, statul este obligat să-și onoreze promisiunile față de agricultori! # Good News
Statul nu și-a respectat angajamentele asumate față de agricultorii care au investit resurse proprii în dezvoltarea sectorului agricol. Declarația a fost făcută de către deputatul Partidului Nostru, Președinte al Comisiei…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Ion Ceban: Primăria Chișinău este obligată să execute decizii judiciare moștenite de la foștii primari # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, în ultima perioadă, Primăria este obligată să execute tot mai multe hotărâri judecătorești emise în anii mandatelor administrațiilor precedente, unele dintre ele fiind…
13:30
Municipiul Drochia a devenit, în aceste zile, un adevărat centru al tradițiilor de iarnă, găzduind un eveniment cultural care a reunit ansambluri folclorice din Republica Moldova și România. Colindele autentice, costumele populare și…
12:00
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat începerea lucrărilor pentru un nou sector al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră la Otaci, în cadrul unui proiect de modernizare și consolidare a securității la…
10:40
Patru polițiști ai Brigăzii Fulger au fost comemorați recent pentru sacrificiul și curajul de care au dat dovadă în timpul evenimentelor legate de obținerea independenței Republicii Moldova. Ceremonia a adus…
10:00
Strada Nicolae Testemițanu reprezenta un real obstacol pentru locuitorii și vizitatorii din zonă. ÎNAINTE, strada nu fusese reparată capital niciodată de la darea în exploatare, iar trotuarele erau impracticabile, chiar și pentru cei…
09:10
Frontierele Moldovei intră într-o nouă eră: investiții, securitate și flux mai rapid de trafic # Good News
Republica Moldova se pregătește să facă un pas important în consolidarea securității și eficienței la frontieră. Guvernul urmează să aprobe un Program național de management al frontierei pentru perioada 2026–2030, care…
12 decembrie 2025
18:00
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a lansat o inițiativă prin care va trimite peste 500 de cărți în limba română copiilor din comunitățile de moldoveni din diasporă, cu scopul de…
15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și…
15:10
La doar 31 de ani, antreprenorul Nicu Tocan din satul Zăim, raionul Căușeni, a reușit să pună pe roate o afacere locală care atrage atenția comunității. Dispus să transforme o idee într-o sursă de…
13:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine…
13:20
Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de…
10:40
Alexandru Munteanu, în dialog cu cetățenii din Călărași: Priorități locale și soluții pentru comunitate # Good News
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu cetățeni, autorități locale și reprezentanți ai comunității pentru a discuta despre principalele provocări și proiecte de dezvoltare…
09:50
Mişcarea Alternativa Naţională acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi majorat nejustificat bugetele mai multor instituții ale administrației publice centrale, cu peste 2 miliarde de lei. În paralel, potrivit MAN,…
09:10
Investiții de peste 600 000 lei în dotarea centrelor de sănătate din Ialoveni și Ceadâr-Lunga # Good News
Laboratoarele centrelor de sănătate din Ialoveni și Ceadâr-Lunga au fost recent dotate cu analizatoare biochimice automate de ultimă generație. Noile echipamente permit efectuarea rapidă și precisă a investigațiilor de laborator,…
11 decembrie 2025
18:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în sectorul Botanica sunt în desfășurare mai multe lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale și a curților de bloc. Potrivit edilului, în prezent se lucrează…
18:30
Un oficial al UE spune că integrarea Republicii Moldova poate stimula procesul de reintegrare a țării # Good News
Integrarea Moldovei în UE ar putea crea, de asemenea, oportunități pentru reintegrarea țării. După cum a relatat agenția de știri Infotag.md, Mate Csicsai, reprezentant al Delegației UE la Chișinău, și-a…
17:10
Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Călărași, unde are programate o serie de întâlniri și discuții cu autoritățile locale, reprezentanți ai comunității și factorii de decizie…
15:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație a carosabilului pe strada Maria Drăgan, una dintre cele mai importante artere din sectorul Ciocana. Intervenția a vizat tronsonul cuprins…
15:30
Republica Moldova va lua în considerare experiența Albaniei în procesul de integrare în UE # Good News
Republica Moldova anunță că va analiza și valorifica experiența Albaniei în procesul de integrare în Uniunea Europeană, în contextul eforturilor privind apropierea de standardele și cerințele comunitare. Decizia survine ca…
14:10
Partidul Nostru propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: 400 de milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilorFracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un…
12:50
Lansare oficială: „Securitate: ghid scurt”, o lucrare esențială despre amenințările globale # Good News
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt", semnată de Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi. La eveniment au participat actori politici, experți, cercetători, reprezentanți ai…
12:30
Al 11-lea Congres al Consultanților Politici aduce în prim-plan schimbările sistemice globale # Good News
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor", se va desfășura la Kiev pe 13 decembrie 2025, reunind experți din mai multe țări pentru…
11:10
EDITORIAL// Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # Good News
În ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei" către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău. Formaţiunea informează despre…
10:40
Orașul Călărași trece printr-un amplu proces de modernizare, iar mai multe străzi importante se află în prezent în reabilitare. Autoritățile locale au anunțat că lucrările vizează atât partea carosabilă, cât…
09:20
Ion Ceban: „Vreau să spun lucrurilor pe nume și să vorbesc direct despre ceea ce trăiesc oamenii după alegeri. Pentru că cetățenii merită adevărul, nu ambalaje și nu manipulări." Ce au…
09:00
Soluții noi la 112: Urgențele pot fi raportate și prin SMS de persoanele cu dizabilități # Good News
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 face un pas important spre incluziune, anunțând extinderea accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire. Instituția dispune acum de capacitatea…
10 decembrie 2025
19:00
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor" poartă cu mândrie numele orașului Chișinău și a plecat peste ocean, găsindu-și o familie iubitoare în…
18:00
Republica Moldova, România și Ucraina au decis să
16:00
Federația de taekwondo WTF din Moldova are un nou președinte – Maxim Gaus. El a fost ales cu 20 de voturi „pentru” și trei abțineri. Alți doi candidați s-au retras… Articolul Maxim Gaus a fost ales președinte al Federației de taekwondo WTF din Moldova apare prima dată în Good News.
14:10
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # Good News
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului,… Articolul Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” apare prima dată în Good News.
