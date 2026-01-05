Pasionații de jocuri intelectuale sunt invitați la Ședința Elitară #48 a Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale

17:30

Recent, ți-am povestit despre vizita mea la două întreprinderi sociale studențești din Cazaclia și Soroca. Acolo, datorită elevilor, am învățat să cos la mașina de cusut și să sudez. Pentru a-i ajuta să-și gestioneze eficient afacerile și să înțeleagă conceptul de antreprenoriat social, Asociația EcoVisio a decis pilotarea unui modul dedicat antreprenoriatului social în șapte instituții de învățământ din Republica Moldova. Timp de o oră și 30 de minute mi-am amintit de orele din liceu, deoarece am participat la o lecție despre impactul unui business social împreună cu tinerii de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe (CEEF) din Chișinău.