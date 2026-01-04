Participă gratuit la un concurs internațional de fotografie și câștigă 1.000 de dolari
#diez, 4 ianuarie 2026 16:15
2025 Booooooom Photo Awards anunță cinci categorii unde fotografii din toată lumea pot participa și câștiga între 1.000 și 5.000 de dolari. Categoriile din acest an sunt Portret, Natură, Stradă, Culoare și, pentru prima dată, o categorie specială pentru studenți. Сообщение Participă gratuit la un concurs internațional de fotografie și câștigă 1.000 de dolari появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
16:15
2025 Booooooom Photo Awards anunță cinci categorii unde fotografii din toată lumea pot participa și câștiga între 1.000 și 5.000 de dolari. Categoriile din acest an sunt Portret, Natură, Stradă, Culoare și, pentru prima dată, o categorie specială pentru studenți. Сообщение Participă gratuit la un concurs internațional de fotografie și câștigă 1.000 de dolari появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
15:15
Poliția Republicii Moldova a venit cu recomandări pentru șoferi, în contextul în care în mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă. Сообщение Recomandările Poliției pentru șoferi în contextul ninsorilor din țară появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
13:15
În 2026, iubitorii de cer înstelat vor avea ocazia să urmărească fenomene astronomice deosebite. De la perseide și ploaie de meteori până la eclipse de lună și de soare. Consultați lista de mai jos și încercuiți în calendar cele mai bune nopți pentru observarea stelelor! Сообщение Top 10 cele mai importante evenimente astronomice pe care să le urmărești în anul 2026 появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
10:00
Cum va fi vremea de Crăciunul pe stil vechi: lapoviță și temperaturi minime de până la −2 °C # #diez
În acest an, de Crăciunul pe stil vechi, meteorologii prognozează cer noros și lapoviță slabă. În unele localități din țară, noaptea se vor înregistra temperaturi minime de până la −2 °C, iar ziua, temperatura maximă va ajunge la +7 °C. Сообщение Cum va fi vremea de Crăciunul pe stil vechi: lapoviță și temperaturi minime de până la −2 °C появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
17:00
Congresmenul republican Mike Lee a anunțat că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, ar fi fost arestat și urmează să fie judecat în Statele Unite pentru acuzații penale formulate de justiția americană. Potrivit lui Lee, informația i-a fost confirmată de către secretarul de stat Marco Rubio. Oficialul american a declarat că operațiunea a avut drept scop punerea în aplicare a mandatului de arestare și protejarea personalului implicat. Lee a mai spus că acțiunea s-ar încadra în atribuțiile constituționale ale președintelui SUA de a proteja cetățenii americani de amenințări imediate. Сообщение Ce se va întâmpla cu președintele Venezuelei după ce a fost capturat de SUA появились сначала на #diez.
17:00
Polei și depuneri de lapoviță. Meteorologii anunță cod galben de condiții complicate ale vremii # #diez
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de condiții meteorologice complicate, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea va intra în vigoare duminică, 4 ianuarie, la ora 10:00, și va fi activă până luni, 5 ianuarie, ora 14:00. Сообщение Polei și depuneri de lapoviță. Meteorologii anunță cod galben de condiții complicate ale vremii появились сначала на #diez.
Ieri
15:00
Vrei să studiezi gratuit în Europa? Participă la o sesiune informativă despre Erasmus Mundus # #diez
Tinerii Ambasadori Europeni din Moldova organizează o sesiune informativă dedicată absolvenților de licență și tuturor tinerilor interesați de oportunitățile oferite de programul Erasmus Mundus. Сообщение Vrei să studiezi gratuit în Europa? Participă la o sesiune informativă despre Erasmus Mundus появились сначала на #diez.
15:00
Ești pasionat(ă) de fotografie? Participă la concursul „Hrănește păsările și câștigă premii” # #diez
Societatea pentru Protecția Păsărilor și Naturii (SPPN) din Republica Moldova a lansat un concurs foto dedicat iubitorilor de natură: „Hrănește păsările și câștigă premii”. Oricine din țară poate participa și are șansa să fie recompensat(ă) pentru creativitate și grija față de păsări. Сообщение Ești pasionat(ă) de fotografie? Participă la concursul „Hrănește păsările și câștigă premii” появились сначала на #diez.
13:00
În dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, mai multe explozii puternice și activitate aeriană au fost raportate în capitală și în alte regiuni din Venezuela, eveniment care marchează o escaladare majoră a tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela. În jurul orei 02:00 (ora locală), martori oculari și jurnaliști au relatat cel puțin șapte explozii în diferite puncte din Caracas, însoțite de avioane sau aeronave la joasă altitudine și coloane de fum. Penele de curent au afectat zone din sudul orașului, inclusiv în apropierea unor baze militare importante, transmite Reuters. Сообщение SUA ar fi atacat Venezuela. Ce se cunoaște până în prezent despre conflict появились сначала на #diez.
12:00
Prea puține autoare și limbaj învechit. De ce în România este criticată noua programă la română # #diez
În România, în ultimele săptămâni, programa școlară la disciplina Limba și literatura română, mai exact cea pentru clasa a IX-a, a devenit un subiect intens dezbătut și criticat în spațiul public. Discuțiile nu sunt doar academice, ci au ajuns și pe rețelele sociale, implicând profesori, lectori universitari, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și părinți. În continuare îți explicăm de ce noua programă propusă este considerată controversată și de ce se vorbește atât de mult despre ea. Сообщение Prea puține autoare și limbaj învechit. De ce în România este criticată noua programă la română появились сначала на #diez.
09:45
De mai bine de un an, la #diez avem o rubrică specială: Studiez în România. Aici venim cu cele mai noi actualizări din sistemul de învățământ românesc, care vizează tinerii originari din Republica Moldova. În anul 2025, am scris 211 materiale despre studiile în țara vecină. Iată care au fost cele mai importante știri ale anului. Сообщение Cele mai importante știri din educație în România în 2025 появились сначала на #diez.
2 ianuarie 2026
17:45
Dacă vara este despre piscină, atunci iarna este despre ciubăr. Ar fi păcat să nu. Apa caldă, combinată cu aerul curat și liniștea naturii este o modalitate excelentă de relaxare. Dacă încă n-ai încercat această experiență, te invităm să vezi locațiile unde o poți face. Сообщение Opt locații din Moldova unde găsești ciubăr. Care sunt prețurile появились сначала на #diez.
16:45
Vrei să afli cum poți ajunge stagiar(ă) la Comisia Europeană? Tinerii Ambasadori Europeni organizează o sesiune informativă # #diez
Dorești să urmezi un stagiu de practică plătit în unul dintre departamentele Comisiei Europene, precum cel de la Bruxelles, Luxemburg sau alte centre ale UE, dar simți că ai nevoie de mai multe detalii despre program? Tinerii Ambasadori Europeni organizează o sesiune informativă cu un angajat al Comisiei Europene care și-a început parcursul profesional anume prin acesta. Сообщение Vrei să afli cum poți ajunge stagiar(ă) la Comisia Europeană? Tinerii Ambasadori Europeni organizează o sesiune informativă появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:45
Dacă îți place muzica și să colecționezi amintiri, acest articol este pentru tine. Prima lună din 2026 aduce o ofertă variată de concerte și evenimente muzicale care vor anima începutul de an mai mult decât te-ai aștepta. Notează-ți-le în agendă pe cele care te atrag cel mai mult. Сообщение Vrei să începi anul cu dreptul? 13 concerte care se vor desfășura în ianuarie 2026 появились сначала на #diez.
14:45
FMF a anunțat numele celor mai buni jucători ai anului 2025. Cine a primit titlul de cel mai bun fotbalist moldovean # #diez
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a prezentat numele celor mai buni jucători și al celor mai bune jucătoare ai/ale anului 2025. Printre persoanele menționate se numără Ion Nicolaescu, Teodor Lungu, Claudia Chiper și Olesea Ostapciuc. Lista completă poate fi văzută mai jos. Сообщение FMF a anunțat numele celor mai buni jucători ai anului 2025. Cine a primit titlul de cel mai bun fotbalist moldovean появились сначала на #diez.
12:30
Începutul noului an este un bun prilej pentru a ne seta obiectivele pentru următoarele 12 luni. Dacă te gândești în ce proiecte te poți implica chiar în prima lună a anului 2026, ce burse poți obține sau la ce concursuri te poți înscrie, în acest material am pregătit o listă cu oportunități al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în ianuarie. De exemplu, universitățile internaționale oferă burse studenților moldoveni pentru studiile de licență sau masterat, elevii au ocazia să-și testeze cunoștințele în programare, iar profesorii pot merge într-o mobilitate academică pentru a le preda studenților din Ungaria. Grăbește-te să completezi formularul pentru înregistrare. Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna ianuarie появились сначала на #diez.
12:30
A fost lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. Cum te poți înscrie # #diez
A început etapa de înscrieri la concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. Acesta este dedicat sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi, dar și altor actori importanți în domeniul educației fizice și a sportului, care, pe parcursul anului 2025, au demonstrat rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, contribuind la promovarea Republicii Moldova și a valorilor naționale. Сообщение A fost lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. Cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
11:30
Bucureștiul introduce taxă turistică fixă. Cât trebuie să achite turiștii pentru o noapte de cazare # #diez
Începând cu 1 ianuarie 2026, turiștii care se cazează într-o unitate din București trebuie să plătească o taxă turistică fixă de 10 lei românești pe noapte (aproximativ 2 euro). Măsura a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București în decembrie 2025 și are ca scop promovarea capitalei României, scrie adevarul.ro. Сообщение Bucureștiul introduce taxă turistică fixă. Cât trebuie să achite turiștii pentru o noapte de cazare появились сначала на #diez.
11:30
Oamenii maib, alături de The Moldova Project, au dat sens sărbătorilor de iarnă pentru copiii din satele Moldovei # #diez
În preajma sărbătorilor de iarnă, maib reconfirmă angajamentul său față de responsabilitatea socială corporativă, aducând bucurie și speranță copiilor din satele Republicii Moldova. Сообщение Oamenii maib, alături de The Moldova Project, au dat sens sărbătorilor de iarnă pentru copiii din satele Moldovei появились сначала на #diez.
10:30
Fragmente colorate din trecut. Ce se știe despre panoul mozaic de pe Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 din capitală # #diez
Continuăm să vă povestim despre mozaicurile din Chișinău. De data aceasta, ne îndreptăm atenția spre panoul care decorează clădirea Centralei Electrice cu Termoficare nr. 1 (CET-1), situată în sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit ru.diez.md, acesta a fost realizat în perioada URSS, fiind dedicat succeselor industrializării și realizărilor din domeniul energetic. Сообщение Fragmente colorate din trecut. Ce se știe despre panoul mozaic de pe Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 din capitală появились сначала на #diez.
1 ianuarie 2026
17:15
Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri de revelion: un bărbat a fost rănit în urma utilizării focurilor de artificii # #diez
De revelion, Poliția Republicii Moldova a intervenit în peste 450 de cazuri pe întreg teritoriul țării. Autoritățile anunță că cel mai grav accident a fost înregistrat în Chișinău, unde un bărbat a fost rănit în urma utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice. Сообщение Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri de revelion: un bărbat a fost rănit în urma utilizării focurilor de artificii появились сначала на #diez.
16:15
Salariu de până la 40.000 de lei pe lună. Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova # #diez
A fost publicat topul celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante din Republica Moldova la sfârșitul lunii decembrie 2025. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe primul loc se află poziția de responsabil tehnic. Persoana care va ocupa acest post va ridica un salariu de până la 40.000 de lei pe lună. Сообщение Salariu de până la 40.000 de lei pe lună. Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova появились сначала на #diez.
14:15
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului 112 au preluat 1.826 de solicitări, dintre care peste 600 au fost pentru cazuri medicale. Despre acest lucru a anunțat Serviciul 112. Сообщение Peste 1.800 de apeluri au fost efectuate la 112 în primele opt ore ale noului an появились сначала на #diez.
11:15
(video) Toate felicitările președinților Moldovei din ultimii 14 ani, pe care le-au văzut moldovenii de Anul Nou # #diez
În ultimii 14 ani, Republica Moldova a avut doi președinți – Nicolae Timofti (2012-2016) și Igor Dodon (2016-2020) – și o președintă – Maia Sandu (2020-prezent). Tradițional, în noaptea dintre ani, președintele sau președinta țării vine cu un mesaj de felicitare pentru cetățeni. Noi am selectat toate urările șefilor de stat din Moldova pe care le-am auzit la televizor sau pe Facebook de revelion, în acești 14 ani. Сообщение (video) Toate felicitările președinților Moldovei din ultimii 14 ani, pe care le-au văzut moldovenii de Anul Nou появились сначала на #diez.
11:15
Anul 2026 nu este an bisect, așa că va avea 365 de zile. Dintre acestea, 254 vor fi zile lucrătoare, iar altele 111 – zile de odihnă în weekend și de sărbători. Сообщение Câte zile libere vor avea moldovenii în anul 2026. Lista sărbătorilor în Moldova появились сначала на #diez.
10:15
Taxe, salarii și indemnizații. Lista modificărilor care intră în vigoare în Moldova din 1 ianuarie 2026 # #diez
Noul an 2026 vine cu mai multe schimbări pentru cetățenii Republicii Moldova. Așadar, în acest articol am adunat modificările care se întâmplă în țară începând cu ziua de astăzi, 1 ianuarie 2026. Сообщение Taxe, salarii și indemnizații. Lista modificărilor care intră în vigoare în Moldova din 1 ianuarie 2026 появились сначала на #diez.
01:00
Tradițional, în noaptea dintre ani, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova. Сообщение (video) „Să avem grijă unii de alții.” Mesajul președintei Maia Sandu de revelion появились сначала на #diez.
31 decembrie 2025
17:45
Noul an începe cu ninsori și înghețuri. În unele regiuni minimele vor atinge −10 °C. Totuși, în capitală vom avea parte doar de îngheț. Сообщение Cum va fi vremea în prima zi din 2026. Prognoza meteo pentru 1 ianuarie появились сначала на #diez.
14:45
Viitorul se scrie în 3D: primul „Atelier Cezeri” din Moldova a fost inaugurat la Colegiul Universității Tehnice a Moldovei # #diez
Educația viitorului se construiește astăzi, iar Republica Moldova face un pas important în această direcție printr-o premieră de rezonanță: inaugurarea primului „Atelier Cezeri”. Acest proiect educațional inovator, realizat cu sprijinul Agenției Turce de Cooperare și Coordonare (TİKA), a fost deschis în cadrul Colegiului Universității Tehnice a Moldovei, fiind prima versiune destinată liceelor a prestigioasei rețele internaționale Cezeri LAB, dezvoltată în cadrul Programului de Educație în Știință și Tehnologie (BİTEP). Сообщение Viitorul se scrie în 3D: primul „Atelier Cezeri” din Moldova a fost inaugurat la Colegiul Universității Tehnice a Moldovei появились сначала на #diez.
14:45
La final de an, Facultatea Tehnologia Alimentelor a Universității Tehnice a Moldovei își încununează parcursul academic prin realizări care vorbesc de la sine – cercetare solidă, idei cu impact și oameni care dau valoare științei, acestea purtând semnătura cercetării autentice și a excelenței academice. Сообщение Cercetarea, în capul mesei la Facultatea Tehnologia Alimentelor a UTM появились сначала на #diez.
14:45
Pe măsură ce anul 2025 se călătorește, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) își privește cu mândrie palmaresul, care a prins contur prin fiecare proiect și inițiativă a echipei sale. Consolidând punțile dintre mediul academic și piața muncii, facultatea își încununează activitatea oferind tinerilor busola necesară pentru profesiile viitorului. Сообщение FCGC: un an sub semnul excelenței și al viitorului în Geodezie, Cadastru și Evaluare появились сначала на #diez.
14:45
În pragul trecerii dintre ani, când prioritățile pentru noul sezon agricol încep să prindă contur, Departamentul Agronomie și Mediu din cadrul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului (FȘASM) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a inițiat un spațiu de dialog dedicat agriculturii durabile. Această inițiativă s-a concretizat într-un eveniment de referință – masa rotundă cu tema „Principalele provocări privind durabilitatea agriculturii în Republica Moldova”, care a adus în prim-plan cele mai presante subiecte ale sectorului agricol modern și sustenabil. Сообщение Accent pe agricultura durabilă: de la provocări la soluții practice inovatoare появились сначала на #diez.
14:45
La sfârșit de an, tradițional, facem totalurile și planificăm următoarele 365 de zile. Cine nu o face? O să începem să ne lăudăm cu faptul că, anul curent, newsletterul Adăugător a ajuns la 530 de cititori. Ura! Dacă tot am început discuția despre cititori, ne dorim ca anul viitor această comunitate mică să se dubleze. Pentru ca acest lucru să se întâmple, recomandă unui prieten interesat de educație să se aboneze la Adăugător. Сообщение Despre ce am vorbit în newsletterul Adăugător în 2025 și ce ne așteaptă la anul появились сначала на #diez.
14:45
(video) „Credeți, sperați și iubiți!” Cum arată o zi din viața unui actor care joacă rolul lui Moș Crăciun # #diez
De 17 ani, Alexandru Săli activează în calitate de actor la Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”. În tot acest timp, a transpus pe scenă zeci de personaje îndrăgite de copii cu ajutorul păpușilor, dar și fără ele. Sărbătorile de iarnă, de exemplu, îi oferă ocazia de a juca rolul lui Moș Crăciun. Сообщение (video) „Credeți, sperați și iubiți!” Cum arată o zi din viața unui actor care joacă rolul lui Moș Crăciun появились сначала на #diez.
13:45
La final de an, Linella a dus bucuria în casele multor oameni, iar pentru patru doamne, sărbătorile au venit pe patru roți. Сообщение Patru destine schimbate într-o seară: Linella a norocit patru doamne появились сначала на #diez.
12:45
Anul 2025 a fost marcat de un șir de evenimente. De la alegerile parlamentare și dispariția macroului de pe piață, la scandalul cu „Kenții” din Parlament sau pisicile de la Guvern. Toate acestea au inspirat internauții, iar pe rețelele sociale au apărut mai multe glume. Iată care au fost cele mai populare meme made in Moldova din anul 2025. Сообщение Care au fost cele mai populare meme „născute în Moldova” în anul 2025 появились сначала на #diez.
10:45
Anul 2026 vine cu vești bune pentru angajații din România. Potrivit calendarului sărbătorilor legale, românii vor avea 17 zile libere legale, dintre care 12 vor pica în timpul săptămânii. Cele mai generoase intervale libere apar în ianuarie, aprilie, la începutul verii și la finalul lunii noiembrie, când Ziua Națională este legată de weekend. Сообщение Câte zile libere vor avea românii în anul 2026. Lista sărbătorilor din țara vecină появились сначала на #diez.
10:45
Au mai rămas ore numărate din acest an, iar la ora 00:00 Moldova va fi deja în anul 2026. Totuși, noul an va ajunge mai repede în alte țări, iar de vină este fusul orar. În continuare îți spunem 10 țări unde cupele de șampanie vor fi ciocnite cu două sau chiar 12 ore mai devreme. Сообщение 10 țări în care Anul Nou vine mai repede decât în Moldova появились сначала на #diez.
30 decembrie 2025
20:30
Viitorul energiei începe cu tinerii care au curajul să gândească diferit, să creeze soluții și să acționeze responsabil. Această viziune a stat la baza Atelierului Tinerilor Energeticieni, un proiect inspirațional lansat la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM), dedicat elevilor și tinerilor pasionați de știință, tehnologie și inovație. Сообщение UTM a deschis porțile Atelierului Tinerilor Energeticieni появились сначала на #diez.
17:30
Antreprenoriatul social a ajuns în sălile de clasă. Cum învață tinerii de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe să creeze afaceri cu impact # #diez
Recent, ți-am povestit despre vizita mea la două întreprinderi sociale studențești din Cazaclia și Soroca. Acolo, datorită elevilor, am învățat să cos la mașina de cusut și să sudez. Pentru a-i ajuta să-și gestioneze eficient afacerile și să înțeleagă conceptul de antreprenoriat social, Asociația EcoVisio a decis pilotarea unui modul dedicat antreprenoriatului social în șapte instituții de învățământ din Republica Moldova. Timp de o oră și 30 de minute mi-am amintit de orele din liceu, deoarece am participat la o lecție despre impactul unui business social împreună cu tinerii de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe (CEEF) din Chișinău. Сообщение Antreprenoriatul social a ajuns în sălile de clasă. Cum învață tinerii de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe să creeze afaceri cu impact появились сначала на #diez.
17:30
În pragul sărbătorilor de iarnă, când lumina Crăciunului apropie oameni, culturi și suflete, Universitatea Tehnică a Moldovei a oferit studenților internaționali o experiență memorabilă, plină de căldură și emoție. Pe 19 decembrie, UTM a trăit un astfel de moment de grație: evenimentul Christmas in Moldova, o seară dedicată dialogului intercultural, spiritului de comunitate universitară și magiei care ne unește, indiferent de meridianul de unde venim. Сообщение „Christmas in Moldova” a unit culturi și inimi la UTM появились сначала на #diez.
17:30
În curând, orașul va fi „inundat” de sute de focuri de artificii. Pe lângă faptul că afectează mediul și provoacă moartea păsărilor, acestea reprezintă o sursă de stres pentru copiii mici și animale. Câinii, în special, sunt sensibili la artificii din cauza zgomotelor puternice, a luminilor intense și a vibrațiilor, care le pot declanșa panică și stres. Сообщение 16 sfaturi pentru a vă proteja animalul de companie în timpul focurilor de artificii появились сначала на #diez.
16:30
Maib susține revenirea studenților din diasporă și dezvoltarea noii generații de profesioniști # #diez
Maib își reconfirmă angajamentul față de dezvoltarea și susținerea tinerilor care aleg să revină acasă, în calitate de partener al Galei Studenților Originari din Republica Moldova, eveniment ajuns la cea de-a 13-a ediție. Gala este un eveniment anual dedicat recunoașterii și promovării tinerilor moldoveni care urmează studii în universități internaționale și se disting prin performanțe academice și extracurriculare remarcabile, contribuind activ la consolidarea unei generații de profesioniști conectați la valorile și viitorul Republicii Moldova. Сообщение Maib susține revenirea studenților din diasporă și dezvoltarea noii generații de profesioniști появились сначала на #diez.
16:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Guvernului să simplifice procedura de dare în căutare a persoanelor condamnate, astfel încât acestea să nu mai poată fugi de executarea pedepsei, inclusiv în regiunea transnistreană. Șefa statului a subliniat că „procedurile actuale sunt lente și deseori ineficiente”. Сообщение Maia Sandu cere mecanisme pentru a împiedica fuga condamnaților în regiunea transnistreană появились сначала на #diez.
16:30
Toate școlile auto din țară nu pot elibera certificatele de școlarizare. Platforma nu este funcțională # #diez
Elevii școlilor auto din Republica Moldova, care au susținut examenele interne teoretice și practice, nu pot primi certificatele de școlarizare, document obligatoriu pentru programarea la examenul ASP, de mai bine de o săptămână. Сообщение Toate școlile auto din țară nu pot elibera certificatele de școlarizare. Platforma nu este funcțională появились сначала на #diez.
16:30
SafeZone de la Moldcell: protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații # #diez
Într-o lume digitală în care fiecare click poate ascunde un risc, siguranța online devine o necesitate. Moldcell lansează SafeZone – serviciul modern care te protejează de viruși, phishing, furt de identitate și conținut periculos înainte ca acestea să ajungă pe dispozitivul tău. Сообщение SafeZone de la Moldcell: protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații появились сначала на #diez.
16:30
(video) Lorina Gaitus, despre cum îl ajută pe Moș Crăciun să îndeplinească dorințele celor care îi scriu răvașe # #diez
Lorina Gaitus și-a dorit întotdeauna să aducă magia sărbătorilor de iarnă mai aproape de cei mici. Astfel, trei ani în urmă, s-a alăturat echipei de spiriduși a lui Moș Crăciun. În videoclipul de mai jos, Lorina ne-a povestit despre experiența sa în cadrul atelierului, despre cum funcționează întregul proces, de la primirea scrisorilor până la oferirea darurilor, dar și despre emoțiile pe care le trăiește atunci când se întâlnește cu cei care-i trimit răvașe moșului. Сообщение (video) Lorina Gaitus, despre cum îl ajută pe Moș Crăciun să îndeplinească dorințele celor care îi scriu răvașe появились сначала на #diez.
15:30
(infografic) Cum a evoluat lista celor mai populare prenume de băieți nou-născuți în Moldova în ultimii 18 ani # #diez
Alegerea prenumelui pentru un copil poate fi o provocare pentru părinți. Unii preferă prenume clasice, în timp ce alții aleg variante mai neobișnuite sau de inspirație internațională. Totuși, unele nume rămân la fel de îndrăgite de-a lungul anilor. În acest articol, îți prezentăm cele mai populare prenume masculine ale nou-născuților în 2025 și cum s-a schimbat preferința pentru acestea în ultimele aproape două decenii. Сообщение (infografic) Cum a evoluat lista celor mai populare prenume de băieți nou-născuți în Moldova în ultimii 18 ani появились сначала на #diez.
14:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că în noaptea de revelion, între 31 decembrie 2025, ora 20:00, și 1 ianuarie 2026, ora 07:00, circulația transportului public va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin-str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Transportul, inclusiv cel public, va fi redirecționat pe străzile adiacente. Сообщение Cum va circula transportul public din Chișinău în noaptea de revelion появились сначала на #diez.
12:30
(infografic) Cum a evoluat lista celor mai populare prenume de fete nou-născute în Moldova în ultimii 18 ani # #diez
La alegerea prenumelui pentru un copil, mulți părinți oscilează între tradițional și modern. Unii optează pentru prenume clasice, în timp ce alții preferă variante mai rare sau internaționale. Cert este un lucru: unele prenume rămân la fel de populare ca acum 10 ani. În acest material îți spunem care au fost cele mai răspândite nume de fete nou-născute în 2025 și cum a evoluat popularitatea acestora în ultimii 18 ani. Сообщение (infografic) Cum a evoluat lista celor mai populare prenume de fete nou-născute în Moldova în ultimii 18 ani появились сначала на #diez.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.