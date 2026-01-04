Spectacole, filme și muzică. Șapte evenimente la care să mergi săptămâna viitoare

12:30

Începutul noului an este un bun prilej pentru a ne seta obiectivele pentru următoarele 12 luni. Dacă te gândești în ce proiecte te poți implica chiar în prima lună a anului 2026, ce burse poți obține sau la ce concursuri te poți înscrie, în acest material am pregătit o listă cu oportunități al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în ianuarie. De exemplu, universitățile internaționale oferă burse studenților moldoveni pentru studiile de licență sau masterat, elevii au ocazia să-și testeze cunoștințele în programare, iar profesorii pot merge într-o mobilitate academică pentru a le preda studenților din Ungaria. Grăbește-te să completezi formularul pentru înregistrare.