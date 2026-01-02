A fost lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. Cum te poți înscrie
#diez, 2 ianuarie 2026 12:30
A început etapa de înscrieri la concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova", ediția 2025. Acesta este dedicat sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi, dar și altor actori importanți în domeniul educației fizice și a sportului, care, pe parcursul anului 2025, au demonstrat rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, contribuind la promovarea Republicii Moldova și a valorilor naționale.
• • •
Acum 15 minute
12:30
Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna ianuarie
12:30
A fost lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. Cum te poți înscrie # #diez
A început etapa de înscrieri la concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova", ediția 2025. Acesta este dedicat sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi, dar și altor actori importanți în domeniul educației fizice și a sportului, care, pe parcursul anului 2025, au demonstrat rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, contribuind la promovarea Republicii Moldova și a valorilor naționale.
Acum 2 ore
11:30
Bucureștiul introduce taxă turistică fixă. Cât trebuie să achite turiștii pentru o noapte de cazare # #diez
Începând cu 1 ianuarie 2026, turiștii care se cazează într-o unitate din București trebuie să plătească o taxă turistică fixă de 10 lei românești pe noapte (aproximativ 2 euro). Măsura a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București în decembrie 2025 și are ca scop promovarea capitalei României, scrie adevarul.ro.
11:30
Oamenii maib, alături de The Moldova Project, au dat sens sărbătorilor de iarnă pentru copiii din satele Moldovei # #diez
În preajma sărbătorilor de iarnă, maib reconfirmă angajamentul său față de responsabilitatea socială corporativă, aducând bucurie și speranță copiilor din satele Republicii Moldova.
Acum 4 ore
10:30
Fragmente colorate din trecut. Ce se știe despre panoul mozaic de pe Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 din capitală # #diez
Continuăm să vă povestim despre mozaicurile din Chișinău. De data aceasta, ne îndreptăm atenția spre panoul care decorează clădirea Centralei Electrice cu Termoficare nr. 1 (CET-1), situată în sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit ru.diez.md, acesta a fost realizat în perioada URSS, fiind dedicat succeselor industrializării și realizărilor din domeniul energetic.
Acum 24 ore
17:15
Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri de revelion: un bărbat a fost rănit în urma utilizării focurilor de artificii # #diez
De revelion, Poliția Republicii Moldova a intervenit în peste 450 de cazuri pe întreg teritoriul țării. Autoritățile anunță că cel mai grav accident a fost înregistrat în Chișinău, unde un bărbat a fost rănit în urma utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice.
16:15
Salariu de până la 40.000 de lei pe lună. Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova # #diez
A fost publicat topul celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante din Republica Moldova la sfârșitul lunii decembrie 2025. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe primul loc se află poziția de responsabil tehnic. Persoana care va ocupa acest post va ridica un salariu de până la 40.000 de lei pe lună.
14:15
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului 112 au preluat 1.826 de solicitări, dintre care peste 600 au fost pentru cazuri medicale. Despre acest lucru a anunțat Serviciul 112.
Ieri
11:15
(video) Toate felicitările președinților Moldovei din ultimii 14 ani, pe care le-au văzut moldovenii de Anul Nou # #diez
În ultimii 14 ani, Republica Moldova a avut doi președinți – Nicolae Timofti (2012-2016) și Igor Dodon (2016-2020) – și o președintă – Maia Sandu (2020-prezent). Tradițional, în noaptea dintre ani, președintele sau președinta țării vine cu un mesaj de felicitare pentru cetățeni. Noi am selectat toate urările șefilor de stat din Moldova pe care le-am auzit la televizor sau pe Facebook de revelion, în acești 14 ani.
11:15
Anul 2026 nu este an bisect, așa că va avea 365 de zile. Dintre acestea, 254 vor fi zile lucrătoare, iar altele 111 – zile de odihnă în weekend și de sărbători.
10:15
Taxe, salarii și indemnizații. Lista modificărilor care intră în vigoare în Moldova din 1 ianuarie 2026 # #diez
Noul an 2026 vine cu mai multe schimbări pentru cetățenii Republicii Moldova. Așadar, în acest articol am adunat modificările care se întâmplă în țară începând cu ziua de astăzi, 1 ianuarie 2026.
01:00
Tradițional, în noaptea dintre ani, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova.
31 decembrie 2025
17:45
Noul an începe cu ninsori și înghețuri. În unele regiuni minimele vor atinge −10 °C. Totuși, în capitală vom avea parte doar de îngheț.
14:45
Viitorul se scrie în 3D: primul „Atelier Cezeri” din Moldova a fost inaugurat la Colegiul Universității Tehnice a Moldovei # #diez
Educația viitorului se construiește astăzi, iar Republica Moldova face un pas important în această direcție printr-o premieră de rezonanță: inaugurarea primului „Atelier Cezeri". Acest proiect educațional inovator, realizat cu sprijinul Agenției Turce de Cooperare și Coordonare (TİKA), a fost deschis în cadrul Colegiului Universității Tehnice a Moldovei, fiind prima versiune destinată liceelor a prestigioasei rețele internaționale Cezeri LAB, dezvoltată în cadrul Programului de Educație în Știință și Tehnologie (BİTEP).
14:45
La final de an, Facultatea Tehnologia Alimentelor a Universității Tehnice a Moldovei își încununează parcursul academic prin realizări care vorbesc de la sine – cercetare solidă, idei cu impact și oameni care dau valoare științei, acestea purtând semnătura cercetării autentice și a excelenței academice.
14:45
Pe măsură ce anul 2025 se călătorește, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) își privește cu mândrie palmaresul, care a prins contur prin fiecare proiect și inițiativă a echipei sale. Consolidând punțile dintre mediul academic și piața muncii, facultatea își încununează activitatea oferind tinerilor busola necesară pentru profesiile viitorului.
14:45
În pragul trecerii dintre ani, când prioritățile pentru noul sezon agricol încep să prindă contur, Departamentul Agronomie și Mediu din cadrul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului (FȘASM) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a inițiat un spațiu de dialog dedicat agriculturii durabile. Această inițiativă s-a concretizat într-un eveniment de referință – masa rotundă cu tema „Principalele provocări privind durabilitatea agriculturii în Republica Moldova", care a adus în prim-plan cele mai presante subiecte ale sectorului agricol modern și sustenabil.
14:45
La sfârșit de an, tradițional, facem totalurile și planificăm următoarele 365 de zile. Cine nu o face? O să începem să ne lăudăm cu faptul că, anul curent, newsletterul Adăugător a ajuns la 530 de cititori. Ura! Dacă tot am început discuția despre cititori, ne dorim ca anul viitor această comunitate mică să se dubleze. Pentru ca acest lucru să se întâmple, recomandă unui prieten interesat de educație să se aboneze la Adăugător.
14:45
(video) „Credeți, sperați și iubiți!” Cum arată o zi din viața unui actor care joacă rolul lui Moș Crăciun # #diez
De 17 ani, Alexandru Săli activează în calitate de actor la Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță". În tot acest timp, a transpus pe scenă zeci de personaje îndrăgite de copii cu ajutorul păpușilor, dar și fără ele. Sărbătorile de iarnă, de exemplu, îi oferă ocazia de a juca rolul lui Moș Crăciun.
13:45
La final de an, Linella a dus bucuria în casele multor oameni, iar pentru patru doamne, sărbătorile au venit pe patru roți.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:45
Anul 2025 a fost marcat de un șir de evenimente. De la alegerile parlamentare și dispariția macroului de pe piață, la scandalul cu „Kenții" din Parlament sau pisicile de la Guvern. Toate acestea au inspirat internauții, iar pe rețelele sociale au apărut mai multe glume. Iată care au fost cele mai populare meme made in Moldova din anul 2025.
10:45
Anul 2026 vine cu vești bune pentru angajații din România. Potrivit calendarului sărbătorilor legale, românii vor avea 17 zile libere legale, dintre care 12 vor pica în timpul săptămânii. Cele mai generoase intervale libere apar în ianuarie, aprilie, la începutul verii și la finalul lunii noiembrie, când Ziua Națională este legată de weekend.
10:45
Au mai rămas ore numărate din acest an, iar la ora 00:00 Moldova va fi deja în anul 2026. Totuși, noul an va ajunge mai repede în alte țări, iar de vină este fusul orar. În continuare îți spunem 10 țări unde cupele de șampanie vor fi ciocnite cu două sau chiar 12 ore mai devreme.
30 decembrie 2025
20:30
Viitorul energiei începe cu tinerii care au curajul să gândească diferit, să creeze soluții și să acționeze responsabil. Această viziune a stat la baza Atelierului Tinerilor Energeticieni, un proiect inspirațional lansat la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM), dedicat elevilor și tinerilor pasionați de știință, tehnologie și inovație.
17:30
Antreprenoriatul social a ajuns în sălile de clasă. Cum învață tinerii de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe să creeze afaceri cu impact # #diez
Recent, ți-am povestit despre vizita mea la două întreprinderi sociale studențești din Cazaclia și Soroca. Acolo, datorită elevilor, am învățat să cos la mașina de cusut și să sudez. Pentru a-i ajuta să-și gestioneze eficient afacerile și să înțeleagă conceptul de antreprenoriat social, Asociația EcoVisio a decis pilotarea unui modul dedicat antreprenoriatului social în șapte instituții de învățământ din Republica Moldova. Timp de o oră și 30 de minute mi-am amintit de orele din liceu, deoarece am participat la o lecție despre impactul unui business social împreună cu tinerii de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe (CEEF) din Chișinău.
17:30
În pragul sărbătorilor de iarnă, când lumina Crăciunului apropie oameni, culturi și suflete, Universitatea Tehnică a Moldovei a oferit studenților internaționali o experiență memorabilă, plină de căldură și emoție. Pe 19 decembrie, UTM a trăit un astfel de moment de grație: evenimentul Christmas in Moldova, o seară dedicată dialogului intercultural, spiritului de comunitate universitară și magiei care ne unește, indiferent de meridianul de unde venim.
17:30
În curând, orașul va fi „inundat" de sute de focuri de artificii. Pe lângă faptul că afect
16:30
Maib susține revenirea studenților din diasporă și dezvoltarea noii generații de profesioniști # #diez
Maib își reconfirmă angajamentul față de dezvoltarea și susținerea tinerilor care aleg să revină acasă, în calitate de partener al Galei Studenților Originari din Republica Moldova, eveniment ajuns la cea de-a 13-a ediție. Gala este un eveniment anual dedicat recunoașterii și promovării tinerilor moldoveni care urmează studii în universități internaționale și se disting prin performanțe academice și extracurriculare remarcabile, contribuind activ la consolidarea unei generații de profesioniști conectați la valorile și viitorul Republicii Moldova. Сообщение Maib susține revenirea studenților din diasporă și dezvoltarea noii generații de profesioniști появились сначала на #diez.
16:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Guvernului să simplifice procedura de dare în căutare a persoanelor condamnate, astfel încât acestea să nu mai poată fugi de executarea pedepsei, inclusiv în regiunea transnistreană. Șefa statului a subliniat că „procedurile actuale sunt lente și deseori ineficiente”. Сообщение Maia Sandu cere mecanisme pentru a împiedica fuga condamnaților în regiunea transnistreană появились сначала на #diez.
16:30
Toate școlile auto din țară nu pot elibera certificatele de școlarizare. Platforma nu este funcțională # #diez
Elevii școlilor auto din Republica Moldova, care au susținut examenele interne teoretice și practice, nu pot primi certificatele de școlarizare, document obligatoriu pentru programarea la examenul ASP, de mai bine de o săptămână. Сообщение Toate școlile auto din țară nu pot elibera certificatele de școlarizare. Platforma nu este funcțională появились сначала на #diez.
16:30
SafeZone de la Moldcell: protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații # #diez
Într-o lume digitală în care fiecare click poate ascunde un risc, siguranța online devine o necesitate. Moldcell lansează SafeZone – serviciul modern care te protejează de viruși, phishing, furt de identitate și conținut periculos înainte ca acestea să ajungă pe dispozitivul tău. Сообщение SafeZone de la Moldcell: protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații появились сначала на #diez.
16:30
(video) Lorina Gaitus, despre cum îl ajută pe Moș Crăciun să îndeplinească dorințele celor care îi scriu răvașe # #diez
Lorina Gaitus și-a dorit întotdeauna să aducă magia sărbătorilor de iarnă mai aproape de cei mici. Astfel, trei ani în urmă, s-a alăturat echipei de spiriduși a lui Moș Crăciun. În videoclipul de mai jos, Lorina ne-a povestit despre experiența sa în cadrul atelierului, despre cum funcționează întregul proces, de la primirea scrisorilor până la oferirea darurilor, dar și despre emoțiile pe care le trăiește atunci când se întâlnește cu cei care-i trimit răvașe moșului. Сообщение (video) Lorina Gaitus, despre cum îl ajută pe Moș Crăciun să îndeplinească dorințele celor care îi scriu răvașe появились сначала на #diez.
15:30
(infografic) Cum a evoluat lista celor mai populare prenume de băieți nou-născuți în Moldova în ultimii 18 ani # #diez
Alegerea prenumelui pentru un copil poate fi o provocare pentru părinți. Unii preferă prenume clasice, în timp ce alții aleg variante mai neobișnuite sau de inspirație internațională. Totuși, unele nume rămân la fel de îndrăgite de-a lungul anilor. În acest articol, îți prezentăm cele mai populare prenume masculine ale nou-născuților în 2025 și cum s-a schimbat preferința pentru acestea în ultimele aproape două decenii. Сообщение (infografic) Cum a evoluat lista celor mai populare prenume de băieți nou-născuți în Moldova în ultimii 18 ani появились сначала на #diez.
14:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că în noaptea de revelion, între 31 decembrie 2025, ora 20:00, și 1 ianuarie 2026, ora 07:00, circulația transportului public va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin-str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Transportul, inclusiv cel public, va fi redirecționat pe străzile adiacente. Сообщение Cum va circula transportul public din Chișinău în noaptea de revelion появились сначала на #diez.
12:30
(infografic) Cum a evoluat lista celor mai populare prenume de fete nou-născute în Moldova în ultimii 18 ani # #diez
La alegerea prenumelui pentru un copil, mulți părinți oscilează între tradițional și modern. Unii optează pentru prenume clasice, în timp ce alții preferă variante mai rare sau internaționale. Cert este un lucru: unele prenume rămân la fel de populare ca acum 10 ani. În acest material îți spunem care au fost cele mai răspândite nume de fete nou-născute în 2025 și cum a evoluat popularitatea acestora în ultimii 18 ani. Сообщение (infografic) Cum a evoluat lista celor mai populare prenume de fete nou-născute în Moldova în ultimii 18 ani появились сначала на #diez.
11:15
Cei mai activi tineri și cele mai implicate organizații de tineret ale anului 2025 și-au ridicat premiile bine meritate. Lista câștigătorilor din acest an a fost făcută publică de către Agenția Națională pentru Tineret. Сообщение Lista câștigătorilor Premiilor Naționale pentru Tineret 2025 появились сначала на #diez.
29 decembrie 2025
20:00
Ce au în comun alimentația elevilor în gimnazii, filmul „Siberia din oase”, perchezițiile de la Liceul „Gheorghe Asachi”, promisiunile sau inițiativele populiste, notele „șocante” de la matematică și memele cu Dan Perciun și examenele de bac? Toate aceste evenimente au avut loc pe parcursul anului 2025 în educația din Republica Moldova. Da, 2025 este pe sfârșite și la #diez facem, deja tradițional, totalizarea anului. Сообщение Cele mai importante știri din educație ale anului 2025 появились сначала на #diez.
18:00
Profesorii din Moldova pot petrece o săptămână în Ungaria pentru a preda studenților de la Universitatea de Servicii Publice Ludovika # #diez
Profesorii universitari și cercetătorii din Republica Moldova au oportunitatea să candideze pentru o bursă din partea Universității de Servicii Publice Ludovika din Ungaria. Programul de burse va facilita colaborarea dintre experți, lectori și cercetători din Europa Centrală și de Est. De asemenea, datorită burselor, cadrele didactice vor avea posibilitatea să susțină prelegeri publice, să participe la workshopuri și activități profesionale alături de facultățile și institutele de cercetare ale universității. Сообщение Profesorii din Moldova pot petrece o săptămână în Ungaria pentru a preda studenților de la Universitatea de Servicii Publice Ludovika появились сначала на #diez.
17:00
Certificatele de voluntariat vor fi emise în format electronic. Ce schimbări aduce noua lege a voluntariatului # #diez
Noua lege pentru activitatea voluntarilor a fost adoptată astăzi, 29 decembrie, cu votul a 66 de deputați. Prevederile au fost armonizate cu legislația Uniunii Europene și au drept scop crearea condițiilor necesare pentru creșterea nivelului de implicare și participare civică a cetățenilor de toate vârstele în activități de voluntariat. Сообщение Certificatele de voluntariat vor fi emise în format electronic. Ce schimbări aduce noua lege a voluntariatului появились сначала на #diez.
16:00
Un vis împlinit poate începe, uneori, cu niște plăți simple cu cardul. Campania promoțională „Visuri care merită trăite cu maib și Visa”, desfășurată în perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, și-a desemnat câștigătorii celor mai mari premii. Din mii de participanți, cinci persoane norocoase vor pleca într-o aventură care le va rămâne în suflet pentru totdeauna. Сообщение Au fost desemnați câștigătorii promoției „Visuri care merită trăite cu maib și Visa” появились сначала на #diez.
15:00
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost aprobat. Salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5.500 la 6.300 de lei # #diez
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost aprobat astăzi, 29 decembrie, de către membrii Parlamentului Republicii Moldova. Cu votul a 54 de deputați, proiectul de lege a fost adoptat în cea de-a doua lectură. Potrivit bugetului pentru anul 2026, salariul minim în sectorul bugetar urmează să crească de la 5.500 la 6.300 de lei. Сообщение Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost aprobat. Salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5.500 la 6.300 de lei появились сначала на #diez.
14:00
Turneul teatral „Aceasta este Europa” a ajuns la sfârșit. Cetățenii din 30 de localități rurale și urbane s-au conectat cu valorile UE # #diez
Proiectul cultural național „EU sunt UE” s-a încheiat oficial printr-un eveniment public desfășurat la Chișinău. Inițiativa a avut drept obiectiv promovarea unei înțelegeri corecte, echilibrate și accesibile a Uniunii Europene, prin intermediul culturii, în special prin teatru, dialog și implicare comunitară. Сообщение Turneul teatral „Aceasta este Europa” a ajuns la sfârșit. Cetățenii din 30 de localități rurale și urbane s-au conectat cu valorile UE появились сначала на #diez.
13:00
Specialiștii în transport și logistică sunt invitați să participe la programul MoveUp pentru a-și dezvolta competențele manageriale # #diez
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită profesioniștii din domeniul transportului, logisticii și managementului să se înscrie la programul de instruire MoveUp. Cele șase module ale proiectului sunt orientate spre dezvoltarea competențelor manageriale, optimizarea proceselor logistice și aplicarea practică a standardelor internaționale în domeniul transportului și logisticii. Сообщение Specialiștii în transport și logistică sunt invitați să participe la programul MoveUp pentru a-și dezvolta competențele manageriale появились сначала на #diez.
13:00
Tot ce trebuie să știi despre transformarea voluntariatului în vechime de muncă. Care sunt avantajele și actele necesare # #diez
În Republica Moldova, activitatea voluntarilor este reglementată prin lege, iar persoanele care se implică au mai multe beneficii. Unul dintre cele mai utile avantaje ale voluntariatului este transformarea acestuia în experiență de muncă. Atât legea privind voluntariatul, cât și regulamentul de implementare a acesteia nu stipulează o formulă de calcul pentru orele de voluntariat. Totuși, activitatea de voluntariat se poate contabiliza ca vechime în muncă doar dacă este dovedită cu ajutorul actelor despre care îți spunem în continuare. Сообщение Tot ce trebuie să știi despre transformarea voluntariatului în vechime de muncă. Care sunt avantajele și actele necesare появились сначала на #diez.
12:00
În grădinițele, școlile și universitățile din Găgăuzia va fi elaborat un plan național de învățare și promovare a limbii găgăuze # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a început procesul de elaborare al unui plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia. Primele discuții au avut loc la Comrat, unde autorități, profesori și experți s-au întâlnit pentru a stabili direcțiile principale ale documentului, informează reprezentanții MEC într-un comunicat de presă. Сообщение În grădinițele, școlile și universitățile din Găgăuzia va fi elaborat un plan național de învățare și promovare a limbii găgăuze появились сначала на #diez.
12:00
Mastercard extinde serviciul „Cash la casă”. Acum, numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante # #diez
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, împreună cu maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, au lansat serviciul „Cash la casă” în rețeaua stațiilor de alimentare Avante. Serviciul le permite clienților Avante ca, la achitarea cumpărăturilor cu un card Mastercard, să retragă numerar direct la casă – fără a fi nevoie să caute un bancomat. Сообщение Mastercard extinde serviciul „Cash la casă”. Acum, numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante появились сначала на #diez.
11:00
(video) Începe noul an la cinematograf. Patru filme care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 1 și 8 ianuarie 2026. Сообщение (video) Începe noul an la cinematograf. Patru filme care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni появились сначала на #diez.
28 decembrie 2025
19:45
Au mai rămas zile numărate până se încheie anul 2025 și trecem în 2026. Chiar dacă puține evenimente vor avea loc în ultima săptămână din anul curent, există totuși câteva opțiuni pentru cei care vor să își petreacă timpul liber la un concert, o proiecție de film care surprinde spiritul autentic al poporului moldovenesc sau la un atelier de realizare a jucăriilor de brad. Сообщение La ce evenimente să petreci timpul în ultimele zile din anul 2025 появились сначала на #diez.
17:45
Dintre cei 334.600 de elevi din Republica Moldova, 90,77 % studiază una sau două limbi străine. În anul de studii 2025/2026, cea mai populară limbă străină printre elevi este engleza, arată datele de la Biroul Național de Statistică (BNS). Сообщение (grafic) Care sunt cele mai populare limbi străine printre elevii din Moldova появились сначала на #diez.
15:45
Cine sunt artiștii care vor evolua la concertul de revelion din Piața Marii Adunări Naționale # #diez
În noaptea dintre ani, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc un concert pentru a marca Anul Nou. Programul cuprinde un spectacol artistic, iar pe scenă vor urca artiști, orchestre, ansambluri folclorice și interpreți. Evenimentul va începe la ora 20:00 și se va încheia la ora 02:00. Сообщение Cine sunt artiștii care vor evolua la concertul de revelion din Piața Marii Adunări Naționale появились сначала на #diez.
