Examenele studenților de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice se bazează în mare parte pe aspectul practic. Asta înseamnă că studenții elaborează, de obicei, o lucrare în care îmbină cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului pentru cursul respectiv. Alex Hanganu este student în anul II la Management Artistic și Studii Culturale, iar pentru examen a creat un performance – „Straturi” – împreună cu Cătălina Bezer, studentă în anul IV la Actorie. Am mers și eu la examen ca să înțeleg cum se desfășoară acesta și ca să încerc să pătrund în esența artei contemporane. Сообщение Performance-ul lui Alex și al Cătălinei. Cum are loc un examen pentru studenții de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice появились сначала на #diez.

