Anunțul Oanei Țoiu despre tragedia din Elveția, în care a murit un român. Ministra de Externe a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului

11:30

Astăzi au loc, la Kiev, noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească cu oficialii ucraineni, în timp ce o echipă americană va participa prin videoconferință.