Ceață densă, vizibiltate scăzută și ghețuș. Recomandările Poliției pentru participanții la traficul rutier
Radio Chisinau, 4 ianuarie 2026 19:00
Poliția Republicii Moldova atenționează că în mai multe regiuni se atestă ceață densă, iar odată cu lăsarea întunericului vizibilitatea scade semnificativ, fapt ce poate îngreuna circulația rutieră.
Acum o oră
19:00
Acum 4 ore
17:25
Toate eclipsele, superlunile, ploile de meteoriți și planetele pe care le poți observa pe cer în 2026 # Radio Chisinau
Luni pline strălucitoare, roiuri de meteori spectaculoase și eclipse totale impresionante le vor oferi pasionaților de astronomie multe motive să privească spre cer în 2026, arată CNN.
17:00
Ploi și ninsori abundente vor fi în toată România până în 9 ianuarie, conform meteorologului ANM Mihai Huștiu. El a spus că în aceste zile vor fi și diferențe mari de temperatură între zonele țării – Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade.
16:40
Anunțul Oanei Țoiu despre tragedia din Elveția, în care a murit un român. Ministra de Externe a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului # Radio Chisinau
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis condoleanțe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. De asemenea, ea a menționat că l-a sunat pe George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgență în noaptea incendiului.
16:05
Traficul rutier pe străzile municipiului Chișinău se desfășoară în condiții normale, iar transportul public circulă conform programului stabilit, potrivit unui comunicat emis de autoritățile municipale duminică la prânz, transmite IPN.
15:40
Ruta Ceramicii. O nouă atracție turistică în R. Moldova, care va valorifica istoria lutului # Radio Chisinau
După succesul Rutei Gastronomice, autoritățile vor lansa, pe 16 ianuarie, o nouă rută turistică în Republica Moldova: Ruta Ceramicii, care va pune în valoare meșteșugul tradițional al lutului și istoria ceramicii. Prezentarea oficială va avea loc la Muzeul de Istorie, transmite IPN.
Acum 6 ore
15:15
Putin „ucide prea mulți oameni”, acuză Trump. Liderul de la Casa Albă anunță că nu este „deloc încântat” de acțiunile președintelui rus # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi critici la adresa președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la soarta negocierilor de pace dintre SUA și Rusia privind Ucraina, anunță Kyiv Independent. „Nu sunt încântat de Putin. El ucide prea mulți oameni”, a declarat Trump reporterilor în cadrul unei conferințe de presă în care a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro.
14:50
Hidrologii atenționează despre menținerea formațiunilor de gheață și riscul prăbușirii în bazinele acvatice # Radio Chisinau
Hidrologii anunță că pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale râurilor Prut și Nistru, formațiunile de gheață se vor menține. Avertizarea este făcută în contextul menținerii temperaturilor scăzute ale aerului, în intervalul 3-10 ianuarie curent, informează MOLDPRES.
14:25
„Au pariat din nou pe calul greșit” Polonia persiflează Rusia și Ungaria după operațiunea SUA în Venezuela # Radio Chisinau
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, și ministrul său de externe, Radoslaw Sikorski, au persiflat sâmbătă, în mesaje separate, Rusia și Ungaria după intervenția militară țintită a Statelor Unite în Venezuela, care a condus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro.
14:05
Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale. Recomandările oamenilor legii în contextul condițiilor meteo # Radio Chisinau
În contextul fluxului sporit de transport înregistrat în perioada sărbătorilor, Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în special în direcția punctelor de trecere a frontierelor de stat ale Republicii Moldova, precum și pe direcțiile de deplasare dinspre și spre acestea. De asemenea, oamenii legii vin cu recomandări pentru șoferi, în contextul condițiilor meteorologice.
13:35
Nicușor Dan va participa la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, în Franța # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan va participa marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) care va avea loc la Palatul Élysée din Paris, a anunțat duminică Administrația Prezidențială a României.
Acum 8 ore
13:10
Trafic intens la Aeroportul Chișinău. Călătorii sunt îndemnați să ajungă la aerogară cu trei ore înainte de zbor # Radio Chisinau
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a îndemnat călătorii să ajungă la aerogară cu trei ore înainte de zborul planificat. Astfel, prezentarea din timp va permite parcurgerea fără grabă a tuturor etapelor înainte de călătorie, informează MOLDPRES.
12:50
Primele 42 de familii din mediul rural și-au renovat energetic locuințele, cu sprijinul UE (VIDEO) # Radio Chisinau
Primele 42 de familii din mediul rural și-au renovat energetic locuințele în anul 2025, cu sprijinul Uniunii Europene. Alte 80 de gospodării se află în etapa de contractare a lucrărilor, comunică MOLDPRES.
12:20
Diplomație economică, integrare europeană și consolidarea sprijinului consular pentru diasporă. TOP 5 priorități ale MAE în 2026 # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va concentra eforturile pe promovarea diplomației economice, cu accent pe creșterea exporturilor, atragerea investițiilor și sporirea bunăstării cetățenilor. Integrarea europeană rămâne un obiectiv central, iar autoritățile își propun accelerarea negocierilor de aderare la UE și deschiderea tuturor clusterelor.
11:55
Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation. Anunțul MAE de la București # Radio Chisinau
Un român se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul de la barul elvețian Le Constellation, a anunțat poliția elvețiană. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe, care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
Acum 12 ore
11:30
Peste 74 500 de traversări ale frontierei, în ultimele 24 de ore. 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 74 541 traversări, transmite un comunicat al Poliției de Frontieră.
11:05
Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A” a fost altul până aproape în ultimul moment # Radio Chisinau
Operațiunea „Absolut Resolve” desfășurată de SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro a fost una dintre cele mai riscante din istoria forțelor speciale americane și a fost lansată abia după ce administrația Trump a considerat că și-a epuizat opțiunile politice care să-l determine pe liderul venezuelean să plece de la putere, scriu The New York Times și Axios.
10:40
Noapte activă pentru drumari. Au avut loc intervenții pentru combaterea lunecușului pe drumuri din toată R. Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Lucrătorii Administrației Naționale a Drumurilor (AND) au efectuat, pe parcursul nopții, lucrări de combatere a lunecușuluipe drumuri aflate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
10:20
„Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”. Ministra de externe a României reacționează la evenimentele din Venezuela # Radio Chisinau
„Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”, a declarat, sâmbătă, ministrua Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu.
09:50
Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții USMF „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni # Radio Chisinau
Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni și localnicilor din mai multe comunități gazdă din Republica Moldova, informează MOLDPRES.
09:25
VIDEO | imagini cu Nicolas Maduro, care a ajuns la un centru de detenție din SUA. Cum a fost capturat președintele Venezuelei # Radio Chisinau
Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că a găzduit, de-a lungul timpului, alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P Diddy, cântărețul închis pentru infracțiune legate de prostituție, notează BBC.
09:05
„Este esențial să fie asigurată o tranziție democratică”. Ce spune ministrul de externe Mihai Popșoi despre evenimentele din Venezuela # Radio Chisinau
Legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. În contextul ultimelor evenimente, este esențial „să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și intereselor poporului Venezuelei”. Mesajul a fost transmis în seara zilei de sâmbătă de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
Ieri
17:35
Fenomenul meteo care a dispărut aproape total. „Iarna este anotimpul care s-a schimbat cel mai mult” # Radio Chisinau
Două caracteristici ale iernii au dispărut aproape în totalitate și, deși vara este anotimpul care s-a încălzit cel mai mult, „iarna este cea mai schimbată”, a explicat pentru HotNews.ro Sorin Cheval, cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie.
17:15
Republica Moldova a crescut de 12 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii cinci ani, o creștere de 12 ori a capacităților instalate de energie electrică din surse regenerabile - de la 77,37 MW în 2020, la aproape 1 000 MW în prezent, comunică MOLDPRES.
16:45
„Autostrada nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică”. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii intră în licitație # Radio Chisinau
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Astfel, Tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală de realizare de 46 de luni, comunică MOLDPRES.
16:20
Cum funcționează roamingul în UE pentru cetățenii Republicii Moldova. Prcizările Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele Uniunii Europene vor putea folosi telefonul mobil în aceleași condiții ca acasă, datorită aplicării principiului „Roam like at home”.
16:00
Iran: Poliția avertizează asupra unor 'revolte armate' după zile de proteste pașnice # Radio Chisinau
Protestele din Iran se extind și devin din ce în ce mai violente, a anunțat sâmbătă poliția iraniană, în timp ce agenția de presă Mehr a relatat că un membru al forțelor de securitate a fost ucis 'cu lovituri de cuțit și focuri de armă' în vestul Iranului, relatează AFP și dpa.
15:30
Programul „Buy Diaspora”. Antreprenorii din R. Moldova stabiliți peste hotare pot beneficia de granturi de până la 5 000 de euro # Radio Chisinau
Antreprenorii moldoveni din diasporă care gestionează afaceri ce promovează cultura și produsele naționale pot beneficia de sprijin financiar prin noul program „Buy Diaspora”, care oferă finanțări de până la 5 000 de euro per proiect. Termenul-limită de aplicare este 29 ianuarie, transmite IPN.
15:05
Solidaritate europeană. Forțele Aeriene Române au îndeplinit o misiune umanitară în sprijinul Elveției # Radio Chisinau
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienți diagnosticați cu arsuri la un spital din Paris, Franța, informează Ministerul Apărării Naționale.
14:40
„Principiile Cartei ONU trebuie respectate”. Prima reacție a UE după atacul SUA în Venezuela # Radio Chisinau
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”, transmite MEDIAFAX.
14:15
„În prezent, legislația ne limitează doar la convocarea rezerviștilor”. Ministerul Apărării pregătește o reformă privind extinderea antrenamentelor voluntare # Radio Chisinau
Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile, comunică MOLDPRES.
13:55
Polei, lapoviță și ghețuș. Cod galben de vreme severă emis de meteorologi pentru următoarele zile # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
13:25
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat oficial după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată”. Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog.
13:00
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna noiembrie de prestatorii contractați # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în luna noiembrie de prestatorii contractați, informează MOLDPRES.
12:35
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară. Mihai Popșoi: „Decizia este luată” # Radio Chisinau
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea centrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES.
12:10
Dan Motreanu: De la intrarea în UE, România a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro # Radio Chisinau
Europarlamentarul Dan Motreanu afirmă, sâmbătă, că, de la intrarea în UE și până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro.
11:50
Președintele venezuelean Maduro a fost capturat de armata SUA și a fost scos din țară, declară Trump # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump susține că președintele venezuelean, Nicolas Maduro, și soția sa au fost „capturați și scoși din țară”
11:30
Întâlnire cu aliații la Kiev pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Cine participă # Radio Chisinau
Astăzi au loc, la Kiev, noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească cu oficialii ucraineni, în timp ce o echipă americană va participa prin videoconferință.
11:05
Un drum local, modernizat în cadrul Programului „Europa este aproape”, a fost dat în exploatare în satul Dobrogea, administrat de orașul Sângera din municipiul Chișinău, transmite IPN.
10:40
Venezuela acuză SUA de atac. Președintel Maduro declară „stare de tulburări externe pe întreg teritoriul național” # Radio Chisinau
Guvernul venezuelean a declarat că „respinge, repudiază și denunță” „agresiunea militară” a SUA.Acesta a acuzat SUA că încearcă „să acapareze resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”.
10:15
BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro, Summit R. Moldova – UE, acțiuni de susținere al parcursului spre UE (VIDEO) # Radio Chisinau
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) a prezentat cele mai importante evenimente din anul 2025 în parcursul european al Republicii Moldova. Primul eveniment menționat a avut loc pe 9 mai, la Chișinău, unde Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și fostul prim-ministru, Dorin Recean, au semnat Planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, care reprezintă cel mai mare sprijin financiar primit de țara noastră, informează MOLDPRES.
09:50
Trafic intens la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Aglomerări la Leușeni și Criva # Radio Chisinau
Autoritățile vamale și de frontieră anunță, în dimineața zilei de 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La Sculeni, aglomerațiile se mențin încă de vineri, tot pe direcția de ieșire din țară, transmite IPN.
09:25
VIDEO | Explozii puternice și coloane de fum în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate # Radio Chisinau
Avioane, zgomote puternice și un nor de fum au fost auzite și văzute în capitala venezueleană Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, relatează Reuters și CNN, care citează mărturii de la fața locului. Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat în repetate rânduri că SUA se pregătesc să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.
09:00
METEO | Cer predominant noros, cu precipitații slabe anunțate de meteorologi în zilele de weekend # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații slabe, pe drumuri se va forma ghețuș. Cerul va fi predominant noros, informează MOLDPRES.
2 ianuarie 2026
21:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra riscului major de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară, în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă.
21:00
Sportivii ruși nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 nici dacă se încheie războiul cu Ucraina # Radio Chisinau
Sportivii ruși care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să își reprezinte țara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și Reuters.
20:40
Prețul asigurării medicale pentru avocați și notari, majorat semnificativ. Cât trebuie să achite în 2026 # Radio Chisinau
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând din 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului.
20:20
„Pregătiți un testament și nu intrați pe rețelele sociale”: SUA avertizează cetățenii americani aflați în Rusia că ar putea fi încarcerați fără vreun motiv legitim # Radio Chisinau
Departamentul de Stat al SUA a menținut fără modificări una dintre cele mai dure avertizări de călătorie în Rusia, precizând pericolele grave la care se expun cetățenii americani care aleg să călătorească sau să rămână pe teritoriul Federației Ruse.
19:55
Drum local modernizat în satul Dobrogea. Peste 9.000 de locuitori beneficiază de acces îmbunătățit # Radio Chisinau
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sîngera, beneficiază de un drum local modernizat, care asigură un acces mai bun către locuințe, instituții publice și servicii locale.
