Energocom a importat energie electrică în luna decembrie la preț mai mic decât în luna noiembrie
Radio Chisinau, 5 ianuarie 2026 12:25
în decembrie 2025, Societatea a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh.
• • •
Acum 30 minute
12:25
Acum o oră
12:05
Sute de zboruri anulate pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale Europei. Problemele afectează întregul continent # Radio Chisinau
Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri în cursul dimineții de luni din cauza zăpezii și a vremii foarte reci, iar numărul acestora ar putea să crească de-a lungul zilei, informează Reuters.
11:45
Serviciul Vamal a avut încasări de peste 182 de milioane de lei în primele patru zile ale anului 2026 # Radio Chisinau
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 182,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 122,8%.
Acum 2 ore
11:25
Peste 72.000 de traversări și mai multe încălcări au fost depistate de polițiștii de frontieră, în weekend # Radio Chisinau
În perioada 4–5 ianuarie 2026, punctele vamale ale Republicii Moldova au înregistrat un flux intens de persoane și mijloace de transport. Pe parcursul celor două zile, au fost consemnate 72 416 de traversării.
11:10
Peste 3200 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, consemnate de polițiști în weekend # Radio Chisinau
În zilele de odihnă, peste 3 260 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1 453, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.
10:45
Alertă de călătorie în Iran. Recomandările autorităților pentru cetțenii R. Moldova aflați deja în Republica Islamică # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune.
Acum 4 ore
10:25
Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în 2025. Mașina românească a fost achiziționată de aproape 226.000 de europeni # Radio Chisinau
Dacia Sandero își menține poziția de lider al vânzărilor de autoturisme noi din Europa după primele 11 luni ale acestui an, consolidându-și astfel succesul pe segmentul modelelor accesibile.
10:05
Indemnizația pentru tinerii medici va crește la 250.000 de lei din promoția 2027, anunță ministrul Sănătății # Radio Chisinau
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural, aceasta urmând să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru MOLDPRES.
09:45
Pe toate drumurile naționale din Republica Moldova se circulă în condiții de iarnă, după ce, pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pentru combaterea lunecușului, comunică MOLDPRES.
09:25
Securitate, cooperare internațională și protecția militarilor. TOP 5 priorități ale Ministerului Apărării în 2026 # Radio Chisinau
Dezvoltarea capacităților de apărare, investițiile în Armata Națională, protecția socială a militarilor și combaterea dezinformării se numără printre principalele priorități ale Ministerului Apărării pentru anul 2026, anunță ministrul Anatolie Nosatîi în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES.
09:05
Leul continuă să se deprecieze ușor în raport cu principalele valute internaționale. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 5 ianuarie 2026, euro și dolarul american au înregistrat creșteri de preț, comunică MOLDPRES.
08:45
Trump îl contrazice pe Putin. Ucraina nu a țintit cu drone una dintre reședințele președintelui rus, așa cum susține Kremlinul # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump îl contrazice pe liderul de la Kremlin. El a indicat duminică seară că nu crede afirmațiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reședință a președintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.
Acum 6 ore
08:30
Simplificarea declarării și achitării TVA. Modificările au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA.
08:05
Pachetul de 1,9 miliarde de euro și construcția Liniei Vulcănești – Chișinău. Igor Grosu prezintă cele mai importante realizări din 2025 # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a prezentat 10 acțiuni realizate de guvernare în anul 2025. Printre cele mai importante se numără obținerea celui mai mare pachet financiar primit de Republica Moldova din partea Uniunii Europene, în sumă de 1,9 miliarde de euro, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
23:35
Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale. Recomandările oamenilor legii în contextul condițiilor meteo # Radio Chisinau
În contextul fluxului sporit de transport înregistrat în perioada sărbătorilor, Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în special în direcția punctelor de trecere a frontierelor de stat ale Republicii Moldova, precum și pe direcțiile de deplasare dinspre și spre acestea. De asemenea, oamenii legii vin cu recomandări pentru șoferi, în contextul condițiilor meteorologice.
Nicușor Dan va participa la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, în Franța # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan va participa marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) care va avea loc la Palatul Élysée din Paris, a anunțat duminică Administrația Prezidențială a României.
13:10
Trafic intens la Aeroportul Chișinău. Călătorii sunt îndemnați să ajungă la aerogară cu trei ore înainte de zbor # Radio Chisinau
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a îndemnat călătorii să ajungă la aerogară cu trei ore înainte de zborul planificat. Astfel, prezentarea din timp va permite parcurgerea fără grabă a tuturor etapelor înainte de călătorie, informează MOLDPRES.
12:50
Primele 42 de familii din mediul rural și-au renovat energetic locuințele, cu sprijinul UE (VIDEO) # Radio Chisinau
Primele 42 de familii din mediul rural și-au renovat energetic locuințele în anul 2025, cu sprijinul Uniunii Europene. Alte 80 de gospodării se află în etapa de contractare a lucrărilor, comunică MOLDPRES.
Ieri
12:20
Diplomație economică, integrare europeană și consolidarea sprijinului consular pentru diasporă. TOP 5 priorități ale MAE în 2026 # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va concentra eforturile pe promovarea diplomației economice, cu accent pe creșterea exporturilor, atragerea investițiilor și sporirea bunăstării cetățenilor. Integrarea europeană rămâne un obiectiv central, iar autoritățile își propun accelerarea negocierilor de aderare la UE și deschiderea tuturor clusterelor.
11:55
Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation. Anunțul MAE de la București # Radio Chisinau
Un român se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul de la barul elvețian Le Constellation, a anunțat poliția elvețiană. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe, care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
11:30
Peste 74 500 de traversări ale frontierei, în ultimele 24 de ore. 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 74 541 traversări, transmite un comunicat al Poliției de Frontieră.
11:05
Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A” a fost altul până aproape în ultimul moment # Radio Chisinau
Operațiunea „Absolut Resolve” desfășurată de SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro a fost una dintre cele mai riscante din istoria forțelor speciale americane și a fost lansată abia după ce administrația Trump a considerat că și-a epuizat opțiunile politice care să-l determine pe liderul venezuelean să plece de la putere, scriu The New York Times și Axios.
10:40
Noapte activă pentru drumari. Au avut loc intervenții pentru combaterea lunecușului pe drumuri din toată R. Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Lucrătorii Administrației Naționale a Drumurilor (AND) au efectuat, pe parcursul nopții, lucrări de combatere a lunecușuluipe drumuri aflate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
10:20
„Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”. Ministra de externe a României reacționează la evenimentele din Venezuela # Radio Chisinau
„Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”, a declarat, sâmbătă, ministrua Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu.
10:15
09:50
Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții USMF „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni # Radio Chisinau
Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni și localnicilor din mai multe comunități gazdă din Republica Moldova, informează MOLDPRES.
09:25
VIDEO | imagini cu Nicolas Maduro, care a ajuns la un centru de detenție din SUA. Cum a fost capturat președintele Venezuelei # Radio Chisinau
Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că a găzduit, de-a lungul timpului, alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P Diddy, cântărețul închis pentru infracțiune legate de prostituție, notează BBC.
09:05
„Este esențial să fie asigurată o tranziție democratică”. Ce spune ministrul de externe Mihai Popșoi despre evenimentele din Venezuela # Radio Chisinau
Legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. În contextul ultimelor evenimente, este esențial „să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și intereselor poporului Venezuelei”. Mesajul a fost transmis în seara zilei de sâmbătă de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
3 ianuarie 2026
17:35
Fenomenul meteo care a dispărut aproape total. „Iarna este anotimpul care s-a schimbat cel mai mult” # Radio Chisinau
Două caracteristici ale iernii au dispărut aproape în totalitate și, deși vara este anotimpul care s-a încălzit cel mai mult, „iarna este cea mai schimbată”, a explicat pentru HotNews.ro Sorin Cheval, cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie.
17:15
Republica Moldova a crescut de 12 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii cinci ani, o creștere de 12 ori a capacităților instalate de energie electrică din surse regenerabile - de la 77,37 MW în 2020, la aproape 1 000 MW în prezent, comunică MOLDPRES.
16:45
„Autostrada nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică”. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii intră în licitație # Radio Chisinau
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Astfel, Tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală de realizare de 46 de luni, comunică MOLDPRES.
16:20
Cum funcționează roamingul în UE pentru cetățenii Republicii Moldova. Prcizările Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele Uniunii Europene vor putea folosi telefonul mobil în aceleași condiții ca acasă, datorită aplicării principiului „Roam like at home”.
