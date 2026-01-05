CNA: Bunuri de peste 290 de milioane de lei, sechestrate într-o singură săptămână
Radio Chisinau, 5 ianuarie 2026 18:20
Centrul Național Anticorupție (CNA) a raportat pentru săptămâna precedentă rezultate semnificative în domeniul combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), active în valoare de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor.
• • •
Acum 10 minute
18:40
Condițiile meteo nefavorabile provoacă accidente. Poliția a raportat mai multe cazuri de derapări și răsturnări de mașini (FOTO) # Radio Chisinau
Poliția Națională informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, au fost deja raportate cazuri de derapare și inversare a mijloacelor de transport.
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:00
Cine va conduce serviciile secrete ucrainene. Zelenski: „Vom extinde experiența trupelor speciale ucrainene” # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după anunțarea oficială a demisiei lui Vasili Maliuk, l-a numit pe Yevhen Khmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit RBC-Ucraina și Serviciului ucrainean al BBC.
Acum 2 ore
17:40
O schimbare în conducerea instituțiilor de mediu din Republica Moldova marchează începutul acestui an. Astăzi, Dorin Poverjuc încheie mandatul său în funcția de director al Agenției de Mediu, preluând, prin decizia Guvernului, conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), transmite MOLDPRES.
17:10
Peste 650 de diplome de model neutru au fost apostilate de către autoritățile Republicii Moldova în ultimii 8 ani # Radio Chisinau
În perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale competente au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de diplome de model neutru, deținute de tineri din regiunea transnistreană. Procedura a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și cu Decizia protocolară din 25 noiembrie 2017 privind aplicarea apostilei pe actele de studii din regiune.
Acum 4 ore
16:50
VIDEO | Nicolas Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de soldați cu mitraliere # Radio Chisinau
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora Moldovei, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere.
16:30
Legea freelancerilor a intrat în vigoare: regim fiscal simplificat și protecție socială pentru munca independentă # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Legea freelancerilor, un nou regim fiscal special destinat persoanelor fizice care lucrează pe cont propriu. Inițiativa are scopul de a simplifica activitatea independentă și de a oferi protecție socială celor care prestează servicii fără a fi angajați.
16:10
Prognoza meteo pentru ianuarie 2026: temperaturi normale și precipitații în limitele obișnuite # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat perspectiva meteorologică pentru luna ianuarie 2026, elaborată în baza analizelor sinoptice și climatice. Potrivit specialiștilor instituției, prima lună a anului va fi caracterizată, în linii mari, de condiții meteo apropiate de mediile multianuale specifice perioadei de iarnă, transmite MOLDPRES.
15:50
Amenzile rutiere aplicate moldovenilor peste hotare ar putea fi recunoscute și executate în Republica Moldova # Radio Chisinau
Sancțiunile contravenționale aplicate cetățenilor Republicii Moldova de către autoritățile altor state ar putea fi recunoscute și executate pe teritoriul Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procesul de elaborare a modificărilor la Codul contravențional în partea ce vizează constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state.
15:25
Cota zero la impozitul pe profit reinvestit va fi menținută și în 2026. Victoria Belous: „Este o măsură-cheie pentru stimularea economiei” # Radio Chisinau
Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova au decis menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și pentru anul 2026, ca parte a noilor măsuri fiscale destinate susținerii mediului de afaceri și stimulării creșterii economice. Deputata Victoria Belous a subliniat că această facilitate fiscală urmărește să încurajeze reinvestirea profitului în dezvoltarea companiilor, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității economiei naționale, transmite MOLDPRES.
15:05
Polei, ghețuș și ceață. Meteorologii au emis Cod galben pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de polei și ghețuș și cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 6 ore
14:45
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenționează să-l înlocuiască pe șeful serviciului de securitate al țării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus și la înlocuirea șefului de cabinet prezidențial. Zelenski a scris în pagina sa de Facebook că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operațiunile de luptă.
14:25
Judecătoria Chișinău continuă procesul lui Vlad Plahotniuc: Fostul premier Iurie Leancă este următorul martor al apărării care va fi audiat # Radio Chisinau
Procesul penal în care este vizat Vlad Plahotniuc continuă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În ședința de astăzi, instanța urmează să-l audieze pe Iurie Leancă, fost premier, citat ca martor al apărării. La ședință este prezent și Vlad Plahotniuc, comunică MOLDPRES.
14:05
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
13:45
Peste 23.000 de tineri au ales să își facă studiile în universitățile din Republica Moldova, în 2025 # Radio Chisinau
În anul 2025, universitățile din Republica Moldova au atras un număr record de studenți de peste 23.000, dintre care 1.113 provin din străinătate. Comparativ cu anul precedent, admiterea la programele de licență a crescut cu 11%, iar la cele de masterat cu 13%, comunică MOLDPRES.
13:30
Locuitorii capitalei sunt îndemnați de autoritățile municipale să nu arunce brazii folosiți de sărbători în containere pentru deșeuri menajere, ci să îi lase lângă platformele de gunoi, pentru a facilita colectarea și reciclarea pomilor, transmite IPN.
13:05
Istoria unui celebru cantautor, chitarist și producător
13:05
Facturile la energia electrică consumată în luna decembrie nu vor avea incluse compensații # Radio Chisinau
Cetățenii vor plăti integral energia electrică, după ce mecanismul de compensare, finanțat de Uniunea Europeană, s-a încheiat. Până acum, programul acoperea primii 110 kWh consumați. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ultimele compensații, pentru consumul din noiembrie, au fost incluse în facturile emise în decembrie.
Acum 8 ore
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru 6 ianuarie 2026.
12:25
Energocom a importat energie electrică în luna decembrie la preț mai mic decât în luna noiembrie # Radio Chisinau
în decembrie 2025, Societatea a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh.
12:05
Sute de zboruri anulate pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale Europei. Problemele afectează întregul continent # Radio Chisinau
Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri în cursul dimineții de luni din cauza zăpezii și a vremii foarte reci, iar numărul acestora ar putea să crească de-a lungul zilei, informează Reuters.
11:45
Serviciul Vamal a avut încasări de peste 182 de milioane de lei în primele patru zile ale anului 2026 # Radio Chisinau
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 182,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 122,8%.
11:25
Peste 72.000 de traversări și mai multe încălcări au fost depistate de polițiștii de frontieră, în weekend # Radio Chisinau
În perioada 4–5 ianuarie 2026, punctele vamale ale Republicii Moldova au înregistrat un flux intens de persoane și mijloace de transport. Pe parcursul celor două zile, au fost consemnate 72 416 de traversării.
11:10
Peste 3200 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, consemnate de polițiști în weekend # Radio Chisinau
În zilele de odihnă, peste 3 260 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1 453, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.
Acum 12 ore
10:45
Alertă de călătorie în Iran. Recomandările autorităților pentru cetțenii R. Moldova aflați deja în Republica Islamică # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune.
10:25
Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în 2025. Mașina românească a fost achiziționată de aproape 226.000 de europeni # Radio Chisinau
Dacia Sandero își menține poziția de lider al vânzărilor de autoturisme noi din Europa după primele 11 luni ale acestui an, consolidându-și astfel succesul pe segmentul modelelor accesibile.
10:05
Indemnizația pentru tinerii medici va crește la 250.000 de lei din promoția 2027, anunță ministrul Sănătății # Radio Chisinau
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural, aceasta urmând să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru MOLDPRES.
09:45
Pe toate drumurile naționale din Republica Moldova se circulă în condiții de iarnă, după ce, pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pentru combaterea lunecușului, comunică MOLDPRES.
09:25
Securitate, cooperare internațională și protecția militarilor. TOP 5 priorități ale Ministerului Apărării în 2026 # Radio Chisinau
Dezvoltarea capacităților de apărare, investițiile în Armata Națională, protecția socială a militarilor și combaterea dezinformării se numără printre principalele priorități ale Ministerului Apărării pentru anul 2026, anunță ministrul Anatolie Nosatîi în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES.
09:05
Leul continuă să se deprecieze ușor în raport cu principalele valute internaționale. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 5 ianuarie 2026, euro și dolarul american au înregistrat creșteri de preț, comunică MOLDPRES.
08:45
Trump îl contrazice pe Putin. Ucraina nu a țintit cu drone una dintre reședințele președintelui rus, așa cum susține Kremlinul # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump îl contrazice pe liderul de la Kremlin. El a indicat duminică seară că nu crede afirmațiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reședință a președintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.
08:30
Simplificarea declarării și achitării TVA. Modificările au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA.
08:05
Pachetul de 1,9 miliarde de euro și construcția Liniei Vulcănești – Chișinău. Igor Grosu prezintă cele mai importante realizări din 2025 # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a prezentat 10 acțiuni realizate de guvernare în anul 2025. Printre cele mai importante se numără obținerea celui mai mare pachet financiar primit de Republica Moldova din partea Uniunii Europene, în sumă de 1,9 miliarde de euro, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
23:35
Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale. Recomandările oamenilor legii în contextul condițiilor meteo # Radio Chisinau
În contextul fluxului sporit de transport înregistrat în perioada sărbătorilor, Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în special în direcția punctelor de trecere a frontierelor de stat ale Republicii Moldova, precum și pe direcțiile de deplasare dinspre și spre acestea. De asemenea, oamenii legii vin cu recomandări pentru șoferi, în contextul condițiilor meteorologice.
23:35
„Au pariat din nou pe calul greșit” Polonia persiflează Rusia și Ungaria după operațiunea SUA în Venezuela # Radio Chisinau
23:35
Hidrologii atenționează despre menținerea formațiunilor de gheață și riscul prăbușirii în bazinele acvatice # Radio Chisinau
Hidrologii anunță că pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale râurilor Prut și Nistru, formațiunile de gheață se vor menține. Avertizarea este făcută în contextul menținerii temperaturilor scăzute ale aerului, în intervalul 3-10 ianuarie curent, informează MOLDPRES.
23:35
Putin „ucide prea mulți oameni”, acuză Trump. Liderul de la Casa Albă anunță că nu este „deloc încântat” de acțiunile președintelui rus # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi critici la adresa președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la soarta negocierilor de pace dintre SUA și Rusia privind Ucraina, anunță Kyiv Independent. „Nu sunt încântat de Putin. El ucide prea mulți oameni”, a declarat Trump reporterilor în cadrul unei conferințe de presă în care a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro.
23:35
Ruta Ceramicii. O nouă atracție turistică în R. Moldova, care va valorifica istoria lutului # Radio Chisinau
După succesul Rutei Gastronomice, autoritățile vor lansa, pe 16 ianuarie, o nouă rută turistică în Republica Moldova: Ruta Ceramicii, care va pune în valoare meșteșugul tradițional al lutului și istoria ceramicii. Prezentarea oficială va avea loc la Muzeul de Istorie, transmite IPN.
23:35
Traficul rutier pe străzile municipiului Chișinău se desfășoară în condiții normale, iar transportul public circulă conform programului stabilit, potrivit unui comunicat emis de autoritățile municipale duminică la prânz, transmite IPN.
23:35
Anunțul Oanei Țoiu despre tragedia din Elveția, în care a murit un român. Ministra de Externe a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului # Radio Chisinau
23:35
23:35
Toate eclipsele, superlunile, ploile de meteoriți și planetele pe care le poți observa pe cer în 2026 # Radio Chisinau
Luni pline strălucitoare, roiuri de meteori spectaculoase și eclipse totale impresionante le vor oferi pasionaților de astronomie multe motive să privească spre cer în 2026, arată CNN.
19:00
Ceață densă, vizibiltate scăzută și ghețuș. Recomandările Poliției pentru participanții la traficul rutier # Radio Chisinau
Poliția Republicii Moldova atenționează că în mai multe regiuni se atestă ceață densă, iar odată cu lăsarea întunericului vizibilitatea scade semnificativ, fapt ce poate îngreuna circulația rutieră.
Ieri
17:25
Luni pline strălucitoare, roiuri de meteori spectaculoase și eclipse totale impresionante le vor oferi pasionaților de astronomie multe motive să privească spre cer în 2026, arată CNN.
17:00
16:40
Anunțul Oanei Țoiu despre tragedia din Elveția, în care a murit un român. Ministra de Externe a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului # Radio Chisinau
16:05
15:40
După succesul Rutei Gastronomice, autoritățile vor lansa, pe 16 ianuarie, o nouă rută turistică în Republica Moldova: Ruta Ceramicii, care va pune în valoare meșteșugul tradițional al lutului și istoria ceramicii. Prezentarea oficială va avea loc la Muzeul de Istorie, transmite IPN.
15:15
Putin „ucide prea mulți oameni”, acuză Trump. Liderul de la Casa Albă anunță că nu este „deloc încântat” de acțiunile președintelui rus # Radio Chisinau
14:50
Hidrologii anunță că pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale râurilor Prut și Nistru, formațiunile de gheață se vor menține. Avertizarea este făcută în contextul menținerii temperaturilor scăzute ale aerului, în intervalul 3-10 ianuarie curent, informează MOLDPRES.
