Toate eclipsele, superlunile, ploile de meteoriți și planetele pe care le poți observa pe cer în 2026

20:40

Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând din 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului.