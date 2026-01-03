FOTO/ Prima fotografie cu președintele Venezuelei după ce a fost capturat de forțele americane

14:20

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii asupra pericolului de a cădea prin gheața subțire de pe lacuri, râuri și alte bazine acvatice din țară. Atenționarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultimele zile, care favorizează formarea gheții, dar care nu este suficient de solidă pentru a susține greutatea unei persoane. Conform prognozei...