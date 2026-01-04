VIDEO/ Nicolas Maduro a fost dus la centrul de detenție din Brooklyn

14:50

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763 719 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia R. Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat...