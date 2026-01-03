LIVE TEXT/ Zelenski propune numirea lui Denîs Șmîhal în funcția de ministru al Energiei al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1409

13:40

Avocatul Vasile Bobeică a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență, fiind privat de dreptul de a profesa timp de cinci ani, după ce instanța a constatat că a pretins și primit 1000 de euro pentru a-și folosi influența asupra judecătorilor Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în vederea obținerii unei pedepse definitive...