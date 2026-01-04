În spatele „operațiunii speciale” din Venezuela, soldată cu capturarea lui Maduro: detalii despre organizarea atacului și numărul victimelor
Ziarul de Garda, 4 ianuarie 2026 14:20
În urma atacului SUA asupra Venezuelei, au murit cel puțin 40 de persoane. Despre asta scrie The New York Times, citând un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului. Publicația vine și cu alte detalii despre pregătirea și desfășurarea atacului. În august, o echipă clandestină de ofițeri CIA s-a infiltrat în...
• • •
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:40
UPDATE 12:38 O dronă rusească a atacat o benzinărie din Herson. În urma aruncării unui obiect exploziv, un modul de gaz și o mașină de pe teritoriul benzinăriei au luat foc. „Echipele de salvare au stins incendiul. Operațiunile au fost îngreunate de activitatea constantă a dronelor inamice. Din fericire, nu au existat victime”, a raportat...
13:10
Ministerul de externe de la București anunță moartea unui român în tragedia din Elveția # Ziarul de Garda
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică, 4 ianuarie, Ministerul român de Externe (MAE), scrie G4Media. „În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus...
13:00
Acum 4 ore
12:40
Mihai Popșoi, despre atacul asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro: „Este crucial să se asigure o tranziție democratică” # Ziarul de Garda
Chișinăul a venit cu o primă reacție după capturarea președintelui Nicolás Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela. Mihai Popșoi, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Externe, a declarat că susține „dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație”. „Legitimitatea regimului Maduro a fost mult timp contestată atât în țară, cât și în străinătate. Susținem dreptul...
11:40
În urma capturării președintelui Nicolás Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela, conducerea țării sud-americane a trecut în mâinile vicepreședintei executive Delcy Rodríguez. Aceasta este situația prevăzută de Constituția Venezuelei în diferitele scenarii care anticipează absența președintelui. Potrivit articolelor 233 și 234, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale....
11:00
Zelenski, despre capturarea lui Maduro: „Dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci SUA știu ce să facă în continuare” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, comentând la briefing capturarea de către Statele Unite a liderului venezuelean Nicolas Maduro, a făcut o aluzie pe jumătate glumeață la liderul unei alte țări, mai apropiată de Ucraina, notează BBC. „Dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare”, a...
Acum 6 ore
10:40
China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe Maduro și pe soția sa # Ziarul de Garda
China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, care se află în arest în SUA după ce au fost răpiți de forțele americane din capitala venezueleană Caracas, notează CNN. „China solicită Statelor Unite să asigure siguranța personală a președintelui Maduro și a soției sale, să-i elibereze...
10:10
Avionul cu liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, capturate de SUA, a aterizat la baza aeriană americană „Stewart” din New York. Președintele Venezuelei a fost transportat cu elicopterul la Manhattana, iar apoi – la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, scrie CNN. Casa Albă a postat ulterior un videoclip cu ceea ce...
09:50
Curtea Supremă din Venezuela a numit-o pe Delcy Rodríguez președinta interimară a țării # Ziarul de Garda
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, trebuie să îndeplinească atribuțiile de șef al statului în absența lui Nicolás Maduro, a decis Curtea Supremă a țării. Într-un comunicat al instanței se precizează că Rodríguez „preia funcția de președinte pentru a garanta continuitatea guvernării și protecția deplină a țării”, potrivit Meduza. Sâmbătă, 3 ianuarie, Delcy Rodríguez însăși s-a adresat...
09:20
LIVE TEXT/ A crescut nunărul morților în urma atacului rusesc asupra Harkivului. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:12 La locul atacului rusesc din Harkiv au fost găsite fragmente ale corpului unei alte persoane. Astfel, numărul victimelor în urma bombardamentului din 2 ianuarie a crescut la patru. Acest lucru a fost comunicat de primarul orașului, Igor Terehov. Operațiunile de căutare și salvare continuă. Pe 2 ianuarie, trupele ruse au lovit un bloc...
Acum 24 ore
19:20
FOTO/ Prima fotografie cu președintele Venezuelei după ce a fost capturat de forțele americane # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a publicat o fotografie cu Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, după ce a fost capturat de forțele americane în timpul unei operațiuni de amploare. Maduro are ochii acoperiți și se află la bordul unei nave militare americane. Soția acestuia, Cilia Flores, nu apare în fotografie. Tensiuni între SUA și Venezuela Sâmbătă dimineață,...
18:50
Vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez se află în Federația Rusă, au declarat sâmbătă patru surse sub protecția anonimatului după ce liderul american Donald Trump a spus că președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane, relatează Reuters. Fratele ei, Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale, se află la Caracas, au spus trei surse care cunosc locația...
18:20
Trump: Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei. Primele declarații ale liderului american după operațiunea de capturare a lui Maduro # Ziarul de Garda
Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei, în urma operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro, a declarat președintele american Donald Trump, relatează Reuters. „Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai bune, și vom fi foarte implicați în acest sector”, a spus el. Întrebat...
18:00
Pe 7 ianuarie, când este marcat Crăciunul pe stil vechi, în R. Moldova se prognozează o vreme răcoroasă, însă fără ninsori sau precipitații atmosferice. În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 6 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la un grad Celsius. În nordul țării, valorile termice vor indica în jur de 4...
17:50
LIVE TEXT/ Consilierii pentru securitate națională vor informa liderii Coaliției celor dispuși despre documentele de negociere, afirmă un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1409 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:48 Consilierii pentru securitate națională care s-au reunit la Kiev pe 3 ianuarie vor informa liderii înainte de întâlnirea Coaliției celor dispuși, pe 6 ianuarie, cu privire la conținutul documentelor pregătite în cadrul procesului de negocieri pentru pace, a declarat Serhii Kyslytsya, viceprim-ministrul de Externe al Ucrainei, la o conferință de presă, potrivit Ukrinform....
17:30
Uniunea Europeană face apel la dezescaladarea conflictului. Costa: „Urmăresc situația din Venezuela cu mare îngrijorare” # Ziarul de Garda
Mai mulți oficiali europeni spun că urmăresc cu îngrijorare situația din Venezuela. Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, declară că orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU. „Urmărim foarte îndeaproape situația din Venezuela. Suntem alături de poporul venezuelean și sprijinim o tranziție pașnică și democratică”, a spus Ursula von der...
17:10
VIDEO/ „Am trăit sub o dictatură abuzivă”. Mai mulți venezueleni au ieșit în stradă pentru a sărbători capturarea lui Maduro # Ziarul de Garda
Mai mulți venezueleni s-au adunat sâmbătă, 3 ianuarie, la Santiago după ce președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de trupele speciale ale SUA, fiind acuzați, printre altele, de „conspirație pentru narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină”. Oamenii au fost suprinși ținând în mâini atât steaguri ale SUA, cât...
16:30
LIVE TEXT/ Zelenski propune numirea lui Denîs Șmîhal în funcția de ministru al Energiei al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1409 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:25 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat numirea lui Denîs Șmîhal, ministrul Apărării și fost prim-ministru al țării, la conducerea Ministerului Energiei al Ucrainei. Propunerea vine în urma unei remanieri politice majore, în cadrul căreia mai mulți oficiali de rang înalt au fost redistribuiți în alte funcții guvernamentale, scrie Ukrinform. „Am purtat consultări cu...
16:00
Ce acuzații i se aduc președintelui Venezuelei și soției sale: procurorul general al SUA oferă detalii # Ziarul de Garda
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în Districtul Sudic al statului New York. Cei doi sunt acuzați de „conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea de mitraliere și dispozitive distructive îndreptate împotriva Statelor Unite”. O...
15:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, când călătoriţi în țările Uniunii Europene se aplică principiul „Roam like at home”. Reprezentanții Guvernului explică cum funcționează roamingul în UE. Astfel, această măsură prevede: Apeluri și SMS: Internet mobil (date): Sursa: Guvern Începând cu 1 ianuarie 2026, R. Moldova și Ucraina sunt primele state candidate la aderarea la Uniunea...
15:00
Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident. Ministrul Anatolie Nosatîi: „O facem treptat” # Ziarul de Garda
Armata Națională a R. Moldova renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1. Totodată, oficialul a menționat că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent....
Ieri
14:20
Senator republican: Rubio afirmă că Maduro va fi judecat în SUA și nu anticipează nicio acțiune suplimentară în Venezuela # Ziarul de Garda
Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, nu anticipează nicio acțiune suplimentară împotriva Venezuelei după capturarea președintelui țării, Nicolas Maduro, afirmă senatorul republican, Mike Lee, relatează BBC. Mike Lee a confirmat arestarea președintelui venezuelean Maduro, care urmează să fie judecat pentru acuzații penale în SUA, după un apel telefonic cu Rubio. „El (Marco Rubio,...
14:00
Reacția Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela: „Pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate” # Ziarul de Garda
Ministerul rus de Externe a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un comunicat în care condamnă „actul de agresiune armat comis de SUA împotriva Venezuelei”, susținând că „pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate”. Reprezentanții instituției afirmă că susțin declarația autorităților venezuelene și a conducerii țărilor din America Latină privind „convocarea imediată a unei...
13:40
LIVE TEXT/ Consilieri europeni pentru securitate au sosit la Kiev. Urmează discuții în cadrul Coaliției de Voință. Război în Ucraina, ziua 1409 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:35 La Kiev au sosit consilieri pentru probleme de securitate națională din țările europene, anunță Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, într-o postare pe Telegram. „La întâlniri participă reprezentanți din Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Canada, Țările de Jos, Suedia, Norvegia și Danemarca, precum...
13:10
Cod galben de vreme severă pentru următoarele zile: meteorologii prognozează polei, lapoviță și ghețuș # Ziarul de Garda
În zilele următoare se prognozează polei și depuneri de lapoviță pe arii extinse, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil pe întreg teritoriul țării. Avertizarea va intra în vigoare pe 4 ianuarie, la ora 10:00, și...
12:40
Tensiuni între Statele Unite și Venezuela. Când Trump a dat armatei SUA undă verde pentru a efectua lovituri terestre – presa americană # Ziarul de Garda
Președintele Donald Trump a dat armatei SUA undă verde pentru a efectua lovituri terestre în Venezuela cu câteva zile înainte ca operațiunea propriu-zisă să aibă loc, potrivit a doi oficiali americani care au vorbit pentru CBS News sub protecția anonimatului. Oficialii militari au discutat desfășurarea misiunii în ziua Crăciunului, însă loviturile aeriene americane din Nigeria...
11:50
Trump anunță că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat și „scos din țară”. Liderul de la Casa Albă susține că SUA au efectuat „cu succes un atac de amploare” # Ziarul de Garda
Liderul american Donald Trump anunță sâmbătă, 3 ianuarie, că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară, afirmând că Statele Unite au efectuat „cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei”. „Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine ale SUA. Urmează detalii. Va avea...
11:20
Un băiat român de 17 ani a rămas fără mâna stângă după ce o petardă a explodat în apropierea sa, în noaptea de Revelion, în Italia. Adolescentul a suferit răni grave și la nivelul feței și gâtului și este internat în stare critică, relatează G4Media. Incidentul a avut loc în contextul numeroaselor accidente provocate de...
10:40
TOPUL celor mai vizionate materiale video publicate de ZdG în 2025 | Investigații sub acoperire, reportaje, mărturii ale celor care și-au vândut voturile # Ziarul de Garda
Pe parcursul anului 2025, Ziarul de Gardă a produs și publicat, pe canalul de youtube, 374 de materiale video lungi și 221 de tip short. Investigațiile, reportajele, emisiunile de știri și podcasturile ZdG au generat, în 2025, peste 6 milioane de vizionări de la privitori din R. Moldova, România, Italia, Germania, Marea Britanie. Vedeți mai...
10:30
Venezuela în alertă maximă după mai multe explozii în capitală și alte state. Autoritățile din Caracas acuză SUA de „agresiune militară” # Ziarul de Garda
Autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, relatează agenția britanică de știri Reuters. Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al...
10:00
„M-am trezit sub trei, patru persoane care ardeau ușor, erau oameni morți în jur”. Mărturii după tragedia din stațiunea Crans-Montana # Ziarul de Garda
Supraviețuitori ai tragediei din barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, au vorbit despre experiența cutremurătoare prin care au trecut, „ca într-un film de groază”. Mulți dintre prietenii lor sunt dispăruți, iar părinții și rudele îi caută cu disperare. În stațiunea îndoliată, sute de oameni cu lacrimi în ochi continuă să aprindă lumânări în memoria victimelor...
09:40
LIVE TEXT/ 116 confruntări de luptă au fost înregistrate de-a lungul liniei frontului. 74% dintre ucraineni sunt împotriva unui plan de pace care implică retragerea Kievului din Donbas și limitarea armatei – sondaj. Război în Ucraina, ziua 1409 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:30 116 confruntări de luptă au fost înregistrate între forțele ucrainene și trupele ruse de-a lungul liniei frontului, pe 2 ianuarie, notează Ukrinform. Forțele ruse au efectuat un atac folosind două rachete și 57 de lovituri aeriene, în care au fost utilizate 153 de bombe aeriene ghidate. În total, au fost înregistrate 6358 de...
09:00
VIDEO/ De la X la Z | O discuție despre alegeri, ADN, Harvard, Cambridge, ZdG, labubu, blat și kenți # Ziarul de Garda
Jurnalista Alina Radu și fiica ei, Ilinca, doctorandă la Universitatea Cambridge, lansează un podcast în care discută despre politică, știință, internet și alte subiecte importante din viața cotidiană. În acest episod ele vorbesc, ca în sânul familiei, despre anul 2025, văzut de acasă și din diasporă. Discuția se axează pe modul în care viața cotidiană...
2 ianuarie 2026
22:30
Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia va fi verificată de ANI în privința declarării averii și a intereselor personale # Ziarul de Garda
În privința fostei vicepreședinte a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) va fi inițiat un control privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale. Un proces-verbal care prevede acest lucru a fost emis astăzi, 2 ianuarie, de Autoritatea Națională de Integritrate (ANI). În decembrie 2025, Comisia de evaluare a judecătorilor a concluzionat că...
21:50
LIVE TEXT/ Ministerul rus al Apărării neagă faptul că militarii ruși ar fi atacat Harkivul. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 De sub ruinele clădirii distruse, salvatorii au recuperat cadavrul unui copil deceda, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a Ucrainei. „Salvatorii și serviciile publice continuă lucrările de îndepărtare a ruinelor. Sunt implicate echipele cinologice ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și ale Crucii Roșii”, a precizat instituțoa. UPDATE...
20:00
Rușii nu își vor reprezenta țara la Jocurile Olimpice de iarnă chiar dacă războiul din Ucraina se încheie, spune șefa CIO # Ziarul de Garda
Sportivii ruși de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina nu vor putea reprezenta țara lor nici măcar dacă se ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a declarat președinta Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, într-un interviu acordat unui ziar italian, scrie Reuters. „În acest moment, nimic nu ar schimba decizia Comitetului de a...
19:50
Operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM recheamă de la consumatori ouă de găină pentru consum, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat publicat vineri, 2 ianuarie. Motivul este faptul că în produs s-a depistat o substanță farmacologic activă interzisă de uz veterinar. Potrivit Agenției, ouăle au marcajul 3 MD CM 001 și data...
18:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani, găsit fără viață în după-amiaza ultimei zile a anului 2025, în mijlocul câmpurilor din zona Veneției, era cetățean al R. Moldova. Potrivit instituției, acesta locuia în apropiere de locul unde a fost identificat corpul său neînsuflețit. „Potrivit informațiilor preliminare comunicate...
18:30
De la tensiuni comerciale şi datorii împovărătoare la teama unei bule în domeniul Inteligenţei Artificiale – economia globală se confruntă cu o serie de riscuri care ar putea frâna creşterea în noul an, scrie Deutsche Welle. Economia globală a trecut în anul 2025 printr-o serie de provocări, inclusiv tensiuni comerciale severe, o creştere moderată şi...
17:40
Din 2026, avocații, notarii și alți liber-profesioniștii din justiție vor plăti lunar 2 580 lei contribuție obligatorie de asigurări sociale # Ziarul de Garda
Avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii vor fi obligați, din 2026, să achite lunar 2 580 lei drept contribuție de asigurări sociale de stat obligatorii – 1/12 din suma anuală fixă stabilită, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) într-un comunicat. În anul 2026, liber-profesioniștii care practică activitate în sectorul justiției, cu excepția...
17:30
Aproape 295 de mii de elevi au ajuns să beneficieze de mâncare gratuită în cantinile școlare în 2025 # Ziarul de Garda
Numărul copiilor care se pot bucura zilnic de o masă caldă gratuită la școală a crescut cu 118%, de la 135 de mii la aproape 295 de mii de elevi, după ce a fost extins programul de alimentație gratuită pentru elevii claselor gimnaziale, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Totodată, Guvernul a alocat circa 200...
17:00
LIVE TEXT/ Rusia a lovit cu două rachete centrul orașului Harkiv. Numărul celor răniți ajunge la 15. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Numărul celor răniți în urma atacului Rusiei asupra centrului orașului Harkiv ajunge 15, o persoană fiind în stare gravă. Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleg Sinegubov a raportat că sub dărâmături ar putea exista încă persoane. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, a raportat oficialul ucrainean. UPDATE 15:48 Rusia a lovit centrul orașului...
16:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează vineri, 2 ianuarie, că operatorul din sectorul alimentar SRL Raiplai-Avicola a inițiat retragerea de la consumatori a ouălor de găină marcate cu codul 3 MD BR 004, având termenul de valabilitate cuprins între 10 ianuarie 2026 și 27 ianuarie 2026. „În urma acțiunilor anchetei de serviciu, s-a depistat...
16:40
Prețul la carburanți a scăzut cu circa trei lei în 2025: cel mai mic preț din ultimii patru ani # Ziarul de Garda
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din R. Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record, se arată în retrospectiva anului 2025 prezentată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE). Prețul maxim pentru...
16:20
Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia va fi verificată de ANI în privința declarării averii și a intereselor personale # Ziarul de Garda
16:10
Președinta R. Moldova a venit cu un mesaj cu referire la incendiul din Crans-Montana, stațiune de schi din Elveția, care s-a soldat cu moartea a zeci de tineri. Șefa statului a transmis condoleanțe familiilor victimelor. „Mă gândesc la toate persoanele afectate de tragicul incendiu din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este solidară cu...
15:50
Mii de cetățeni și zeci de autorități locale au susținut limitarea articolelor pirotehnice, totuși Oficiului Avocatului Poporului cere restricții mai dure # Ziarul de Garda
În contextul sărbătorilor de iarnă, Oficiul Avocatului Poporului a lansat mai multe apeluri publice și a expediat demersuri către autoritățile publice centrale și locale privind limitarea și interzicerea utilizării articolelor pirotehnice. Potrivit unui comunicat, aceste inițiative au fost susținute de mii de persoane, de ministere și instituții ale statului, precum și de un număr semnificativ...
15:50
LIVE TEXT/ Rusia a lovit cu două rachete centrul orașului Harkiv, vizând o zonă rezidențială. Zelenski: Așa tratează rușii viața și oamenii — continuă crimele. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:48 Rusia a lovit centrul orașului Harkiv, fiind vizată o zonă rezidențială. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a scris că este un „atac rusesc îngrozitor”. „Conform informațiilor preliminare, au fost lansate două rachete. Lovitura a vizat direct o zonă rezidențială. Una dintre clădiri a fost grav avariată. În prezent este în desfășurare o operațiune de...
15:40
UPDATE/ Kiril Budanov, șeful serviciilor ucrainene de informații, a fost numit de Zelenski să conducă Biroul Prezidențial. „Are o experiență specială” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a propus pe Kirl Budanov, șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării, să conducă Biroul Prezidențial. UPDATE 15:29 „Am acceptat oferta președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a conduce Cabinetul Șefului Statului. Continu să servesc Ucraina. Pentru mine, este o onoare și o responsabilitate – într-un moment istoric pentru Ucraina,...
