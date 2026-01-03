VIDEO/ De la X la Z | O discuție despre alegeri, ADN, Harvard, Cambridge, ZdG, labubu, blat și kenți

09:10

Poliția de Frontieră informează că la această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Sursa citată scrie că autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă. Pentru...