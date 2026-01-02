LIVE TEXT/ Ministerul rus al Apărării neagă faptul că militarii ruși ar fi atacat Harkivul. Război în Ucraina, ziua 1408
2 ianuarie 2026
UPDATE 21:50 De sub ruinele clădirii distruse, salvatorii au recuperat cadavrul unui copil deceda, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a Ucrainei. „Salvatorii și serviciile publice continuă lucrările de îndepărtare a ruinelor. Sunt implicate echipele cinologice ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și ale Crucii Roșii”, a precizat instituțoa. UPDATE...
Rușii nu își vor reprezenta țara la Jocurile Olimpice de iarnă chiar dacă războiul din Ucraina se încheie, spune șefa CIO # Ziarul de Garda
Sportivii ruși de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina nu vor putea reprezenta țara lor nici măcar dacă se ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a declarat președinta Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, într-un interviu acordat unui ziar italian, scrie Reuters. „În acest moment, nimic nu ar schimba decizia Comitetului de a...
Operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM recheamă de la consumatori ouă de găină pentru consum, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat publicat vineri, 2 ianuarie. Motivul este faptul că în produs s-a depistat o substanță farmacologic activă interzisă de uz veterinar. Potrivit Agenției, ouăle au marcajul 3 MD CM 001 și data...
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani, găsit fără viață în după-amiaza ultimei zile a anului 2025, în mijlocul câmpurilor din zona Veneției, era cetățean al R. Moldova. Potrivit instituției, acesta locuia în apropiere de locul unde a fost identificat corpul său neînsuflețit. „Potrivit informațiilor preliminare comunicate...
De la tensiuni comerciale şi datorii împovărătoare la teama unei bule în domeniul Inteligenţei Artificiale – economia globală se confruntă cu o serie de riscuri care ar putea frâna creşterea în noul an, scrie Deutsche Welle. Economia globală a trecut în anul 2025 printr-o serie de provocări, inclusiv tensiuni comerciale severe, o creştere moderată şi...
Din 2026, avocații, notarii și alți liber-profesioniștii din justiție vor plăti lunar 2 580 lei contribuție obligatorie de asigurări sociale # Ziarul de Garda
Avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii vor fi obligați, din 2026, să achite lunar 2 580 lei drept contribuție de asigurări sociale de stat obligatorii – 1/12 din suma anuală fixă stabilită, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) într-un comunicat. În anul 2026, liber-profesioniștii care practică activitate în sectorul justiției, cu excepția...
Aproape 295 de mii de elevi au ajuns să beneficieze de mâncare gratuită în cantinile școlare în 2025 # Ziarul de Garda
Numărul copiilor care se pot bucura zilnic de o masă caldă gratuită la școală a crescut cu 118%, de la 135 de mii la aproape 295 de mii de elevi, după ce a fost extins programul de alimentație gratuită pentru elevii claselor gimnaziale, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Totodată, Guvernul a alocat circa 200...
LIVE TEXT/ Rusia a lovit cu două rachete centrul orașului Harkiv. Numărul celor răniți ajunge la 15. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Numărul celor răniți în urma atacului Rusiei asupra centrului orașului Harkiv ajunge 15, o persoană fiind în stare gravă. Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleg Sinegubov a raportat că sub dărâmături ar putea exista încă persoane. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, a raportat oficialul ucrainean. UPDATE 15:48 Rusia a lovit centrul orașului...
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează vineri, 2 ianuarie, că operatorul din sectorul alimentar SRL Raiplai-Avicola a inițiat retragerea de la consumatori a ouălor de găină marcate cu codul 3 MD BR 004, având termenul de valabilitate cuprins între 10 ianuarie 2026 și 27 ianuarie 2026. „În urma acțiunilor anchetei de serviciu, s-a depistat...
Prețul la carburanți a scăzut cu circa trei lei în 2025: cel mai mic preț din ultimii patru ani # Ziarul de Garda
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din R. Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record, se arată în retrospectiva anului 2025 prezentată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE). Prețul maxim pentru...
Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia va fi verificată de ANI în privința declarării averii și a intereselor personale # Ziarul de Garda
În privința fostei vicepreședinte a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) va fi inițiat un controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale. Un proces-verbal care prevede acest lucru a fost emis astăzi, 2 ianuarie, de Autoritatea Națională de Integritrate (ANI). În decembrie 2025, Comisia de evaluare a judecătorilor a concluzionat că...
Președinta R. Moldova a venit cu un mesaj cu referire la incendiul din Crans-Montana, stațiune de schi din Elveția, care s-a soldat cu moartea a zeci de tineri. Șefa statului a transmis condoleanțe familiilor victimelor. „Mă gândesc la toate persoanele afectate de tragicul incendiu din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este solidară cu...
Mii de cetățeni și zeci de autorități locale au susținut limitarea articolelor pirotehnice, totuși Oficiului Avocatului Poporului cere restricții mai dure # Ziarul de Garda
În contextul sărbătorilor de iarnă, Oficiul Avocatului Poporului a lansat mai multe apeluri publice și a expediat demersuri către autoritățile publice centrale și locale privind limitarea și interzicerea utilizării articolelor pirotehnice. Potrivit unui comunicat, aceste inițiative au fost susținute de mii de persoane, de ministere și instituții ale statului, precum și de un număr semnificativ...
LIVE TEXT/ Rusia a lovit cu două rachete centrul orașului Harkiv, vizând o zonă rezidențială. Zelenski: Așa tratează rușii viața și oamenii — continuă crimele. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:48 Rusia a lovit centrul orașului Harkiv, fiind vizată o zonă rezidențială. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a scris că este un „atac rusesc îngrozitor”. „Conform informațiilor preliminare, au fost lansate două rachete. Lovitura a vizat direct o zonă rezidențială. Una dintre clădiri a fost grav avariată. În prezent este în desfășurare o operațiune de...
UPDATE/ Kiril Budanov, șeful serviciilor ucrainene de informații, a fost numit de Zelenski să conducă Biroul Prezidențial. „Are o experiență specială” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a propus pe Kirl Budanov, șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării, să conducă Biroul Prezidențial. UPDATE 15:29 „Am acceptat oferta președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a conduce Cabinetul Șefului Statului. Continu să servesc Ucraina. Pentru mine, este o onoare și o responsabilitate – într-un moment istoric pentru Ucraina,...
Președintele Bulgariei: Introducerea monedei euro este ultima etapă importantă în integrarea țării noastre în Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Bulgaria a aderat la zona euro din 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru al uniunii monetare. Euro a înlocuit leva bulgară, cu un curs de schimb final stabilit la 1 euro = 1,96 leva la 31 decembrie. Președintele Rumen Radev a declarat în discursul său de Anul Nou: „Introducerea euro este ultima etapă...
LIVE TEXT/ Armata rusă încearcă să intensifice presiunea asupra periferiei nordice a orașului Pokrovsk. Soldații ucraineni au distrus o parte din echipamentul armatei ruse. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:55 Armata rusă încearcă să intensifice presiunea asupra periferiei nordice a orașului ucrainean Pokrovsk, pentru a lansa ulterior un asalt asupra orașului Hrișine, a raportat Corpul 7 de Intervenție Rapidă al Forțelor Armate ale Ucrainei. Soldații ruși au încercat să folosească ruta logistică dintre Șevcenkove și Pokrovsk pentru a acumula forțe și resurse suplimentare....
CEC: Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, este de 3 299 794 # Ziarul de Garda
Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763 719 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia R. Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat...
Tânăr moldovean, găsit mort pe un câmp din Italia. Autoritățile din Veneția investighează cazul ca omor # Ziarul de Garda
Un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani, Sergiu Tarna, a fost găsit fără viață în după-amiaza ultimei zile a anului, întins pe partea dreaptă, în mijlocul câmpurilor din zona Veneției. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 13:00 de un trecător, pe teritoriul comunei Mira, la mai puțin de doi kilometri de campingul...
România oferă sprijin pentru Elveția după tragedia de la Crans-Montana: O aeronavă va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave # Ziarul de Garda
O aeronavă a Ministerul Apărării Naționale din România (MApN) este pregătită să decoleze spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Crans-Montana, stațiune de schi din Elveția, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță, transmite G4Media. Ministrul susține că această decizie a fost luată de...
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii asupra pericolului de a cădea prin gheața subțire de pe lacuri, râuri și alte bazine acvatice din țară. Atenționarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultimele zile, care favorizează formarea gheții, dar care nu este suficient de solidă pentru a susține greutatea unei persoane. Conform prognozei...
Kiril Budanov, șeful serviciilor ucrainene de informații, a fost propus de Zelenski pentru a conduce Biroul Prezidențial. „Are o experiență specială” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a propus pe Kirl Budanov, șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării, să conducă Biroul Prezidențial. Zelenski nu a specificat cine îl va succeda pe Budanov în funcția de șef al serviciilor de informații. Budanov nu a comentat încă propunerea lui Zelenski. „Acum, Ucraina are nevoie de o concentrare...
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că la începutul lunii ianuarie este planificată o serie de întâlniri la nivel înalt pentru a discuta ultimele evenimente, pentru a consolida sprijinul și coordonarea strategiei în cadrul negocierilor de pace. Anunțul a fost făcut de Zelenski într-o postare pe rețelele sociale. Acesta a declarat că în următoarea perioadă...
Avocat, condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență. Anterior, fusese găsit vinovat de CSJ, dar scăpase de pedeapsă prin prescripție # Ziarul de Garda
Avocatul Vasile Bobeică a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență, fiind privat de dreptul de a profesa timp de cinci ani, după ce instanța a constatat că a pretins și primit 1000 de euro pentru a-și folosi influența asupra judecătorilor Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în vederea obținerii unei pedepse definitive...
Kiril Budanov, șeful serviciilor ucrainene de informații, propus de Zelenski să conducă biroul prezidențial # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a propus pe Kirl Budanov, șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării, să conducă biroul prezidențial. Zelenski nu a specificat cine îl va succeda pe Budanov în funcția de șef al serviciilor de informații. Budanov nu a comentat încă propunerea lui Zelenski. „Acum, Ucraina are nevoie de o concentrare...
Investigație New York Times/ O scurgere masivă de documente arată cum Rusia își execută și torturează propriii soldați. „Mi-aș semna propria condamnare la moarte” # Ziarul de Garda
Teroarea din interiorul sistemului militar rus care își exploatează proprii soldați, inclusiv prin execuția fără proces a celor care refuză ordinele sau prin torturarea și forțarea soldaților bolnavi sau răniți să se întoarcă pe front, a fost expusă de The New York Times (NYT) într-o investigație bazată pe mai mult de 6000 de plângeri confidențiale despre...
Avocat, condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență, după ce anterior fusese găsit vinovat de CSJ, dar scăpase de pedeapsă prin prescripție # Ziarul de Garda
Avocatul Vasile Bobeică a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență, fiind privat de dreptul de a profesa timp de cinci ani, după ce instanța a constatat că a pretins și primit 1000 de euro pentru a-și folosi influența asupra judecătorilor Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în vederea obținerii unei pedepse definitive...
DeepState: Forțele ruse au ocupat 4336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, mai puțin de 1% din țară # Ziarul de Garda
Forțele ruse au ocupat 4336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din țară, a calculat proiectul ucrainean open-source de cartografiere DeepState în evaluarea de sfârșit de an publicată pe 1 ianuarie, relatează Kyiv Independent. „În comparație cu anii precedenți, 2025 a fost cu adevărat dificil pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei”,...
Statul Major al Forțelor Aeriene din România a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”. RO-Alert în nordul județului Tulcea # Ziarul de Garda
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România (IGSU) a anunțat vineri 2 ianuarie, în jurul orei 12:00, că a transmis un mesaj de averizare a populației din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”, scrie...
Economia globală a trecut în anul 2025 printr-o serie de provocări, inclusiv tensiuni comerciale severe, o creştere moderată şi neuniformă şi îngrijorări legate de o inflaţie galopantă şi creşterea datoriilor la un nivel record în numeroase părţi ale lumii. Anul s-a încheiat şi se aşteaptă ca multe din aceste probleme să continue şi în 2026,...
De la 1 ianuarie 2026, angajatorii pot oferi tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale. Cum vor funcționa acestea # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, angajatorii pot oferi salariaților săi tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale din R. Moldova, a anunțat vineri, 2 ianuarie, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Victoria Belous. „Tichetele oferite de angajatori nu se impozitează cu contribuții sociale, prime medicale sau impozit pe venit, iar pentru companii aceste cheltuieli...
Doi frați, condamnați după ce și-au violat sora mai mică. Victima a rămas însărcinată la vârsta de 12 ani # Ziarul de Garda
Doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici, au fost condamnați la 10 ani de închisoare, anunță Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din sudul țării. Faptele au fost...
A cincea zi de proteste în Iran, soldate cu cel puțin cinci morți. Trump: Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, SUA le vor veni în ajutor. Suntem gata de acțiune # Ziarul de Garda
Protestele împotriva crizei economice din Iran au intrat în a cincea zi, soldate cu cel puțin cinci morți. Potrivit agenției de știri Fars și grupului pentru drepturile omului „Hengaw”, două persoane au fost ucise în ciocniri între protestatari și poliție în orașul Lordegan, în sud-vestul țării. Alte trei persoane au fost ucise în orașul Azna...
LIVE TEXT/ Kremlinul pregătește o provocare la scară largă, cu victime umane, pentru a perturba discuțiile de pace înainte sau în timpul Crăciunului pe stil vechi, informează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:59 Kremlinul pregătește o provocare la scară largă, cu victime umane, pentru a perturba discuțiile de pace înainte sau în timpul Crăciunului pe stil vechi, informează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. „Operațiunea indicată poate fi complexă. Kremlinul a lansat noi acțiuni de informații falsificate pentru a pregăti publicul rus și străin pentru o...
Momentul când ar fi izbucnit incendiul în barul din Crans-Montana. Elveția declară cinci zile de doliu național # Ziarul de Garda
Două fotografii arată atmosfera din seara înainte de izbucnirea incendiului, care s-a produs în noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția și unde zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite. Una dintre aceste fotografii arată mai multe artificii aprinse, iar spuma de pe tavan ia foc...
A cincea zi de proteste în Iran, soldate cu cel puțin cinci morți. Trump: Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, SUA le va veni în ajutor. Suntem gata de acțiune # Ziarul de Garda
Protestele împotriva crizei economice din Iran au intrat în a cincea zi, soldate cu cel puțin cinci morți. Potrivit agenției de știri Fars și grupului pentru drepturile omului „Hengaw”, două persoane au fost ucise în ciocniri între protestatari și poliție în orașul Lordegan, în sud-vestul țării. Alte trei persoane au fost ucise în orașul Azna...
19 băieți și 19 fete. 38 de copii s-au născut în prima zi a anului 2026, anunță Ministerul Sănătății # Ziarul de Garda
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 – fete. Nașterile au fost monofetale și au decurs fără complicații. Acestea au fost înregistrate atât în municipiul Chișinău, cât și în centrele...
Trump afirmă că se bucură de o sănătate „perfectă”, deși ia mai multă aspirină decât recomandă medicii și are machiaj pentru a acoperi vânătăile de pe mâini # Ziarul de Garda
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, afirmă că se bucură de o sănătate „perfectă”, deși ia mai multă aspirină decât recomandă medicii, folosește machiaj pentru a acoperi vânătăile de pe mâini și nu face exerciții fizice regulate, deoarece le consideră „plictisitoare”, scrie BBC, citând dintr-un interviu amplu despre starea sa de sănătate oferit...
Un tânăr de 19 ani care a incendiat automobilul poliței a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani, acuzat de violența comisă împotriva oamenilor legii, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, astfel că jumătate din aceasta – 1 an și 6 luni, va fi executată în penitenciar, anunță vineri, 2 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit acuzării, în luna noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de...
DOC/ Maia Sandu a semnat decretul: opt cetățeni ai Federației Ruse, printre care fiul solistului formației Bi-2, au primit cetățenia R. Moldova # Ziarul de Garda
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia R. Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, inclusiv Feodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin. Printre cei care au primit cetățenia R. Moldova se numără și Evghenii Remizovskii, cameraman afiliat trupei Bi-2. Documentul a fost semnat de șefa statului...
Noul regim fiscal pentru antreprenorii independenți, aplicabil din 1 ianuarie 2026: 40 de activități economice disponibile și cota impozitului unic # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal ce vizează activitatea economică independentă a persoanelor fizice. Acest regim reprezintă o formă specială de impozitare pentru persoanele fizice ce desfășoară activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, fără a constitui o entitate juridică, informează Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit Codului fiscal,...
Trei medicamente noi, incluse din 2026 pe lista celor compensate pentru diabet, hipertensiune și tratament anticoagulant # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant (n.r. substanțe care au capacitatea de a preveni coagularea sângelui) beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Pentru tratamentul...
Un inspector superior al Biroului vamal Centru va fi controlat de ANI. „Se atestă anumite suspiciuni privind obținerea unei donații de 100 de mii de euro și împrumut de 30 de mii de euro” # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un proces-verbal de inițiere a controlului controlului averii și intereselor personale în privința inspectorului superior al Biroului vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal, Mihai Rapcea. Conform unei sesizări primite de ANI, „se atestă anumite suspiciuni privind obținerea de către subiectul declarării și membrii de familie a unei donații...
Trafic intens la vama Sculeni și Leușeni. Poliția de Frontieră recomandă alternative # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră informează că la această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Sursa citată scrie că autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă. Pentru...
Rusia a predat SUA „dovezi” privind un presupus atac ucrainean asupra reședinței lui Putin, după ce CIA nu a găsit o confirmare la acuzațiile Rusiei # Ziarul de Garda
Un reprezentant al biroului atașatului militar de la Ambasada SUA la Moscova a primit „dovezi” despre un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, a informat Ministerul Apărării din Rusia. Într-o înregistrare video publicată de minister, Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse (GRU), s-a...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat orașul Zaporijia. Au fost raportate mai multe explozii și incendii. Război în Ucraina, ziua 1408 # Ziarul de Garda
8:16 Orașul Zaporijia a fost atacat masiv de drone rusești. S-au auzit explozii și s-au raportat incendii, informează șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, Ivan Fedorov. „Rușii atacă centrul regional. Sunt incendii”, se arată în mesaj. Alerta de raid aerian continuă, avertizează Administrația Militară Regională. Locuitorii din Zaporijia și din regiune sunt rugați să rămână în...
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas # Ziarul de Garda
Infrastructura critică a blocului comunitar rămâne expusă unui risc ridicat de sabotaj, a declarat Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, făcând referire la cablul din Marea Baltică ce leagă Finlanda de Estonia, care a suferit o avarie în această săptămână, transmite EFE, citată de Agerpres. „Marea...
LIVE TEXT/ Liderul Corpului de Voluntari Ruși, Denis Kapustin, care luptă alături de ucraineni, este în viață. Rușii anunțau zilele trecute că acesta a fost ucis pe front. Război în Ucraina, ziua 1407 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:30 Denis Kapustin, fondatorul și liderul Corpului de Voluntari Ruși – un grup paramilitar care luptă alături de forțele ucrainene – este în viață, a afirmat joi agenția de informații militare GUR din Ucraina, la câteva zile după ce Rusia a susținut că acesta ar fi fost ucis pe front, transmite G4media. GUR a...
Rusia afirmă că va furniza dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin # Ziarul de Garda
Rusia a comunicat că a extras și decodat un fișier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susține că arată că aceasta viza o reședință prezidențială rusă și că va preda informațiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters, citată de Agerpres. Moscova a acuzat luni Kievul că a încercat să lovească o reședință...
