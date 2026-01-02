MAE, după ce un moldovean a fost găsit împușcat în cap pe un câmp din Italia: „La fața locului nu au fost identificate arme și nici alte leziuni vizibile pe corp”

11:40

Actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a dezvăluit motivele pentru care a refuzat invitația președintei Maia Sandu de a candida pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 2025, afirmând că nu a simțit că este momentul potrivit pentru a intra în politică. Potrivit acestuia, persoanele publice invitate anterior pe listele electorale au avut mai degrabă un rol „de fațadă”. Invitat în podcastul realizat de Lorena Bogza, Crețu a vorbit și despre o funcție pe care și-ar fi dorit să o dețină în Guvern.