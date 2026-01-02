(foto 18+) Crimă șocantă în nordul țării: O femeie de 40 de ani ar fi fost omorâtă de concubinul său, după un conflict. Unde a fost găsit cadavrul acesteia

20:00

Ex-premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, i-a făcut o dedicație fostului lider PD Vlad Plahotniuc, de ziua de naștere a acestuia. „Ce aș putea dori cuiva care e întruchiparea negării a tot ceea ce este uman? Îți doresc multă sănătate. Și vei avea nevoie de ea, ca să te poți bucura din plin de bucuria fiecărei zile din binemeritata ta ședere în singurul loc potrivit pentru tine. O sticlă de coniac — așa cum am promis. Cu urări aproape sincere”, a scris Vlad Filat.