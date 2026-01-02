(video) „Tare am vrut să-l dau la acordeon”. Copilăria plină de aventuri a lui Cristi Cebotari și secretele păstrate de bunica sa: „A sărit de pe acoperiș, a văzut un vecin și s-a dus pe la găini”
UNIMEDIA, 2 ianuarie 2026 09:20
Influencerul Cristian Cebotari a avut o copilărie plină de peripeții, însă, potrivit celor apropiați, a fost mereu un copil calm și liniștit. Încă de la o vârstă fragedă a fost atras de sport, domeniu care i-a influențat decisiv parcursul ulterior. Într-un vlog realizat de bucătarul Alexandru Comerzan, bunica sa, Valentina, a rememorat una dintre poznele care au rămas întipărite în memoria familiei.
• • •
La un pas de tragedie. Momentul în care 4 bărbați agățați de o barcă sunt salvați de la marginea unui baraj de 40 de metri # UNIMEDIA
O amplă operațiune de salvare a avut loc pe râul Vaal, în Africa de Sud, unde patru bărbați au fost la un pas de a fi trași peste zidul barajului Grootdraai, după ce ambarcațiunea lor a rămas blocată în apropierea deversorului, scrie adevărul.ro.
Pe 2 ianuarie, istoria a fost marcată de capitularea Granadei în 1492 și lansarea sondei sovietice Luna 1 în 1959.
Atenție, călători! Trafic intens la vama Leușeni și Sculeni. Zeci de mașini așteaptă să iasă din țară # UNIMEDIA
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Taurii descoperă bucurii neașteptate, iar la Fecioare pot apărea unele probleme: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o lumină nouă asupra relațiilor și comunicării. Fiecare semn zodiacal va simți impactul într-un mod unic, provocând arhetipurile interioare să se trezească. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați aceste energii cosmice.
Euro scade ușor, în timp ce Dolarul crește semnificativ: Cursul valutar pentru weekend stabilit de BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții generale stabile, cu temperaturi medii și cer predominant acoperit, fără precipitații semnificative.
(foto) „Parcă știai că nu-i pe toată viața.” Marcela Paladi, fotografie din copilărie cu mesaj răvășitor: Mi-a spus mama # UNIMEDIA
Marcela Paladi, devenită influenceriță după ce a supraviețuit unui accident grav pe viaductul din Chișinău, a împărtășit cu urmăritorii săi o fotografie din copilărie, de pe vremea când făcea primii pași, lăsând și un mesar răvășitor.
„Plătim pentru protestul împotriva legii absurde pe vettingul avocaților.” Doina Străisteanu, indignată: Aproape 25 mii lei mă costă polița medicală în 2026 # UNIMEDIA
Avocata Doina Ioana Străisteanu se arată indignată de faptul că pentru anul 2026, va trebui să achite, pentru polița medicală, aproape 25 de mii de lei, pentru sine și avocatul său stagiar. „Acesta e prețul libertății de exprimare și de întrunire! Plătim pentru protestul nostru împotriva proiectului absurd de lege de a supune avocații vetting-ului”, a scris apărătoarea, într-o postare pe rețele.
(video) Trei lideri cu 3 mesaje complet diferite la început de 2026: Zelenski cere pace, Putin promite victorie, Trump se eschivează în urarea de Anul Nou # UNIMEDIA
La trecerea dintre ani, liderii implicați direct sau indirect în războiul din Ucraina au transmis mesaje radical diferite. Vladimir Putin a vorbit despre victorie și luptă dusă până la capăt. Volodimir Zelenski a insistat pe pace, dar una care să nu distrugă Ucraina. Între ei, Donald Trump a promis „pace pe Pământ”, fără să ofere detalii concrete, scrie Libertatea.
Indemnizația unică pentru nou-născuți crește, începând de astăzi: Ce sumă vor primi femeile care vor da naștere unui copil în 2026 # UNIMEDIA
Femeile care vor da naștere unui copil în 2026 vor avea parte de o indemnizație unică mai mare decât în anul curent. Suma crește la 21886 lei, începând cu 1 ianuarie. Decizia a fost aprobată de Guvern, în ședința de miercuri.
Bulgaria a trecut oficial la Euro: Data limită până la care va mai fi folosit leva și de ce schimbarea îi îngrijorează pe localnici # UNIMEDIA
Este vremea schimbării la bulgari. De astăzi spun „Adio, leva, Bun venit euro!". Mai precis, de astăzi până pe 1 februarie oamenii vor folosi ambele monede, dar de luna viitoare trebuie să aveţi euro la voi dacă ajungeţi pe acolo, scrie observatornews.ro.
Vlad Filat, mesaj pentru Plahotniuc, la 60 de ani: Soarta te-a răsplătit. Penitenciarul 13 e singurul loc potrivit pentru tine. O sticlă de coniac, cum am promis # UNIMEDIA
Ex-premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, i-a făcut o dedicație fostului lider PD Vlad Plahotniuc, de ziua de naștere a acestuia. „Ce aș putea dori cuiva care e întruchiparea negării a tot ceea ce este uman? Îți doresc multă sănătate. Și vei avea nevoie de ea, ca să te poți bucura din plin de bucuria fiecărei zile din binemeritata ta ședere în singurul loc potrivit pentru tine. O sticlă de coniac — așa cum am promis. Cu urări aproape sincere”, a scris Vlad Filat.
Se întâmplă o dată la 60 de ani: Semnificațiile ascunse ale Anului Calului de Foc din zodiacul chinezesc # UNIMEDIA
2026 marchează Anul Calului de Foc în astrologia chineză, o combinație rară și puternică între imboldul Calului și vitalitatea Focului. Calul de Foc apare doar o dată la 60 de ani, ceea ce face ca anul 2026 să fie unul dinamic și, cu siguranță, memorabil, potrivit Can Can.
(video) O mașină, mistuită de flăcări la Călărași, după ce a intrat într-un tractor care circula cu farurile stinse # UNIMEDIA
Un accident grav s-a produs în satul Sipoteni din raionul Călărași. O mașină a intrat într-un tractor care circula cu farurile stinse. Din cauza impactului, automobilul a fost cuprins de flăcări. La fața locului au intervenit pompierii.
Cel mai periculos oraș din lume: Clasamentul-surpriză care nu include Rio de Janeiro sau Johannesburg # UNIMEDIA
Când vine vorba despre orașe periculoase, nume precum Rio de Janeiro sau Johannesburg sunt primele la care se gândesc mulți. Datele din 2025 arată însă că un alt oraș a ajuns pe primul loc mondial la criminalitate, scrie Libertatea citând portalul elvețian Blick, parte a grupului Ringier.
Gata cu roamingul între UE și RM, de astăzi: Moldovenii pot efectua apeluri, trimite mesaje și folosi internetul mobil fără costuri suplimentare # UNIMEDIA
Speakerul Igor Grosu, a anunțat, în ultima ședință a Parlamentului din 2025, că de astăzi, 1 ianuarie 2026, cetățenii RM aflați în UE, dar și moldovenii care revin acasă de sărbători sau în vacanță, precum și europenii care călătoresc în Moldova vor putea efectua apeluri, trimite mesaje și folosi internetul mobil fără costuri suplimenatre.
„Nu te vom uita niciodată, suflet frumos”. O tânără moldoveancă, răpusă de un infarct în Italia, la numai 33 de ani # UNIMEDIA
Svetlana Galbura, o tânără de 33 de ani originară din Rîbnița, Republica Moldova, care locuia de ani buni în localitatea Nave, provincia Brescia din Italia, a murit luni, 29 decembrie 2025, în urma unui stop cardiac, vestea răspândindu-se rapid în comunitate și lăsând în urmă șoc, durere și un gol greu de cuprins în cuvinte, transmite rotalianul.com.
(video) „Ziua în care totul s-a schimbat!” Finii Violetei Scrișu și ai lui Dorin Galben au devenit părinți pentru prima dată chiar în ajun de Revelion # UNIMEDIA
Finalul de an a venit cu o veste plină de emoție pentru comunitatea online din Republica Moldova. Influencerița Gabriela Cojocaru, fina de cununie a cuplului Violeta Scrișu și Dorin Galben, a adus pe lume primul ei copil, transformând ultima zi din 2025 într-una de neuitat, scrie SHOK.md.
(video) Momentul în care izbucnește incendiul în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana # UNIMEDIA
O înregistrare video surprinsă de martori arată momentul în care tavanul barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, sud-vestul Elveției, se aprinde. Imaginile, care au fost publicate pe rețelele de socializare, au fost preluate și de hotnews.ro.
Revelion „aglomerat” la Urgență: Aproape 200 de moldoveni au solicitat ambulanța, de Anul Nou. Doi dintre aceștia - internați în reanimare # UNIMEDIA
De Revelion, la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 197 de pacienți, care au fost consultați și investigați de echipele medicale. Dintre aceștia, 35 de pacienți au necesitat spitalizare, în funcție de gravitatea afecțiunilor, se arată într-un comunicat.
(foto) Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire # UNIMEDIA
Anul 2025 a fost unul care s-a remarcat, printre altele, printr-o serie de despărțiri la Hollywood. Mai multe cupluri celebre au decis să pună capăt unor relații sau chiar căsnicii care au durat ani întregi, transmite cancan.ro.
Un cetățean al Republicii Moldova a murit la Roma, în noaptea de 31 decembrie, în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, victima este un bărbat de 63 de ani, care se afla în apropierea locului unde s-a produs deflagrația, iar circumstanțele tragediei sunt investigate de autoritățile italiene.
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi, 1 ianuarie, că lumea nu se salvează ascuțind săbii, ci prin iertare și înțelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, transmite EFE, citată de Agerpres și hotnews.ro.
De la masa de sărbătoare, direct pe patul de spital: Un bărbat, rănit grav de artificii, în noaptea de Revelion # UNIMEDIA
Revelionul a fost transformat într-o noapte de incidente. Poliția anunță că a intervenit în peste 450 de cazuri, iar un bărbat din Chișinău a fost rănit grav la față în urma folosirii necorespunzătoare a articolelor pirotehnice.
Fenomenul astrologic din 3 ianuarie 2026, unul dintre cele mai puternice momente emoționale ale anului. Cum sunt influențate cele 12 zodii # UNIMEDIA
O Lună Plină în Rac este unul dintre cele mai puternice momente emoționale ale anului, deoarece Luna se află la ea acasă, în zodia care o guvernează. Contextul astral pune față în față nevoia de siguranță emoțională, familie și confort (Luna în Rac) cu ambiția, structura și succesul social (Soarele în Capricorn), transmite protv.ro.
Serbia reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se va întâmpla cu cei care refuză încorporarea # UNIMEDIA
Serbia se pregătește să reintroducă serviciul militar obligatoriu, a anunțat președintele Aleksandar Vucic, conform presei sârbe, scrie protv.ro.
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial despărțirea de atacantul Oleksiy Shchebetun. Decizia a fost luată de comun acord, în urma unor discuții amicale, anunță clubul de fotbal.
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia # UNIMEDIA
„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, este justificarea guvernului francez pentru a urma exemplul Australiei, care a interzis pentru prima dată la nivel mondial platformele precum Facebook, Snapchat și YouTube, potrivit The Guardian, citată de hotnews.ro.
Bilanțul morților în urma exploziei din Elveția se ridică la peste 40, iar al răniților la 100. MAE, cu precizări dacă sunt moldoveni printre victime # UNIMEDIA
Peste 40 de persoane și-ar fi pierdut viața, iar alte aproximativ 100 ar fi fost rănite în urma incendiului produs în stațiunea Crans-Montana, conform Reuters. Ministerul Afacerilor Externe anunță că, potrivit informațiilor transmise de Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, până în prezent nu există date care să indice că printre victimele sau persoanele rănite în urma exploziei s-ar afla cetățeni moldoveni.
(video) „Dob, doba, bit”. „Secretul” din dicționarul sovietic. Cum a apărut denumirea trupei „Zdob și Zdub” # UNIMEDIA
Trupa Zdob și Zdub a împlinit recent 30 de ani de activitate. Solistul și cofondatorul formației, Roman Iagupov, a povestit, în cadrul unui podcast cu Nata Albot, cum a apărut denumirea trupei, inspirată de descoperirea cuvântului „zdob” într-un dicționar sovietic.
(stop cadru) Munteanu, cu bancuri în direct: „În prima perioadă a vieții omul crede în Moș Crăciun, apoi este el și în ultima etapă - arată ca el” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a destins atmosfera într-o emisiune de la Moldova 1, unde a relatat un banc despre etapele vieții, pornind de la copilărie și până la maturitate. Șeful Guvernului a făcut asociere cu Moș Crăciun.
„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu # UNIMEDIA
Numărul exact al persoanelor care au murit de Anul Nou în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana este necunoascut și la aproximativ 12 ore de la tragedie. Autoritățile vorbesc însă despre zeci de morți și răniți. Cei care au scăpat cu viață din incendiul care reamintește de Colectiv au povestit clipe de groază, scrie hotnews.ro.
(video) „La mulți ani de 7 ori!”. Surpriză matinală pentru Galina Dodon: Cum și-a început ziua de naștere mama fostului șef de stat, la Sadova # UNIMEDIA
Mama fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, își sărbătorește astăzi, 1 ianuarie, ziua de naștere. Galina Dodon împlinește 72 de ani, iar dis-de-dimineață a fost felicitată de cei dragi, care i-au adresat urări de sănătate, bucurii și viață lungă.
În anul 2026 sunt prevăzute 13 zile de sărbătoare nelucrătoare, conform articolului 111 din Codul Muncii al Republicii Moldova. Dintre acestea, nouă vor cădea în zile lucrătoare, iar patru se vor suprapune cu zilele de weekend.
(video) „Ori iei capra, ori femeile”. Alexandru Comerzan și Cristi Cebotari s-au întrecut la colinde, la Dubăsari. Cum s-au descurcat și ce provocare a făcut cel care a pierdut # UNIMEDIA
Bucătarul Alexandru Comerzan și influencerul Cristian Cebotari au acceptat, de această dată, o provocare inedită: o „concurență” la colinde, desfășurată în spiritul tradițiilor de iarnă. Alături de ansamblul „Doruri Nistrene”, grupul s-a împărțit în două - Cristi a mers cu „capra”, iar Alexandru cu colindele, în raionul Dubăsari.
Haos de Revelion în Amsterdam: Violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită de flăcări # UNIMEDIA
Sărbătorile de Anul Nou din Olanda au degenerat în violențe fără precedent împotriva forțelor de ordine. Două persoane au murit în accidente cu artificii, iar o biserică istorică din centrul orașului Amsterdam a fost mistuită de flăcări. Incidentele au avut loc înaintea unei interdicții naționale privind artificiile, astfel că olandezii au cumpărat pirotehnice în cantități uriașe, scrie adevărul.ro.
(video) Atmosferă incendiară și focuri de artificii în PMAN: Cum a arătat Chișinăul în noaptea dintre ani # UNIMEDIA
Sute de oameni s-au adunat în noaptea dintre ani în Piața Marii Adunări Naționale, pentru a sărbători 2026. Noaptea a fost marcată de muzică, lumini și focuri de artificii, care au creat o atmosferă incendiară pentru cei prezenți în centrul capitalei.
ChatGPT, Gemini sau Grok: Topul țărilor din UE care folosesc cel mai mult inteligența artificială generativă # UNIMEDIA
Ponderea persoanelor care folosesc instrumente de inteligență artificială generativă variază considerabil în Europa, de la un stat la altul. O analiză Euronews arată ratele de adopție și factorii din spatele acestor diferențe între țări, scrie presa română.
Lecția dură dată de Anna Lesko fiului său când a făcut o scenă într-un magazin de jucării: „I-am explicat că asta se va întâmpla de fiecare dată când va face crize" # UNIMEDIA
Deși este o mamă extrem de iubitoare, Anna Lesko a demonstrat că știe să fie o „fiară”, după cum chiar ea afirmă, atunci când vine vorba despre respect. Într-un interviu pentru viva.ro artista a rememorat un episod dureros, în care a fost nevoită să își lase fiul singur într-un magazin de jucării pentru a-i tăia din fașă orice tentativă de rebeliune. O lecție care a costat-o emoțional, dar care a pus bazele educației impecabile de care Adam se bucură astăzi.
Alertă în Tulcea: Rușii au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre. Armata a ridicat aeronave militare # UNIMEDIA
Rușii au atacat cu drone, joi dimineață, porturile ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării. Armata a ridicat două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, scrie presa română.
(foto) Răzbunarea are mulți cai putere: Katy Black, prima achiziție de lux după ce fostul soț i-a luat Porsche-ul la divorț # UNIMEDIA
Katy Black demonstrează că nicio bătălie pierdută în trecut nu o poate opri din drumul spre succes. După un divorț intens comentat, în urma căruia a rămas fără mașina pe care o conducea anterior, celebra bloggeriță a revenit în forță pe final de 2025. Aceasta și-a lăsat fanii cu gura căscată după ce s-a afișat cu un Audi Q8 nou-nouț, achiziționat prin forțe proprii, scrie SHOK.md.
Salvatorii și pompierii la datorie de Anul Nou: 59 de intervenții, inclusiv incendii și prevenirea exploziilor # UNIMEDIA
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost la datorie, pentru ca cetățenii să se bucure de magia sărbătorilor în siguranță. Astfel, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni.
(video) Va crește sau nu vârsta de pensionare în 2026? Ce spune ministra Muncii și Protecției Sociale # UNIMEDIA
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, declară că nu există discuții despre o nouă majorare a vârstei de pensionare. „La moment rămâne aceeași vârstă”, a menționat Plugaru în cadrul emisiunii „Rezoomat”.
Cum va sta cu banii fiecare zodie în parte, în 2026: Te așteaptă sau nu prosperitatea, în următoarele 12 luni # UNIMEDIA
2026 se anunță un an cu schimbări în bine pentru zodii, la capitolul bani. Unii nativi pot face investiții importante sau pot decide să renunțe la locul de muncă actual pentru a face ceva pe cont propriu. Va fi o perioadă bună și pentru colaborări, scrie spynews.ro.
Un bărbat, condamnat după ce a încercat să câștige 2.000 de euro prin șantaj: Cu ce și-a amenințat victima # UNIMEDIA
Un bărbat de 51 de ani care a fost găsit vinovat pentru acte repetate de șantaj a fost trimis după gratii. Instanța l-a condamnat la 10 ani de închisoare și o amendă de 100.000 lei, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.
(foto) Top10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat adevărata față # UNIMEDIA
Pe covorul roșu strălucesc, pe Instagram sunt impecabile, iar în lumina reflectoarelor par de neatins. Dar ce se întâmplă când filtrele dispar, genele false rămân pe noptieră, iar stylingul intră în pauză? Cancan.ro a facut ceea ce puțini îndrăznesc și intră exact acolo unde imaginea nu mai e controlată: în viața reală a vedetelor.
(foto/video) Lux fără limite: Andreea Bostanica și-a completat colecția de mașini exclusiviste cu un Bentley 2026. Imagini cu bolidul # UNIMEDIA
Andreea Bostanica continuă să impresioneze prin stilul său de viață extravagant. Influencerița și artista originară din Republica Moldova și-a achiziționat, în prag de Anul Nou, o nouă mașină de lux - Bentley, model 2026.
Sezonul rece vine cu provocări mari pentru șoferi. Dacă în alte perioade ale anului poți să lași aproape orice în mașină, iarna lucrurile stau complet diferit. Există câteva lucruri pe care nu trebuie sub nicio formă să le lași în mașina peste noapte sau un timp îndelungat, scrie spynews.ro.
(video) Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: Mai multe persoane au murit, altele au fost rănite # UNIMEDIA
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, scrie BBC, potrivit adevarul.ro.
