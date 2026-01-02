(foto) FC Petrocub are un nou fundaș. Cine este Vlad Pascari

17:20

Un cetățean al Republicii Moldova a murit la Roma, în noaptea de 31 decembrie, în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, victima este un bărbat de 63 de ani, care se afla în apropierea locului unde s-a produs deflagrația, iar circumstanțele tragediei sunt investigate de autoritățile italiene.