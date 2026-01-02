Fără numerar în transportul public din regiunea transnistreană: plata doar cu cardul, din 15 ianuarie

11:20

Doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați de violul surorii lor mai mici, anunță Procuratura. Potrivit anchetei, faptele s-au produs pe parcursul mai multor ani, la domiciliul părinților, într-un sat din sudul Republicii Moldova. Cazul a ieșit […] Articolul Doi frați, condamnați la câte 10 ani de închisoare pentru violul surorii mai mici apare prima dată în Realitatea.md.