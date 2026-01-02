Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare

10:20

Am pășit în anul 2026 și continuăm să ne dorim un an cu pace și multă sănătate. Dar cât de mult avem, cu adevărat, grijă de sănătatea noastră? Și cât de mult are grijă statul ca națiunea să fie sănătoasă? Veniturile totale ale Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru anul 2026 sunt de aproape […] Ion Dodon, directorul general CNAM, invitat la emisiunea „Realitatea te privește"