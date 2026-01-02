Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare
Realitatea.md, 2 ianuarie 2026 17:10
Moldelectrica anunță că au fost realizate primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un mecanism nou care ajută la menținerea echilibrului dintre producția și consumul de energie electrică în timp real. Potrivit Moldelectrica, primele oferte și tranzacții au fost înregistrate la 31 decembrie 2025, după finalizarea procesului de calificare a participanților și semnarea contractelor […] Articolul Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
17:10
Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare # Realitatea.md
Moldelectrica anunță că au fost realizate primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un mecanism nou care ajută la menținerea echilibrului dintre producția și consumul de energie electrică în timp real. Potrivit Moldelectrica, primele oferte și tranzacții au fost înregistrate la 31 decembrie 2025, după finalizarea procesului de calificare a participanților și semnarea contractelor […] Articolul Moldelectrica a înregistrat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
16:50
FOTO Noul an a început cu vandalism în Capitală: Gard stricat și felinare sparte în Parcul Rîșcani # Realitatea.md
Persoane necunoscute au deteriorat gardul și felinarele în Parcul Rîșcani din Capitală. Daunele au fost depistate în dimineața de 1 ianuarie, de către muncitorii de la Spații Verzi. Întreprinderea municipală precizează că perimetrul este monitorizat video. Așadar, imaginile urmează să fie examinate, iar persoanele care au comis fapta – identificate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul FOTO Noul an a început cu vandalism în Capitală: Gard stricat și felinare sparte în Parcul Rîșcani apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Coletul tău de sub 150 euro din străinătate în România te va costa 25 lei începând de la 1 ianuarie # Realitatea.md
Începând de vineri, 1 ianuarie 2026, toate coletele cu bunuri având valoarea comercială declarată sub 150 euro și provenite din afara Uniunii Europene, care intră pe teritoriul României, vor fi taxate cu 25 de lei, potrivit legislației recente. Taxa se aplică în special coletelor care conțin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanță, pentru produse […] Articolul Coletul tău de sub 150 euro din străinătate în România te va costa 25 lei începând de la 1 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă, în baza regimului „Roam Like at Home”. Operatorii locali și-au adaptat ofertele astfel încât apelurile, mesajele și internetul mobil să nu mai implice costuri suplimentare de roaming în statele membre UE. În practică […] Articolul Realitatea roamingului „gratuit”. În unele cazuri, apelurile costă apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Incident la un patinoar din centrul Capitalei: un minor a fost transportat de urgență la spital # Realitatea.md
Un copil în vârstă de 13 ani a ajuns la spital după ce s-a accidentat la cap în urma unei căzături produse la un patinoar din centrul Capitalei. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, echipajul aflat în misiune de menținere a ordinii publice a intervenit după producerea incidentului. „Observând gravitatea situației, carabinierii au solicitat intervenția unui […] Articolul Incident la un patinoar din centrul Capitalei: un minor a fost transportat de urgență la spital apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZR) a declarat că Rusia pregătește o provocare la scară largă cu victime umane pe 7 ianuarie sau cu o zi înainte, cu scopul de a perturba negocierile de pace mediate de Statele Unite. Potrivit informațiilor publicate pe canalul oficial SZR de Telegram, „după așa-numitul „atac asupra reședinței lui […] Articolul Ucraina avertizează: Rusia pregătește o provocare cu victime pe 7 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:20
Misterul morții lui Sergiu din Moldova, găsit fără suflare pe un câmp în Italia, anchetat. Speranța sunt camerele video # Realitatea.md
Sergiu, un tânăr de 25 de ani, a fost găsit mort pe un câmp din Italia, în zona Veneției. Bărbatul avea o rană la tâmpla stângă, conform presei din regiune. Corpul neînsuflețit a fost găsit de persoane care au pornit să facă fotografii într-un cadru natural. Forțele de ordine investighează cum putea ajunge moldoveanul să […] Articolul Misterul morții lui Sergiu din Moldova, găsit fără suflare pe un câmp în Italia, anchetat. Speranța sunt camerele video apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Fii cu Zina Bivol, ediție specială. Ce nu știai despre gazda acestui videocast: carieră, maternitate și identitate # Realitatea.md
Fii cu Zina Bivol surprinde în această săptămână cu o ediție specială, în cadrul căreia, invitată este chiar autoarea și gazda acestui proiect – prezentatoarea, regizoarea și jurnalista Zina Bivol. De această dată întrebările au fost puse de actorul Viorel Cozma, producătorul acestui videocast și soțul Zinei Bivol. O discuție despre începuturile în jurnalism, […] Articolul Fii cu Zina Bivol, ediție specială. Ce nu știai despre gazda acestui videocast: carieră, maternitate și identitate apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Gest șocant la Căușeni: Un tată și-a abandonat copilul în spital și a mers să facă Revelionul # Realitatea.md
Situație neobișnuită la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni. Un tată și-a adus copilul la examinare medicală și l-a lăsat în spital timp de două zile. Incidentul s-a produs în seara zilei de 31 decembrie, când un copil în vârstă de 12 ani a fost adus cu ambulanța, la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni, […] Articolul Gest șocant la Căușeni: Un tată și-a abandonat copilul în spital și a mers să facă Revelionul apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Mesaje neobișnuite venite din Israel au susținut public protestele declanșate în Iran pe fondul crizei economice, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a ales să evite orice declarație oficială. Protestele de amploare au izbucnit la începutul săptămânii în Iran, fiind alimentate de creșterea prețurilor și de deprecierea accentuată a monedei naționale. Manifestațiile s-au extins […] Articolul Israelul susține protestele din Iran, în timp ce Netanyahu evită reacțiile apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
CEC: partidele politice trebuie să prezinte rapoartele financiare până pe 15 ianuarie # Realitatea.md
Partidele politice trebuie să prezinte până la data de 15 ianuarie rapoartele privind gestiunea financiară pentru cel de-al doilea semestru al anului 2025, informează Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, raportul trebuie prezentat în format electronic, prin intermediul Sistemului informațional „Control Financiar”, în conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice, ale Codului electoral și ale Regulamentului […] Articolul CEC: partidele politice trebuie să prezinte rapoartele financiare până pe 15 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Emilian Crețu va candida la prezidențiale în 2028 sau se vrea ministru al Culturii? „Nu mi-au propus. Probabil se tem” # Realitatea.md
Emilian Crețu a ezitat să spună dacă va candida la prezidențialele din 2028, însă cochetează cu această idee, a spus actorul în cadrul „Podcastului Lorenei”. Influencerul a mai menționat că se încadrează legal și crede că „nu ar fi rău” să ocupe funcția. „Dacă vorbim de un președinte, cu siguranță trebuie să unească poporul. Trebuie […] Articolul Emilian Crețu va candida la prezidențiale în 2028 sau se vrea ministru al Culturii? „Nu mi-au propus. Probabil se tem” apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Moment șocant la discursul de Anul Nou: un tânăr s-a dezbrăcat în fața împăratului Japoniei # Realitatea.md
Un bărbat de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei și a familiei sale, în timpul ceremoniei publice de Anul Nou desfășurate la Palatul Imperial din Tokyo, au relatat presa japoneză și agenția AFP, citată de știrileprotv.ro. Incidentul a avut loc în timp ce împăratul Naruhito se adresa publicului de la […] Articolul Moment șocant la discursul de Anul Nou: un tânăr s-a dezbrăcat în fața împăratului Japoniei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:20
Carabinierii, după ce un angajat beat a provocat accident în centrul Capitalei: Incompatibil cu valorile IGC # Realitatea.md
„Asemenea fapte sunt incompatibile cu valorile instituției” – acesta este comentariul Inspectoratului General al Carabinierilor (IGC), după ce un angajat al instituției, fiind în stare de ebrietate, a provocat un accident în centrul Capitalei. Serviciul de presă a precizat pentru Realitatea că actualmente au loc investigații, iar ulterior se vor adopta măsurile legale necesare. Responsabilii […] Articolul Carabinierii, după ce un angajat beat a provocat accident în centrul Capitalei: Incompatibil cu valorile IGC apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Vremea din luna ianuarie 2026 va fi una obișnuită pentru această perioadă a anului în Republica Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit prognozei, temperatura medie lunară a aerului se va încadra în valorile normale, adică între –2 și –4 grade Celsius. Nu sunt așteptate abateri semnificative nici în ceea ce privește frigul, nici episoade […] Articolul Vremea în ianuarie. Ce temperaturi și precipitații sunt așteptate? apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs vineri, 2 ianuarie, în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, fiind declanșată accidental de doi schiori, au anunțat reprezentanții Salvamont Sibiu. Incidentul a avut loc într-o zonă cunoscută de schiori sub denumirea „Balcoane”, aflată în apropierea Bâlea Lac, una dintre cele mai frecventate zone alpine din Munții Făgăraș […] Articolul VIDEO Doi schiori au declanșat accidental o avalanșă în Munții Făgăraș apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Numărul victimelor incendiului produs în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana a ajuns la 47, potrivit Ministerului italian de Externe, citat de Sky News și Mediafax. Bilanțul este mai mare decât cel comunicat anterior de autoritățile elvețiene, care anunțaseră aproximativ 40 de persoane decedate. Un oficial elvețian a avertizat, vineri, […] Articolul Incendiul din Crans-Montana: Ministerul italian de Externe confirmă 47 de victime apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Primatul Capitalei a enumerat trei factori care au afectat populația Moldovei în 2025. În opinia lui Ion Ceban, în pofida „declarațiilor triumfaliste ale guvernării”, starea economiei și nivelul de viață al populației lasă de dorit. Politicianul notează că în 2025 s-a aprofundat nivelul sărăciei absolute, ajungând la 33%. Potrivit lui, cea mai afectată este regiunea […] Articolul Primarul Capitalei: Trei factori care au marcat populația în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Moldovenii aleg tot mai mult cafeaua boabe, în detrimentul celei solubile. În 2025, Republica Moldova a importat cafea boabe în valoare de 26 de milioane de dolari, depășind pentru prima dată importurile de cafea solubilă. Datele au fost prezentate de Veaceslav Ioniță, expert la IDIS Viitorul, care vorbește despre o schimbare clară a preferințelor de […] Articolul Moldovenii au prins gustul cafelei boabe. Câte cești bem zilnic apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Autoritățile române au emis vineri, 2 ianuarie, un nou mesaj Ro-Alert pentru populația din județului Tulcea, după ce sistemele de supraveghere au detectat drone provenind de la Federația Rusă, îndreptate către porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că două aeronave de luptă F-16, din […] Articolul Ro-Alert emis în Tulcea după detectarea dronelor rusești la granița cu Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
VIDEO În premieră din 2026, angajații pot primi tichete de vacanță. Cum vor funcționa acestea # Realitatea.md
În premieră pentru Republica Moldova, angajatorii pot oferi salariaților, începând cu anul 2026, tichete de vacanță sau pot compensa cheltuielile pentru odihnă în structurile de primire turistică din zonele rurale ale țării, în baza modificărilor operate la Codul fiscal. Potrivit deputatei PAS Victoria Belous, mecanismul este destinat să sprijine dezvoltarea turismului rural și să ofere […] Articolul VIDEO În premieră din 2026, angajații pot primi tichete de vacanță. Cum vor funcționa acestea apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Moldova, solidară cu Elveția după tragedia de la Crans-Montana. Mesajul de compasiune transmis de Maia Sandu # Realitatea.md
Moldova este solidară cu Elveția după tragedia de la Crans-Montant. Maia Sandu a adresat condoleanțe familiilor victimelor. „Mă gândesc la toți cei afectați de tragicul incendiu din Crans-Montana. Sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este solidară cu Elveția”, a transmis președinta Moldovei. Preliminar, nu există moldoveni care să fi suferit în urma exploziei produse într-un local […] Articolul Moldova, solidară cu Elveția după tragedia de la Crans-Montana. Mesajul de compasiune transmis de Maia Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Kiril Budanov va conduce Biroul Președintelui Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Vladimir Zelenski, care a publicat o fotografie alături de funcționar. Budanov a fost șef al Inteligenței militare ucrainene. Oficialul este militar de carieră și are experiență în serviciile ucrainene de spionaj. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Andrei […] Articolul Budanov preia funcția lui Ermak. Va conduce Biroul președintelui Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Românul care a salvat victimele din barul ars la Crans-Montana: „A fost o catastrofă, nu voi uita niciodată” # Realitatea.md
Un român care a ajutat la scoaterea victimelor din barul ars din Crans-Montana a făcut mărturii cutremurătoare, vineri, 2 ianuarie, unui reporter pentru Antena 3 CNN în Elveția. George Gherghina muncește de cinci ani ca bucătar acolo. El a povestit că fiecare om care s-a scos de acolo a trecut și prin mâinile lui. George […] Articolul Românul care a salvat victimele din barul ars la Crans-Montana: „A fost o catastrofă, nu voi uita niciodată” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Înscrierea la grădinițe se va face online în toată țara. Ministerul Educației și Cercetării (mEC) a elaborat conceptul unui sistem informațional pentru instituțiile de educație timpurie, similar celui deja implementat în municipiul Chișinău. Potrivit MEC, în prezent procesul de înregistrare la grădinițe este neuniform la nivel național, fragmentat și implică un efort administrativ semnificativ, atât […] Articolul Mai simplu pentru părinți! Înscrierea la grădinițe se va face online în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Gheața subțire de pe râuri și lacuri prezintă pericol de prăbușire. IGSU vine cu recomandări pentru cetățeni # Realitatea.md
Temperaturile scăzute din ultimele zile au favorizat formarea unui strat de gheață pe râurile și lacurile din Republica Moldova, însă acesta rămâne subțire și instabil. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscurilor pe care le implică deplasarea sau desfășurarea activităților pe suprafața înghețată a bazinelor acvatice. Potrivit prognozei […] Articolul Gheața subțire de pe râuri și lacuri prezintă pericol de prăbușire. IGSU vine cu recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Problemele bulgarilor după aderarea la euro: multe magazine ar putea rămâne închise în ianuarie # Realitatea.md
În micile magazine, lipsa pachetelor „Euro starter”, care conțin monede de toate valorile, se dovedește a fi o problemă mai mare pentru comercianți decât dificultățile legate de conversia valutară. Astfel, se ridică întrebarea dacă micii comercianți ar putea să nu deschidă în luna ianuarie pentru a evita imposibilitatea de a face față situației, transmite presa […] Articolul Problemele bulgarilor după aderarea la euro: multe magazine ar putea rămâne închise în ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Cum să calculezi cifra anului și ce semnifică fiecare. Prognoza numerologică pentru 2026 # Realitatea.md
Cifra anului 2026 este 1, potrivit numerologului Corina Leonte. Pentru a calcula cifra individuală a noului an, trebuie să cumulați toate numele din data și luna nașterii, apoi să adăugați unu. Spre exemplu, dacă sunteți născut pe 14 septembrie, calculați 1+4 (cifrele care formează numărul zilei) + 9 (numărul lunii)=14. În cazul unui număr format […] Articolul Cum să calculezi cifra anului și ce semnifică fiecare. Prognoza numerologică pentru 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, 2 ianuarie, că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile iraniene vor trage și vor ucide protestatari pașnici, relatează Reuters și AFP, citată de știrileprotv.ro. Trump a făcut afirmația într-o postare pe platforma Truth Social, precizând: „Dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide violent, aşa […] Articolul Trump avertizează: SUA vor interveni dacă Iranul va ucide protestatari pașnici apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Primăria Chișinău: peste 50 km de rețele de apă și canalizare, puse în funcțiune în ultimii doi ani # Realitatea.md
Peste 50 de kilometri de rețele de apeduct și canalizare au fost puse în funcțiune în suburbiile municipiului Chișinău în anii 2024–2025, cu sprijinul financiar și tehnic al Primăriei Capitalei și al întreprinderilor municipale specializate. Potrivit Primăriei Chișinău, extinderea infrastructurii de apă și canalizare în suburbii a fost o prioritate, având în vedere necesitatea asigurării […] Articolul Primăria Chișinău: peste 50 km de rețele de apă și canalizare, puse în funcțiune în ultimii doi ani apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Mașina unui echipaj al Poliției s-a izbit de un pilon electric. Accidentul a avut loc pe 1 decembrie, în jurul orei 21:45. Impactul s-a produs în localitate Hirova, raionul Călărași. Oamenii legii erau în misiune de serviciu în momentul când automobilul a derapat într-o curbă din cauza ghețușului. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Călărași: O mașină a Poliției a derapat pe ghețuș și s-a izbit de un pilon electric apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderarea la zona euro: Moldova privește cu admirație și speranță această realizare # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Bulgariei, după ce aceasta a devenit, începând cu 1 ianuarie 2026, stat membru al zonei euro. „Felicitări Bulgariei pentru aderarea astăzi la zona euro – un pas important care deschide noi oportunități pentru cetățeni și afaceri. Moldova privește cu admirație și speranță această realizare, […] Articolul Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderarea la zona euro: Moldova privește cu admirație și speranță această realizare apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Mărturiile ucrainenilor: cum supraviețuiesc fără curent după atacurile rusești asupra infrastructurii # Realitatea.md
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina continuă să afecteze viața de zi cu zi a cetățenilor, provocând pene de curent prelungite și întreruperi ale încălzirii, chiar și în vestul țării. Situația este deosebit de dificilă pentru familiile cu copii mici, dar și pentru școli și instituții publice, care încearcă să-și continue activitatea în ciuda […] Articolul VIDEO Mărturiile ucrainenilor: cum supraviețuiesc fără curent după atacurile rusești asupra infrastructurii apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025, a fost lansat de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția este dedicată sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi și altor persoane care, pe parcursul anului 2025, au obținut rezultate remarcabile și au promovat Republica Moldova pe plan național și internațional. Vor fi acordate premii la mai multe categorii, […] Articolul Au început înscrierile pentru concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Presa: Un angajat al MAI în stare de ebrietate ar fi provocat un accident în centrul Capitalei și ar fi vrut să fugă # Realitatea.md
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne ar fi provocat un accident în centrul Chișinăului. Pe 31 decembrie, fiind în stare de ebrietate la volanul unui automobil de model Toyota, acesta ar fi tamponat un BMW și ar fi încercat să fugă. Mașina accidentată era parcată pe marginea carosabilului. Individul ar fi încercat să părăsească locul […] Articolul Presa: Un angajat al MAI în stare de ebrietate ar fi provocat un accident în centrul Capitalei și ar fi vrut să fugă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Cum ministrul Finanțelor a fost nevoit să meargă la Vamă, ca să mai achite 8 lei pentru un colet # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat de înțeles că autoritățile analizează introducerea impozitării coletelor cu o valoare de până la 150 de euro începând cu mijlocul anului, după ce va fi pus la punct un mecanism funcțional de colectare a taxelor. El a subliniat că punctul de plecare pentru calcularea taxelor trebuie să fie valoarea reală […] Articolul VIDEO Cum ministrul Finanțelor a fost nevoit să meargă la Vamă, ca să mai achite 8 lei pentru un colet apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un individ a dat foc mașinii Poliției după ce a fost sancționat. Vehiculul era parcat lângă un autobuz școlar # Realitatea.md
Un individ a dat foc mașinii Poliției din Călărași, după ce a fost documentat pentru mai multe încălcări în trafic și s-a dispus ridicarea automobilului său. Incidentul a avut loc în noiembrie 2025. Cât oamenii legii întocmeau actele, cetățeanul a stropit mașina de serviciu a Poliției cu o substanță inflamabilă dintr-o butelie și a incendiat […] Articolul Un individ a dat foc mașinii Poliției după ce a fost sancționat. Vehiculul era parcat lângă un autobuz școlar apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Forțele de securitate venezuelene au reținut cel puțin cinci americani în ultimele luni, pe fondul presiunii SUA asupra președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american pentru CNN. Unii dintre americani ar fi putut fi implicați în traficul de droguri, iar autoritățile americane încă verifică activitățile lor și circumstanțele reținerii. Oficialii administrației Trump consideră că […] Articolul Creșterea presiunii americane: mai mulți cetățeni SUA reținuți în Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
În luna decembrie 2025, Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în trei ședințe plenare, cu o durată totală de circa 30 de ore, și a adoptat 39 de acte normative – 34 de legi și 5 hotărâri. Printre cele mai importante decizii se numără adoptarea bugetelor pentru 2026, care prevăd mai mulți bani pentru educație, sănătate, […] Articolul 39 de legi într-o lună! Activitatea Parlamentului în decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Ministra Protecției Sociale: Valoarea compensației ar putea rămâne aceeași, chiar dacă tarifele vor crește # Realitatea.md
Valoarea compensației acordate în perioada rece a anului ar putea rămâne aceeași, chiar dacă tarifele vor crește. Precizarea a fost făcută în studioul Realitatea TV de către ministra Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Oficiala a menționat că plata se calculează și se acordă strict individual. Funcționara a reiterat că se iau în considerare veniturile și situația […] Articolul VIDEO Ministra Protecției Sociale: Valoarea compensației ar putea rămâne aceeași, chiar dacă tarifele vor crește apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:20
Doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați de violul surorii lor mai mici, anunță Procuratura. Potrivit anchetei, faptele s-au produs pe parcursul mai multor ani, la domiciliul părinților, într-un sat din sudul Republicii Moldova. Cazul a ieșit […] Articolul Doi frați, condamnați la câte 10 ani de închisoare pentru violul surorii mai mici apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin # Realitatea.md
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, 1 ianuarie, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană. Potrivit oficialului, aceasta ar conţine date care ar demonstra că armata ucraineană ar fi vizat reşedinţa prezidenţială rusă, transmite Digi24, citând Reuters. Incidentul survine după ce, luni, 29 decembrie, Rusia […] Articolul Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Prima zi a anului 2026 a adus pe lume 38 de nou-născuți în Republica Moldova. Dintre aceștia, 19 sunt fete și 19 băieți, o egalitate rară, anunță Ministerul Sănătății. Cele mai multe nașteri au avut loc la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde s-au născut 7 copii, urmat de Spitalul Clinic Bălți – cu […] Articolul Anul 2026 a început cu egalitate: 19 fete și 19 băieți s-au născut în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
FOTO Țigara nestinsă a mai luat 2 vieți! Un bărbat de 35 de ani și un pensionar, găsiți morți în locuințe pline de fum # Realitatea.md
Încă două tragedii au fost provocate de imprudență în timpul fumatului în stânga Nistrului. Un bărbat din Grigoriopol și altul din Bender au decedat. La Grigoriopol, vecinii unui cetățean de 35 de ani au chemat pompierii după cu au observat fum. Pereții locuinței au fost acoperiți de funingine, iar mobila din una dintre camere era […] Articolul FOTO Țigara nestinsă a mai luat 2 vieți! Un bărbat de 35 de ani și un pensionar, găsiți morți în locuințe pline de fum apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Incendiu la Vadul lui Vodă: O pensionară imobilizată la pat a fost salvată de printre flăcări de pompieri # Realitatea.md
O pensionară imobilizată la pat a fost scoasă de printre flăcări de salvatori. Pe 1 ianuarie, locuința din Vadul lui Vodă, în care se afla femeia, a fost cuprinsă de foc. Pompierii au fot solicitați la ora 21:15. Arderea a cuprins anexa unei case de locuit, iar la fața locului au fost direcționate două echipaje. […] Articolul Incendiu la Vadul lui Vodă: O pensionară imobilizată la pat a fost salvată de printre flăcări de pompieri apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Luna Lupului 2026: superlună spectaculoasă va lumina cerul iernii. Când poate fi văzută # Realitatea.md
Luna Lupului, prima lună plină din 2026 și din iarnă în emisfera nordică, va străluci săptămâna aceasta, chiar în momentul în care Pământul se apropie cel mai mult de Soare. Sâmbătă, 3 ianuarie, Luna Lupului va ajunge la apogeu la ora 5:02 EST și va fi cel mai bine vizibilă răsărind în est, la amurg, […] Articolul Luna Lupului 2026: superlună spectaculoasă va lumina cerul iernii. Când poate fi văzută apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Anul 2026 începe cu scumpiri la benzină și motorină. Accizele și marja comercială schimbă combinațiile de pe piață # Realitatea.md
Anul 2025 s-a încheiat pe piața carburanților din Republica Moldova cu minime record de preț, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În același timp, începutul lui 2026 aduce primele scumpiri. Pentru benzina COR 95, prețul maxim din 2025 a fost de 24,79 lei pe litru, tarif înregistrat în perioada 25–28 ianuarie. Cel mai mic […] Articolul Anul 2026 începe cu scumpiri la benzină și motorină. Accizele și marja comercială schimbă combinațiile de pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un vas scufundat cu un posibil „cadou” de la Putin. Cum a ajuns în Mediterană o piesă pentru submarinul lui Kim Jong Un # Realitatea.md
O navă cargo rusească scufundată anul trecut în Marea Mediterană transporta în secret componente ale unui tip de reactor utilizat de submarinele cu propulsie nucleară, iar destinația finală a încărcăturii ar fi fost Coreea de Nord, potrivit unui raport recent, transmite Digi24. Nava, denumită „Ursa Major”, făcea parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, utilizată […] Articolul Un vas scufundat cu un posibil „cadou” de la Putin. Cum a ajuns în Mediterană o piesă pentru submarinul lui Kim Jong Un apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Realitatea Săptămânii: Moldovenilor le sunt ANULATE actele de identitate românești la graniță # Realitatea.md
Moldovenii cu dublă cetățenie se trezesc, la propriu, opriți la frontieră — fără buletinele românești. Documentele le sunt confiscate de autoritățile din țara vecină, pe motiv că adresa de domiciliu ar fi fictivă. Echipa Realitatea a stat de vorbă cu un tânăr care a trecut prin acest coșmar birocratic. Ce i s-a întâmplat lui Petru […] Articolul Realitatea Săptămânii: Moldovenilor le sunt ANULATE actele de identitate românești la graniță apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Am pășit în anul 2026 și continuăm să ne dorim un an cu pace și multă sănătate. Dar cât de mult avem, cu adevărat, grijă de sănătatea noastră? Și cât de mult are grijă statul ca națiunea să fie sănătoasă? Veniturile totale ale Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru anul 2026 sunt de aproape […] Articolul Ion Dodon, directorul general CNAM, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.