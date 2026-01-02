MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate de autoritățile italiene

11:00

Încă două tragedii au fost provocate de imprudență în timpul fumatului în stânga Nistrului. Un bărbat din Grigoriopol și altul din Bender au decedat. La Grigoriopol, vecinii unui cetățean de 35 de ani au chemat pompierii după cu au observat fum. Pereții locuinței au fost acoperiți de funingine, iar mobila din una dintre camere era […] Articolul FOTO Țigara nestinsă a mai luat 2 vieți! Un bărbat de 35 de ani și un pensionar, găsiți morți în locuințe pline de fum apare prima dată în Realitatea.md.