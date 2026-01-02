Primarul Capitalei: Trei factori care au marcat populația în anul 2025
Realitatea.md, 2 ianuarie 2026 14:30
Primatul Capitalei a enumerat trei factori care au afectat populația Moldovei în 2025. În opinia lui Ion Ceban, în pofida „declarațiilor triumfaliste ale guvernării", starea economiei și nivelul de viață al populației lasă de dorit. Politicianul notează că în 2025 s-a aprofundat nivelul sărăciei absolute, ajungând la 33%. Potrivit lui, cea mai afectată este regiunea
Acum 10 minute
14:40
Numărul victimelor incendiului produs în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana a ajuns la 47, potrivit Ministerului italian de Externe, citat de Sky News și Mediafax. Bilanțul este mai mare decât cel comunicat anterior de autoritățile elvețiene, care anunțaseră aproximativ 40 de persoane decedate. Un oficial elvețian a avertizat, vineri,
Acum 30 minute
14:30
14:20
Moldovenii aleg tot mai mult cafeaua boabe, în detrimentul celei solubile. În 2025, Republica Moldova a importat cafea boabe în valoare de 26 de milioane de dolari, depășind pentru prima dată importurile de cafea solubilă. Datele au fost prezentate de Veaceslav Ioniță, expert la IDIS Viitorul, care vorbește despre o schimbare clară a preferințelor de
Acum o oră
14:10
Autoritățile române au emis vineri, 2 ianuarie, un nou mesaj Ro-Alert pentru populația din județului Tulcea, după ce sistemele de supraveghere au detectat drone provenind de la Federația Rusă, îndreptate către porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că două aeronave de luptă F-16, din
14:10
VIDEO În premieră din 2026, angajații pot primi tichete de vacanță. Cum vor funcționa acestea # Realitatea.md
În premieră pentru Republica Moldova, angajatorii pot oferi salariaților, începând cu anul 2026, tichete de vacanță sau pot compensa cheltuielile pentru odihnă în structurile de primire turistică din zonele rurale ale țării, în baza modificărilor operate la Codul fiscal. Potrivit deputatei PAS Victoria Belous, mecanismul este destinat să sprijine dezvoltarea turismului rural și să ofere
14:10
Moldova, solidară cu Elveția după tragedia de la Crans-Montana. Mesajul de compasiune transmis de Maia Sandu # Realitatea.md
Moldova este solidară cu Elveția după tragedia de la Crans-Montant. Maia Sandu a adresat condoleanțe familiilor victimelor. „Mă gândesc la toți cei afectați de tragicul incendiu din Crans-Montana. Sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este solidară cu Elveția", a transmis președinta Moldovei. Preliminar, nu există moldoveni care să fi suferit în urma exploziei produse într-un local
14:00
Kiril Budanov va conduce Biroul Președintelui Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Vladimir Zelenski, care a publicat o fotografie alături de funcționar. Budanov a fost șef al Inteligenței militare ucrainene. Oficialul este militar de carieră și are experiență în serviciile ucrainene de spionaj. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Andrei
13:50
Românul care a salvat victimele din barul ars la Crans-Montana: „A fost o catastrofă, nu voi uita niciodată” # Realitatea.md
Un român care a ajutat la scoaterea victimelor din barul ars din Crans-Montana a făcut mărturii cutremurătoare, vineri, 2 ianuarie, unui reporter pentru Antena 3 CNN în Elveția. George Gherghina muncește de cinci ani ca bucătar acolo. El a povestit că fiecare om care s-a scos de acolo a trecut și prin mâinile lui. George
Acum 2 ore
13:40
Înscrierea la grădinițe se va face online în toată țara. Ministerul Educației și Cercetării (mEC) a elaborat conceptul unui sistem informațional pentru instituțiile de educație timpurie, similar celui deja implementat în municipiul Chișinău. Potrivit MEC, în prezent procesul de înregistrare la grădinițe este neuniform la nivel național, fragmentat și implică un efort administrativ semnificativ, atât
13:30
Gheața subțire de pe râuri și lacuri prezintă pericol de prăbușire. IGSU vine cu recomandări pentru cetățeni # Realitatea.md
Temperaturile scăzute din ultimele zile au favorizat formarea unui strat de gheață pe râurile și lacurile din Republica Moldova, însă acesta rămâne subțire și instabil. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscurilor pe care le implică deplasarea sau desfășurarea activităților pe suprafața înghețată a bazinelor acvatice. Potrivit prognozei
13:30
Problemele bulgarilor după aderarea la euro: multe magazine ar putea rămâne închise în ianuarie # Realitatea.md
În micile magazine, lipsa pachetelor „Euro starter", care conțin monede de toate valorile, se dovedește a fi o problemă mai mare pentru comercianți decât dificultățile legate de conversia valutară. Astfel, se ridică întrebarea dacă micii comercianți ar putea să nu deschidă în luna ianuarie pentru a evita imposibilitatea de a face față situației, transmite presa
13:30
Cum să calculezi cifra anului și ce semnifică fiecare. Prognoza numerologică pentru 2026 # Realitatea.md
Cifra anului 2026 este 1, potrivit numerologului Corina Leonte. Pentru a calcula cifra individuală a noului an, trebuie să cumulați toate numele din data și luna nașterii, apoi să adăugați unu. Spre exemplu, dacă sunteți născut pe 14 septembrie, calculați 1+4 (cifrele care formează numărul zilei) + 9 (numărul lunii)=14. În cazul unui număr format
13:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, 2 ianuarie, că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile iraniene vor trage și vor ucide protestatari pașnici, relatează Reuters și AFP, citată de știrileprotv.ro. Trump a făcut afirmația într-o postare pe platforma Truth Social, precizând: „Dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide violent, aşa
12:50
Primăria Chișinău: peste 50 km de rețele de apă și canalizare, puse în funcțiune în ultimii doi ani # Realitatea.md
Peste 50 de kilometri de rețele de apeduct și canalizare au fost puse în funcțiune în suburbiile municipiului Chișinău în anii 2024–2025, cu sprijinul financiar și tehnic al Primăriei Capitalei și al întreprinderilor municipale specializate. Potrivit Primăriei Chișinău, extinderea infrastructurii de apă și canalizare în suburbii a fost o prioritate, având în vedere necesitatea asigurării
Acum 4 ore
12:40
Mașina unui echipaj al Poliției s-a izbit de un pilon electric. Accidentul a avut loc pe 1 decembrie, în jurul orei 21:45. Impactul s-a produs în localitate Hirova, raionul Călărași. Oamenii legii erau în misiune de serviciu în momentul când automobilul a derapat într-o curbă din cauza ghețușului. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
12:30
Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderarea la zona euro: Moldova privește cu admirație și speranță această realizare # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Bulgariei, după ce aceasta a devenit, începând cu 1 ianuarie 2026, stat membru al zonei euro. „Felicitări Bulgariei pentru aderarea astăzi la zona euro – un pas important care deschide noi oportunități pentru cetățeni și afaceri. Moldova privește cu admirație și speranță această realizare,
12:30
VIDEO Mărturiile ucrainenilor: cum supraviețuiesc fără curent după atacurile rusești asupra infrastructurii # Realitatea.md
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina continuă să afecteze viața de zi cu zi a cetățenilor, provocând pene de curent prelungite și întreruperi ale încălzirii, chiar și în vestul țării. Situația este deosebit de dificilă pentru familiile cu copii mici, dar și pentru școli și instituții publice, care încearcă să-și continue activitatea în ciuda
12:20
Concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova", ediția 2025, a fost lansat de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția este dedicată sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi și altor persoane care, pe parcursul anului 2025, au obținut rezultate remarcabile și au promovat Republica Moldova pe plan național și internațional. Vor fi acordate premii la mai multe categorii,
12:10
Presa: Un angajat al MAI în stare de ebrietate ar fi provocat un accident în centrul Capitalei și ar fi vrut să fugă # Realitatea.md
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne ar fi provocat un accident în centrul Chișinăului. Pe 31 decembrie, fiind în stare de ebrietate la volanul unui automobil de model Toyota, acesta ar fi tamponat un BMW și ar fi încercat să fugă. Mașina accidentată era parcată pe marginea carosabilului. Individul ar fi încercat să părăsească locul
11:50
VIDEO Cum ministrul Finanțelor a fost nevoit să meargă la Vamă, ca să mai achite 8 lei pentru un colet # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat de înțeles că autoritățile analizează introducerea impozitării coletelor cu o valoare de până la 150 de euro începând cu mijlocul anului, după ce va fi pus la punct un mecanism funcțional de colectare a taxelor. El a subliniat că punctul de plecare pentru calcularea taxelor trebuie să fie valoarea reală
11:50
Un individ a dat foc mașinii Poliției după ce a fost sancționat. Vehiculul era parcat lângă un autobuz școlar # Realitatea.md
Un individ a dat foc mașinii Poliției din Călărași, după ce a fost documentat pentru mai multe încălcări în trafic și s-a dispus ridicarea automobilului său. Incidentul a avut loc în noiembrie 2025. Cât oamenii legii întocmeau actele, cetățeanul a stropit mașina de serviciu a Poliției cu o substanță inflamabilă dintr-o butelie și a incendiat
11:40
Forțele de securitate venezuelene au reținut cel puțin cinci americani în ultimele luni, pe fondul presiunii SUA asupra președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american pentru CNN. Unii dintre americani ar fi putut fi implicați în traficul de droguri, iar autoritățile americane încă verifică activitățile lor și circumstanțele reținerii. Oficialii administrației Trump consideră că
11:40
În luna decembrie 2025, Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în trei ședințe plenare, cu o durată totală de circa 30 de ore, și a adoptat 39 de acte normative – 34 de legi și 5 hotărâri. Printre cele mai importante decizii se numără adoptarea bugetelor pentru 2026, care prevăd mai mulți bani pentru educație, sănătate,
11:30
VIDEO Ministra Protecției Sociale: Valoarea compensației ar putea rămâne aceeași, chiar dacă tarifele vor crește # Realitatea.md
Valoarea compensației acordate în perioada rece a anului ar putea rămâne aceeași, chiar dacă tarifele vor crește. Precizarea a fost făcută în studioul Realitatea TV de către ministra Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Oficiala a menționat că plata se calculează și se acordă strict individual. Funcționara a reiterat că se iau în considerare veniturile și situația
11:20
Doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați de violul surorii lor mai mici, anunță Procuratura. Potrivit anchetei, faptele s-au produs pe parcursul mai multor ani, la domiciliul părinților, într-un sat din sudul Republicii Moldova. Cazul a ieșit
11:10
Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin # Realitatea.md
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, 1 ianuarie, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană. Potrivit oficialului, aceasta ar conţine date care ar demonstra că armata ucraineană ar fi vizat reşedinţa prezidenţială rusă, transmite Digi24, citând Reuters. Incidentul survine după ce, luni, 29 decembrie, Rusia
11:00
Prima zi a anului 2026 a adus pe lume 38 de nou-născuți în Republica Moldova. Dintre aceștia, 19 sunt fete și 19 băieți, o egalitate rară, anunță Ministerul Sănătății. Cele mai multe nașteri au avut loc la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde s-au născut 7 copii, urmat de Spitalul Clinic Bălți – cu
11:00
FOTO Țigara nestinsă a mai luat 2 vieți! Un bărbat de 35 de ani și un pensionar, găsiți morți în locuințe pline de fum # Realitatea.md
Încă două tragedii au fost provocate de imprudență în timpul fumatului în stânga Nistrului. Un bărbat din Grigoriopol și altul din Bender au decedat. La Grigoriopol, vecinii unui cetățean de 35 de ani au chemat pompierii după cu au observat fum. Pereții locuinței au fost acoperiți de funingine, iar mobila din una dintre camere era
Acum 6 ore
10:40
Incendiu la Vadul lui Vodă: O pensionară imobilizată la pat a fost salvată de printre flăcări de pompieri # Realitatea.md
O pensionară imobilizată la pat a fost scoasă de printre flăcări de salvatori. Pe 1 ianuarie, locuința din Vadul lui Vodă, în care se afla femeia, a fost cuprinsă de foc. Pompierii au fot
10:40
Luna Lupului 2026: superlună spectaculoasă va lumina cerul iernii. Când poate fi văzută # Realitatea.md
Luna Lupului, prima lună plină din 2026 și din iarnă în emisfera nordică, va străluci săptămâna aceasta, chiar în momentul în care Pământul se apropie cel mai mult de Soare. Sâmbătă, 3 ianuarie, Luna Lupului va ajunge la apogeu la ora 5:02 EST și va fi cel mai bine vizibilă răsărind în est, la amurg, […] Articolul Luna Lupului 2026: superlună spectaculoasă va lumina cerul iernii. Când poate fi văzută apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Anul 2026 începe cu scumpiri la benzină și motorină. Accizele și marja comercială schimbă combinațiile de pe piață # Realitatea.md
Anul 2025 s-a încheiat pe piața carburanților din Republica Moldova cu minime record de preț, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În același timp, începutul lui 2026 aduce primele scumpiri. Pentru benzina COR 95, prețul maxim din 2025 a fost de 24,79 lei pe litru, tarif înregistrat în perioada 25–28 ianuarie. Cel mai mic […] Articolul Anul 2026 începe cu scumpiri la benzină și motorină. Accizele și marja comercială schimbă combinațiile de pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un vas scufundat cu un posibil „cadou” de la Putin. Cum a ajuns în Mediterană o piesă pentru submarinul lui Kim Jong Un # Realitatea.md
O navă cargo rusească scufundată anul trecut în Marea Mediterană transporta în secret componente ale unui tip de reactor utilizat de submarinele cu propulsie nucleară, iar destinația finală a încărcăturii ar fi fost Coreea de Nord, potrivit unui raport recent, transmite Digi24. Nava, denumită „Ursa Major”, făcea parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, utilizată […] Articolul Un vas scufundat cu un posibil „cadou” de la Putin. Cum a ajuns în Mediterană o piesă pentru submarinul lui Kim Jong Un apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Realitatea Săptămânii: Moldovenilor le sunt ANULATE actele de identitate românești la graniță # Realitatea.md
Moldovenii cu dublă cetățenie se trezesc, la propriu, opriți la frontieră — fără buletinele românești. Documentele le sunt confiscate de autoritățile din țara vecină, pe motiv că adresa de domiciliu ar fi fictivă. Echipa Realitatea a stat de vorbă cu un tânăr care a trecut prin acest coșmar birocratic. Ce i s-a întâmplat lui Petru […] Articolul Realitatea Săptămânii: Moldovenilor le sunt ANULATE actele de identitate românești la graniță apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Am pășit în anul 2026 și continuăm să ne dorim un an cu pace și multă sănătate. Dar cât de mult avem, cu adevărat, grijă de sănătatea noastră? Și cât de mult are grijă statul ca națiunea să fie sănătoasă? Veniturile totale ale Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru anul 2026 sunt de aproape […] Articolul Ion Dodon, directorul general CNAM, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Tragedie în prima zi din an: Un bărbat a fost găsit fără suflare în casa cuprinsă de fum # Realitatea.md
Un bărbat a fost găsit fără suflare în casa cuprinsă de fum. Tragedia s-a produs în seara de 1 ianuarie, în localitatea Nezavertailovca, stânga Nistrului. În locuință se aflau doi cetățeni, unul dintre care s-a trezit și a reușit să iasă afară. Persoana a găsit telefonul mobil și a solicitat pompierii. Pentru cele mai importante […] Articolul Tragedie în prima zi din an: Un bărbat a fost găsit fără suflare în casa cuprinsă de fum apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Trei medicamente noi au fost incluse în lista preparatelor compensate, începând cu 1 ianuarie 2026. Acestea sunt destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista preparatelor a fost completată cu un produs care conține […] Articolul CNAM: Trei medicamente noi sunt compensate în 2026. Unul se oferă gratuit apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat retragerea Gărzii Naționale din Chicago, Los Angeles și Portland, lăsând totodată deschisă posibilitatea trimiterii unor forțe federale într-o formă mult diferită și mai puternică, scrie CNN. Anunțul vine la o săptămână după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins cererea administrației de a permite desfășurarea Gărzii Naționale […] Articolul Trump anunță retragerea Gărzii Naționale din Chicago, Los Angeles și Portland apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
În Republica Moldova, în 2026, sunt 14 zile de sărbătoare nelucrătoare, unele dintre care pică în weekend. Prima zi liberă a fost pe 1 ianuarie curent, a doua zi de Revelion fiind lucrătoare pentru moldovenii bugetari. Următoarea zi liberă va fi pe 7 și 8 ianuarie, adică miercuri și joi, atunci când creștinii ortodocși marchează […] Articolul Calendarul zilelor libere în Republica Moldova pentru anul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Noaptea s-au presărat 10 tone de sare, în special, pe drumurile de la nord și din centru. Cum se circulă dimineața # Realitatea.md
Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de întreținere au intervenit preponderent în zonele de Nord și Centru, unde au fost efectuate acțiuni de monitorizare a stării carosabilului și răspândire a sării tehnice, la necesitate. La lucrările desfășurate au participat patru utilaje speciale, fiind răspândite 10 tone de sare tehnică. Acțiunile s-au […] Articolul Noaptea s-au presărat 10 tone de sare, în special, pe drumurile de la nord și din centru. Cum se circulă dimineața apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
DOC Opt persoane născute în Rusia au obținut cetățenia Moldovei. Printre ei, mai mulți membri ai trupei BI2 # Realitatea.md
Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Moldovei chiar în ajunul Revelionului. Maia Sandu a semnat decretul pe 31 decembrie 2025. Printre aceștia se numără mai mulți membri ai trupei BI2. Este vorba despre compozitorul Gleb Coleadin, care a lucrat cu formația, dar și omul responsabil de montaj – Evgheni Remizovskii. Pentru cele mai importante știri, […] Articolul DOC Opt persoane născute în Rusia au obținut cetățenia Moldovei. Printre ei, mai mulți membri ai trupei BI2 apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Reclamele la alimente nesănătoase dispar de pe TV și social media în UK pe tot parcursul zilei # Realitatea.md
În Regatul Unit, publicitatea produselor „junk food”, adică a alimentelor considerate nesănătoase din cauza conținutului ridicat de zahăr, sare și grăsimi saturate, va fi interzisă pe parcursul zilei, odată cu intrarea în vigoare a unei legi amânate aproape trei ani, după negocieri tensionate cu industria alimentară. Astfel, reclamele la aceste produse nu vor mai fi […] Articolul Reclamele la alimente nesănătoase dispar de pe TV și social media în UK pe tot parcursul zilei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:10
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va avea o întrevedere cu liderii europeni pe 6 ianuarie în Franța, subliniind astfel eforturile de a menține dinamica diplomatică. Zelenski a declarat joi că liderii „Coaliției celor dispuși” din Europa se vor întâlni cu președintele ucrainean pe 6 ianuarie, în Franța. „Începem acest an – începând cu diplomația – și continuăm dialogul cu partenerii noștri”, a declarat Zelenski. Întâlnirea […] Articolul Vladimir Zelenski se întâlnește cu liderii europeni în Franța săptămâna viitoare apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Ziua de astăzi aduce dorința de evoluție și nevoia de a privi dincolo de limitele personale. Astrele te încurajează să fii deschisă la oportunități, să accepți schimbările și să nu te temi de necunoscut. Fiecare zodie este ghidată să facă un pas înainte, chiar dacă drumul poate părea incomod. Este o zi potrivită atât pentru […] Articolul Horoscop 2 ianuarie 2026: Început de an cu provocări pentru Berbeci apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
La această oră, în Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni se înregistrează trafic sporit de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată în special direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control au instituit măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea desfășurându-se la capacitate maximă. În acest context, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să […] Articolul În atenția călătorilor! Trafic intens la postul vamal Leușeni apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Vremea se încălzește ușor pe 2 ianuarie: Maxime de până la +6°C și cer variabil în toată țara # Realitatea.md
Meteorologii anunță pentru astăzi 2 ianuarie, cer variabil pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime ale zilei se vor situa între +1 și +6 grade Celsius. În regiunile de nord, valorile termice vor oscila între -8°C și +1°C. În centrul țării și în Capitală, se vor înregistra temperaturi cuprinse între -4°C și +4°C. În sud, mercurul […] Articolul Vremea se încălzește ușor pe 2 ianuarie: Maxime de până la +6°C și cer variabil în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Elveția a anunțat cinci zile de doliu național după ce un incendiu „fără precedent” a izbucnit într-un bar plin din stațiunea de schi Crans-Montana, unde se sărbătorea Revelionul. Tragedia s-a soldat cu peste 40 de morți și 115 răniți. Președintele Elveției, Guy Parmelin, a descris incendiul din Crans-Montana drept unul dintre cele mai traumatizante evenimente […] Articolul Elveția, în doliu după incendiul mortal din Crans-Montana. Ce se știe până acum? apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 2 ianuarie 2026. Un euro este cotat la 19 lei și 75 de bani. Dolarul american ajunge la 16 lei și 81 de bani, iar leul românesc valorează 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească este evaluată la 20 […] Articolul Curs valutar 2 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
06:20
Mersul pe jos după o masă copioasă. Ce beneficii are pentru sănătate acest obicei simplu # Realitatea.md
Aceasta este perioada din an în care mulți oameni tind să exagereze cu mâncarea, mai ales în contextul meselor festive. O plimbare ușoară după o masă copioasă, deși pare un gest banal, poate avea efecte importante asupra sănătății și stării generale de bine. Specialiștii arată că mersul pe jos după masă poate preveni disconfortul digestiv […] Articolul Mersul pe jos după o masă copioasă. Ce beneficii are pentru sănătate acest obicei simplu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:10
Atenție, călători! Două rute de autobuz din Capitală își schimbă orarul de circulație # Realitatea.md
Două rute de autobuz din municipiul Chișinău își schimbă orarul de circulație. Este vorba despre nr.5 și nr. 37. Noul grafic va intra în vigoare de pe 2 ianuarie 2026, conform anunțului făcut de Primăria Capitalei. Pentru informații suplimentare, pasagerii pot apela la Parcului urban de autobuze, apelând la numărul de telefon 022837317. Pentru cele mai […] Articolul Atenție, călători! Două rute de autobuz din Capitală își schimbă orarul de circulație apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Incendiu la un priveghi, în noaptea de Revelion. Sicriul cu trupul neînsuflețit al răposatului a ars în casă # Realitatea.md
Un priveghi desfășurat în noaptea de Revelion se putea transforma într-o tragedie imensă. Locuința în care rudele au expus corpul neînsuflețit a fost cuprinsă de flăcări. Totul s-a întâmplat la Bicaz, România. Flăcările au izbucnit în jurul orei 3:00. Apelul la serviciile de urgență a parvenit de la vecini. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Incendiu la un priveghi, în noaptea de Revelion. Sicriul cu trupul neînsuflețit al răposatului a ars în casă apare prima dată în Realitatea.md.
