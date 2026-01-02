VIDEO Mărturiile ucrainenilor: cum supraviețuiesc fără curent după atacurile rusești asupra infrastructurii

12:10

Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne ar fi provocat un accident în centrul Chișinăului. Pe 31 decembrie, fiind în stare de ebrietate la volanul unui automobil de model Toyota, acesta ar fi tamponat un BMW și ar fi încercat să fugă. Mașina accidentată era parcată pe marginea carosabilului. Individul ar fi încercat să părăsească locul […]