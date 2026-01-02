Atac cu rachete asupra unui bloc din Harkov: cel puțin 15 răniți. Zelenski: „Așa tratează Rusia oamenii”
NewsMaker, 2 ianuarie 2026 16:10
Cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc cu rachete, produs în după-amiaza zilei de 2 ianuarie asupra orașului Harkov. Potrivit autorităților ucrainene, loviturile au vizat o zonă rezidențială din centrul orașului. În urma atacului, un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost grav avariat și cuprins de flăcări.
România a ridicat în aer aeronave de luptă, după ce a detectat drone rusești în apropierea graniței
Pe 2 ianuarie, România a ridicat în aer două aeronave de luptă. Potrivit Ministerului român al Apărării, acest lucru s-a întâmplat după ce drone rusești au fost lansate către porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița cu România. A fost emis și un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Între timp, starea […]
Tichete de vacanță din 2026: ce trebuie să știe angajații și angajatorii din Moldova

Începând cu acest an, salariații din Republica Moldova vor putea să-și planifice mai ușor vacanțe în sate și zone rurale, iar angajatorii vor avea libertatea de a-i sprijini direct. Firmele pot oferi tichete de vacanță sau pot acoperi costul cazării la pensiuni rurale, beneficiind în același timp de deduceri fiscale.
Vremea în Republica Moldova pe 7 ianuarie, de Crăciun pe rit vechi

Pe 7 ianuarie 2026, de Crăciun pe rit vechi, vremea va fi caldă comparativ cu temperaturile din prezent. Acest fapt se va datora pătrunderii unei mase de aer mai calde. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de Ghenadie Roșca, şeful Direcţiei prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Totodată, se așteaptă ca pe 7 și […]
„Pregătiți testamentul": SUA avertizează americanii să evite călătoriile în Rusia, iar cei aflați acolo să părăsească țara
Departamentul de Stat al SUA a reînnoit avertismentul de călătorie pentru Federația Rusă și recomandă cetățenilor americani să evite orice deplasare în această țară, iar celor aflați deja acolo – să părăsească imediat teritoriul rus. Autoritățile americane invocă riscurile ridicate generate de războiul din Ucraina, inclusiv amenințări la adresa securității, detenții arbitrare și aplicarea abuzivă […]
România, principalul exportator de curent în Moldova,a patra cea mai scumpă piață a energiei din UE în 2025
România a avut în decembrie cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, cu un preț mediu zilnic de 117,65 euro/MWh, arată datele Profit.ro. Tarifele au scăzut ușor față de noiembrie (121,5 euro/MWh), dar rămân mai mari decât în Bulgaria, Polonia sau Ungaria. România a revenit în top 5 cele mai scumpe piețe spot din UE […]
Maia Sandu, mesaj după tragedia din Elveția: „Mă gândesc la toți cei afectați"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, pe 2 ianuarie, un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor incendiului tragic din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu cel puțin 47 de decese. Șefa statului a scris, într-un mesaj pe platforma X (fosta Twitter) că este alături de toate persoanele afectate de tragedie și a exprimat solidaritatea Republicii Moldova […]
Vandalism în Parcul Rîșcani: gard și corpuri de iluminat, deteriorate. Făptașii – căutați
Mai multe bunuri din Parcul Rîșcani au fost deteriorate în urma unor acte de vandalism. Persoane necunoscute au avariat un gard și au distrus mai multe corpuri de iluminat stradal, anunță Î.M. „Spații Verzi". Potrivit întreprinderii municipale, angajații au depistat bunurile deteriorate în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026. Reprezentanții „Spații Verzi" condamnă cu fermitate […]
19 fete și 19 băieți: unde în Moldova s-au născut cei mai mulți copii pe 1 ianuarie

Pe 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova s-au născut 19 băieți și 19 fete. Toate nașterile au fost monofetale, fără gemeni sau tripleți. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Sănătății pe 2 ianuarie, care a precizat că cele mai multe nașteri au fost înregistrate la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.
Doi frați, condamnați la închisoare, după ce și-ar fi violat sora. Victima a rămas însărcinată la 12 ani
Doi frați în vârstă de 19 și 20 de ani au fost condamnați la câte 10 ani de detenție, fiind acuzați că și-ar fi violat sora mai mică. Potrivit procuraturii Generale, reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din […]
Decret semnat de Maia Sandu: 8 cetățeni ruși au primit cetățenia R. Moldova. Printre ei – fiul solistului trupei Bi-2
Alți opt cetățeni ai Federației Ruse au dobândit cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu pe 31 decembrie 2025. Printre noii cetățeni se numără Bortink Fedor, fiul solistului cunoscutei trupe rock Bi-2, precum și pianistul Gleb Koliadin, care colaborează cu formația.
Scumpiri la pompă. ANRE: prețurile din următoarele două săptămâni vor fi influențate de factori administrativi
Motorina standard se scumpește cu 14 bani, iar benzina cu 18 bani. Prețurile majorate au fost anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și sunt valabile pentru perioada 3-5 ianuarie 2026. Potrivit ANRE, în primele două săptămâni ale anului, prețurile vor fi influențate de mai mulți factori administrativi, inclusiv aplicarea noilor accize și […]
Taxe pentru TEMU, salarii mai mari, dar fără compensații la lumină: ce schimbări aduce 2026 în Moldova
Anul Nou aduce, în mod tradițional, schimbări legate de impozite și plăți sociale: unele ne bucură, altele mai puțin. NewsMaker explică ce noutăți financiare sunt pregătite pentru anul 2026. Electricitate fără compensații În noul an, consumatorii vor plăti mai mult pentru energia electrică, după ce Guvernul a anulat compensațiile acordate anterior. În anul 2025, primele […]
Noi medicamente compensate în Moldova din 2026: tratamente pentru diabet, hipertensiune și anticoagulante
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026. Vor beneficia pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială sau care necesită tratament anticoagulant. Două dintre aceste medicamente vor fi compensate parțial. Reprezentanții CNAM au anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială sau […]
Poliția l-a sancționat, iar el le-a incendiat mașina? Un tânăr – condamnat la închisoare
Un băiat de 19 ani a fost condamnat la închisoare, după ce, în noiembrie 2025, a incendiat partea frontală a automobilului poliției. Informația a fost comunicată de Procuratura Generală a Republicii Moldova, care a precizat că inculpatul și-a recunoscut vina. Potrivit instituției, tânărul a recurs la acest gest după ce i-a fost întocmit un proces-verbal […]
Numărul morților în incidentul din Elveția a ajuns la 47. Chișinăul transmite condoleanțe: „Suntem alături"
Cel puțin 47 de persoane sunt considerate decedate, iar alte 115 au fost rănite, zeci dintre ele grav, în urma incendiului izbucnit de Anul Nou într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. Șeful poliției locale a confirmat că multe dintre victime ar putea fi cetățeni străini, scrie New York Post.
FOTO Cozi la ieșirea din Moldova: cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei

Poliția de Frontieră a anunțat că, la ieșirea din Republica Moldova, în punctele de trecere Leușeni și Sculeni se înregistrează o aglomerație de mașini și călători. Instituția a recomandat utilizarea și a altor puncte de trecere, totodată a dat asigurări că lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza traficul transfrontalier.
Zile libere în Republica Moldova 2026: calendarul sărbătorilor oficiale

În Republica Moldova, în 2026, sunt 14 zile de sărbătoare nelucrătoare. Unele dintre ele cad în weekend. NewsMaker publică calendarul sărbătorilor.
Italia: Un moldovean a murit de Revelion în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice
Un moldovean și-a pierdut viața la Roma în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice. Cazul a avut loc în data de 31 decembrie. Informațiile au fost confirmate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău într-un comunicat. MAE a transmis, cu referire la informațiile preliminare furnizate de autoritățile italiene, că este vorba despre un […]
Există moldoveni printre victimele exploziei din stațiunea elvețiană Crans-Montana? Răspunsul MAE
Actualmente, nu există informații care să indice că ar exista cetățeni moldoveni printre victimele exploziei din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău într-un comunicat din 1 ianuarie.
A ajuns la terapie intensivă din cauza focurilor de artificii. Aproape 200 de persoane, internate la Institutul de Medicină Urgentă de Revelion
197 de persoane s-au adresat la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău în noaptea de Anul Nou. Doi pacienți s-au prezentat la spital în urma unor explozii provocate de focuri de artificii: unul dintre ei a primit îngrijiri medicale și a fost externat, în timp ce celălalt a suferit o intervenție chirurgicală și a […]
Bulgaria renunță la moneda națională și
Explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană, în noaptea de Anul Nou: sunt morți și răniți # NewsMaker
O explozie a avut loc într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția în noaptea de Anul Nou. Circa 40 de persoane au murit, iar peste 100 au fost rănite, relatează presa elvețiană. Deflagrația s-a produs în „Le Constellation”, un bar popular printre turiști, în timp ce oamenii sărbătoreau Anul Nou. Cazul a avut […] The post Explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană, în noaptea de Anul Nou: sunt morți și răniți appeared first on NewsMaker.
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a demarat procesul de achitare a poliței de asigurare medicală pentru 2026, începând de astăzi, 1 ianuarie. Valoarea acesteia a rămas la nivelul anilor precedenți, adică 12 636 lei. Potrivit unui comunicat al CNAM, cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite […] The post Polița de asigurare medicală în Moldova 2026: cât costă și unde poate fi cumpărată appeared first on NewsMaker.
Moldova intră în „Roam like at home”. Telefonie și internet mobil în UE fără costuri suplimentare pentru cetățeni # NewsMaker
Republica Moldova a devenit astăzi, 1 ianuarie 2026, parte a zonei de roaming a Uniunii Europene la tarifele de pe piața națională – „Roam like at home”. Astfel, cetățenii moldoveni aflați în statele membre ale UE, precum și cetățenii Uniunii Europene aflați în Republica Moldova, vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să […] The post Moldova intră în „Roam like at home”. Telefonie și internet mobil în UE fără costuri suplimentare pentru cetățeni appeared first on NewsMaker.
Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea dintre ani. În urma loviturilor, în regiunea Odesa au fost avariate obiecte ale infrastructurii energetice, ceea ce a dus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Ministerul rus al Apărării a raportat doborârea a 168 de drone ucrainene. Armata ucraineană a transmis că, în noaptea […] The post Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea de Anul Nou appeared first on NewsMaker.
VIDEO „Să avem grijă de țară”. Mesajul președintei Maia Sandu cu ocazia venirii Anului Nou 2026 # NewsMaker
Cu ocazia Anului Nou 2026, președinta Maia Sandu a declarat că îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace. Potrivit șefei statului, anul 2025, în ciuda provocărilor, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei. „Cu toții simțim același lucru – speranța că 2026 va fi mai blând”, a spus Maia Sandu, îndemnând „să avem […] The post VIDEO „Să avem grijă de țară”. Mesajul președintei Maia Sandu cu ocazia venirii Anului Nou 2026 appeared first on NewsMaker.
Chișinău: produse pirotehnice de peste 120.000 de lei, confiscate. Poliția, apel către populație # NewsMaker
Produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei au fost confiscate de polițiștii sectorului Buiucani din capitală. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 31 decembrie. Potrivit instituției, acestea erau fără acte de proveniență. În context, IGP a recomandat populației să evite utilizarea produselor pirotehnice pentru a preveni eventuale incidentele. […] The post Chișinău: produse pirotehnice de peste 120.000 de lei, confiscate. Poliția, apel către populație appeared first on NewsMaker.
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi se va afla în următoarele 30 de zile în arest preventiv. Informația a fost comunicată de Procuratura Anticorupție, care a anunțat că pe 24 decembrie Andronachi fusese plasat în arest la domiciliu. Potrivit instituției, pe 31 decembrie, Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procuror împotriva deciziei de […] The post Andronachi pleacă din arest la domiciliu și își va petrece Revelionul în izolator appeared first on NewsMaker.
Dacă pentru 31 decembrie au fost prognozate minime de până la -3°C în sud, -4°C în centru și -8°C în nord, atunci pe 1 ianuarie minimele vor coborî până la -5°C în sud, -6°C în centru și -10°C în nord. În prima zi a noului an, în nordul Republicii Moldova se așteaptă ninsori slabe. Datele […] The post Vremea pe 1 ianuarie 2026: temperaturile coboară până la -10°C în Moldova appeared first on NewsMaker.
Cernăuțeanu: Este posibil că Nesterovschi și Lozovan au părăsit regiunea transnistreană și au ajuns în Rusia # NewsMaker
Una din versiunile examinate de poliție este că foștii deputați condamnați, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ar fi părăsit regiunea transnistreană și ar fi ajuns în Federația Rusă. Informația a fost comunicată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția din 29 decembrie a emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. În timpul […] The post Cernăuțeanu: Este posibil că Nesterovschi și Lozovan au părăsit regiunea transnistreană și au ajuns în Rusia appeared first on NewsMaker.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de publicația britanică The Telegraph drept „Liderul mondial al anului”. Mențiunea apare într-un articol publicat pe 31 decembrie, intitulat „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă”. Conform The Telegraph, Maia Sandu a primit acest titlu „după ce a sfidat Kremlinul pentru a transforma Moldova în […] The post Maia Sandu, desemnată „Liderul mondial al anului” de publicația britanică The Telegraph appeared first on NewsMaker.
Șase răniți, printre care un copil de 7 luni la Odesa. A fost raportat un atac masiv al Rusiei. Ce spune Moscova # NewsMaker
Șase persoane au fost rănite noaptea trecută în regiunea Odesa, dintre care trei copii. Autoritățile au raportat un atac masiv al Rusiei asupra regiunii. Cel mai mic copil rănit are 7 luni. Cinci dintre persoanele rănite au fost spitalizate, inclusiv cei trei copii, iar un adult se află în stare gravă. În total, în Odesa […] The post Șase răniți, printre care un copil de 7 luni la Odesa. A fost raportat un atac masiv al Rusiei. Ce spune Moscova appeared first on NewsMaker.
Reforme dificile, mize mari, Șor, Găgăuzia și Transnistria: testele politice ale Moldovei în 2026 (ANALIZĂ) # NewsMaker
După trei ani de alegeri aproape neîntrerupte, Republica Moldova intră într-un an rar pentru ea, fără campanii electorale naționale. În 2026, politicienii beneficiază de o pauză – și, odată cu ea, de șansa promovării unor reforme nepopulare, a resetării strategiilor și a încercării de a recâștiga încrederea alegătorilor. NewsMaker explică ce perspective se conturează pentru […] The post Reforme dificile, mize mari, Șor, Găgăuzia și Transnistria: testele politice ale Moldovei în 2026 (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că „Ucraina se apără și caută pacea, angajându-se cu bună-credință într-un plan de pace mediat de SUA”. De cealaltă parte, a adăugat șefa statului, „Rusia sabotează negocierile de pace prin afirmații false, în timp ce bombardează civili, lăsându-i fără curent electric și căldură”. Potrivit Maiei Sandu, acesta nu […] The post Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile de pace în Ucraina prin afirmații false appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Despre vettingul non-stop, scandalul cu chat-ul PAS, taxe mici și salarii mari # NewsMaker
Economie: prognoze În 2026, presiunile inflaționiste în Moldova se vor reduce, iar inflația va scădea până la 4,3%, a declarat guvernatoarea BNM, Anca Dragu. Potrivit acesteia, prețurile vor scădea treptat, iar reducerea va deveni vizibilă în a doua jumătate a anului. La finalul anului curent, inflația va fi de 6,5%. Guvernul consideră că situația economică […] The post NM Espresso: Despre vettingul non-stop, scandalul cu chat-ul PAS, taxe mici și salarii mari appeared first on NewsMaker.
Directorul Teleradio-Moldova, după ce asociațiile de media i-au solicitat scuze publice: „O luare de poziție regretabilă” # NewsMaker
Directorul Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, a spus că declarația organizațiilor din domeniul mass-media „este o luare de poziție regretabilă”. „Organizațiile semnatare au analizat afirmațiile din așa-numita investigație din perspectiva corespunderii lor cu realitatea?”, a adăugat Țurcanu. Reacția lui Țurcanu vine după ce mai multe organizații din domeniul mass-media i-au cerut scuze publice, în urma calificării investigației […] The post Directorul Teleradio-Moldova, după ce asociațiile de media i-au solicitat scuze publice: „O luare de poziție regretabilă” appeared first on NewsMaker.
Va reuși Moldova să își redreseze economia în 2026? Prognozele Guvernului, FMI și ale experților # NewsMaker
Situația economică din Republica Moldova s-a stabilizat, iar de anul viitor economia va începe să crească moderat, consideră Guvernul. Experții vorbesc, însă, despre o „bază de creștere foarte slabă”, în condițiile în care „tot ce putea să cadă a căzut”, iar Fondul Monetar Internațional (FMI) – despre o „incertitudine semnificativă”. NewsMaker explică ce perspective se […] The post Va reuși Moldova să își redreseze economia în 2026? Prognozele Guvernului, FMI și ale experților appeared first on NewsMaker.
România va construi primii kilometri de autostradă din Moldova. Ultimul tronson a fost scos la licitație # NewsMaker
România a lansat licitația pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Neamț, Iași și Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, care vor ajunge până la granița cu Republica Moldova. În premieră, proiectul va include și primii kilometri de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni, finanțați […] The post România va construi primii kilometri de autostradă din Moldova. Ultimul tronson a fost scos la licitație appeared first on NewsMaker.
Două monumente istorice din centrul Chișinăului, demolate pentru blocuri: Ministerul Culturii acuză Primăria de favorizarea unui dezvoltator imobiliar # NewsMaker
Ministerul Culturii atrage atenția asupra unei situații grave în Chișinău, unde două monumente istorice au fost demolate ilegal pentru a face loc unor blocuri locative. Instituția acuză Primăria municipiului de favorizarea unui dezvoltator imobiliar și de încălcarea repetată a legislației privind protecția patrimoniului cultural. Potrivit Ministerului Culturii, primul caz vizează monumentul de pe strada Serghei […] The post Două monumente istorice din centrul Chișinăului, demolate pentru blocuri: Ministerul Culturii acuză Primăria de favorizarea unui dezvoltator imobiliar appeared first on NewsMaker.
ONG-urile de media cer scuze publice de la directorul TRM, Vladimir Țurcanu, pentru atacul la adresa investigației „Cu Sens” # NewsMaker
Mai multe organizații de media au cerut scuze publice din partea directorului Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, după ce acesta a calificat într-un interviu,o investigație jurnalistică a proiectului „Cu Sens” drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”. Reprezentanții organizațiilor atrag atenția că afirmațiile fără fundament factual pot denigra reputația unei instituții media independente și pot crea un […] The post ONG-urile de media cer scuze publice de la directorul TRM, Vladimir Țurcanu, pentru atacul la adresa investigației „Cu Sens” appeared first on NewsMaker.
Cauză penală pentru huliganism agravat, după incidentul de la IP Centru: arma este examinată, iar polițiștii – audiați # NewsMaker
Procurorii au inițiat o cauză penală pentru huliganism agravant, după incidentul cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, în noaptea de 18 spre 19 decembrie. Informația a fost confirmată pentru NM de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale. Potrivit ei, cauza penală este examinată „sub toate aspectele”, […] The post Cauză penală pentru huliganism agravat, după incidentul de la IP Centru: arma este examinată, iar polițiștii – audiați appeared first on NewsMaker.
Modificările la Legea voluntariatului, criticate de activiști: „Distrug un domeniu pentru care am dedicat 30 de ani”. Reacția Parlamentului # NewsMaker
Amendamentele la Legea Voluntariatului, adoptate pe 29 decembrie de către Parlament, prin care responsabiliatatea pentru acest domeniu trece către Agenția Națională de Tineret, a stârnit critici în spațiul public. Activista și voluntara, Antonița Fonari, susține că agenția desemnată nu a întreprins măsuri suficiente pentru susținerea voluntariatului, iar aceste modificări, riscă să submineze un domeniu în […] The post Modificările la Legea voluntariatului, criticate de activiști: „Distrug un domeniu pentru care am dedicat 30 de ani”. Reacția Parlamentului appeared first on NewsMaker.
MAE-ul rus: Soluționarea problemei transnistrene fără interesele Rusiei este inacceptabilă. Reacția Chișinăului # NewsMaker
Soluționarea diferendului transnistrean fără participarea Rusiei și fără a se ține cont de interesele acesteia este inacceptabilă. Declarația a fost făcută de către Mihail Galuzin, adjunctul ministrului de Externe al Federației Ruse, scrie RIA Novosti pe 30 decembrie. Potrivit oficialului rus, la Chișinău ar exista voci care își doresc acest scenariu. Contactați de NM pentru […] The post MAE-ul rus: Soluționarea problemei transnistrene fără interesele Rusiei este inacceptabilă. Reacția Chișinăului appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu, întrevedere cu preoți ai Mitropoliei Moldovei. La discuții, prezent și episcopul Marchel, amendat pentru propagandă # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la sinaxa arhierească a Bisericii Ortodoxe din Moldova, desfășurată la Reședința Mitropolitană din Chișinău, sub conducerea Înaltpreasfințitului Vladimir. La reuniune au luat parte și alți membri ai Sinodului, printre care Marchel, episcop de Bălți și Fălești, care a fost sancționat pentru implicare electorală ilegală, după ce a susținut-o […] The post Maia Sandu, întrevedere cu preoți ai Mitropoliei Moldovei. La discuții, prezent și episcopul Marchel, amendat pentru propagandă appeared first on NewsMaker.
Recunoașterea calificărilor medicilor și drepturile pacienților în UE: Moldova a trimis la Bruxelles două proiecte de lege # NewsMaker
R. Moldova a transmis Comisiei Europene două proiecte de lege spre consultare. Primul vizează certificarea cadrelor medicale și recunoașterea calificărilor profesionale, iar al doilea creează cadrul pentru asistența medicală transfrontalieră, în scopul protejării drepturilor pacienților care accesează servicii medicale în statele europene. Informațiile au fost comunicate pe 30 decembrie de secretara generală adjunctă a Ministerului […] The post Recunoașterea calificărilor medicilor și drepturile pacienților în UE: Moldova a trimis la Bruxelles două proiecte de lege appeared first on NewsMaker.
Hărțuirea online, violența digitală și căsătoria forțată, sancționate mai dur din 2026. Cum vor fi pedepsite # NewsMaker
În Republica Moldova, din 2026, vor fi înăsprite sancțiunile pentru hărțuire, violență și presiuni în mediul online. Modificările aduse Codului penal introduc pedepse pentru stalking și oferă posibilitatea de a obține, prin instanță, eliminarea materialelor ofensatoare. NewsMaker explică ce se schimbă în legislație și ce riscă persoanele care încalcă noile prevederi. Hărțuirea online și violența […] The post Hărțuirea online, violența digitală și căsătoria forțată, sancționate mai dur din 2026. Cum vor fi pedepsite appeared first on NewsMaker.
A postat video cu fosta iubită pe „Car Vertical” și a șantajat-o: bărbat din Nisporeni, trimis pe banca acuzaților # NewsMaker
Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni a fost trimis pe banca acuzaților, după ce apublicat pe internet un video intim de 90 de secunde cu fosta sa iubită, filmulețul ajungând pe mai multe canale de Telegram, inclusiv pe „Car Vertical”. Acesta a cerut ulterior o „taxă” de 300 de euro pentru ștergerea acestuia. Relația dintre […] The post A postat video cu fosta iubită pe „Car Vertical” și a șantajat-o: bărbat din Nisporeni, trimis pe banca acuzaților appeared first on NewsMaker.
Guvernul și Parlamentul, reacție la acuzațiile lui Ceban privind moratoriul asupra angajărilor din sectorul bugetar: „Falsuri” # NewsMaker
Moratoriul asupra angajărilor în sectorul public are caracter de recomandare atât pentru primării, cât și pentru alte instituții publice autonome. Precizările au fost făcute de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, pe 30 decembrie, la o zi după ce Guvernul a aprobat documentul care pune pe pauză angajările în sectorul public, inclusiv în administrațiile publice locale, criticat […] The post Guvernul și Parlamentul, reacție la acuzațiile lui Ceban privind moratoriul asupra angajărilor din sectorul bugetar: „Falsuri” appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu cere soluții de la Guvern, după fuga lui Constantinov în Transnistria: „Interdicția de a părăsi țara nu este suficientă” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a solicitat Guvernului să întreprindă măsuri legislative pentru a preveni eschivarea persoanelor condamnate de la executarea pedepsei. Potrivit șefei statului, interdicția de a părăsi Moldova pentru cei vizați într-un dosar nu este suficientă în condițiile țării noastre. „Avem o regiune care nu este controlată de autoritățile constituționale”, a declarat Sandu […] The post Maia Sandu cere soluții de la Guvern, după fuga lui Constantinov în Transnistria: „Interdicția de a părăsi țara nu este suficientă” appeared first on NewsMaker.
