Statul Major al Forțelor Aeriene din România a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”. RO-Alert în nordul județului Tulcea
Cotidianul, 2 ianuarie 2026 12:50
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România (IGSU) a anunțat vineri 2 ianuarie, în jurul orei 12:00, că a transmis un mesaj de averizare a populației din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”, scrie …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Maia Sandu – „Omul Anului”. Celebra revistă britanică „The Telegraph” a desemnat-o pe șefa statului drept liderul anului 2025 # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată Omul Anului de publicația britanică The Telegraph, care o prezintă drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l înfrângă”, apreciind rolul său în orientarea fermă a Moldovei spre democrația europeană, în ciuda presiunilor venite din partea Kremlinului. Revista evidențiază stilul sobru al președintei și lipsit …
11:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză Rusia că demonstrează prin acțiunile sale din Ucraina că nu este interesată de pace, ci de continuarea războiului, în ciuda existenței unor inițiative diplomatice internaționale. Șefa statului a transmis un mesaj ferm pe Platforma X, în care afirmă că Rusia are un comportament incompatibil cu dorința de a încheia …
30 decembrie 2025
20:40
România va construi primii kilometri de autostradă din Autostrăzii Unirii din Republica Moldova. Ultimul tronson a fost scos la licitație # Cotidianul
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, care va face legătura dintre România și Republica Moldova, a intrat oficial în procedura de licitație. Proiectul, finanțat prin fonduri europene din programul SAFE, include și construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul moldovenesc, marcând o premieră pentru infrastructura rutieră a Republicii Moldova. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor …
19:30
Măsură de securitate fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus pentru distrugere în caz de conflict # Cotidianul
Autoritățile lituaniene au început instalarea unor construcții inginerești speciale pe podurile de frontieră cu Rusia și Belarus, care permit fixarea explozibililor în eventualitatea unui conflict armat. Măsura face parte dintr-un amplu plan de consolidare a apărării naționale și regionale în zona baltică, informează postul public LRT, citând armata lituaniană. Potrivit forțelor armate lituaniene, podurile și …
18:20
Donald Tusk: Pacea în Ucraina ar putea fi obținută în câteva săptămâni, dar nu este încă sigură # Cotidianul
Pacea în Ucraina ar putea fi mai aproape decât s-a crezut până acum. Declarația a fost făcută, astăzi, de premierul Poloniei, Donald Tusk, care estimează că războiul s-ar putea încheia în următoarele săptămâni. Afirmația vine în contextul unor discuții intense între liderii occidentali și în pofida semnalelor contradictorii transmise de Moscova, relatează Reuters. Donald Tusk …
17:30
Dmitri Medvedev îl amenință pe Zelenski cu moartea: „Doamna cu coasa” îi suflă în ceafă # Cotidianul
Pionii Kremlinului degradează în mizerie și ură. Un mesaj cu accente morbide, amenințări cu moartea și insulte a fost publicat marți de Dmitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse. Medvedev l-a amenințat cu moartea pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski marți, într-un mesaj presărat cu insulte publicat pe Telegram, transmite AGERPRES. Medvedev, în prezent vicepreședinte al …
17:10
CEC îi atribuie mandatul de consilier CMC Svetlanei Popa, anterior sancționată pentru exces de putere # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatul vacant de consilier în Consiliul municipal Chișinău candidatei supleante Svetlana Popa, de pe lista Partidului Socialiștilor. Mandatul a devenit vacant la 14 noiembrie, după ce Comisia Electorală Centrală a decis ridicarea mandatelor mai multor consilieri municipali, în urma cererilor de demisie. Este vorba despre Adrian Domentiuc (PCRM), Ala Ursu-Antoci …
15:50
VIDEO | Mihai Isac: „Dacă nu pupi inelul Moscovei, ești nazist”. Cum construiește Rusia narațiuni propagandistice despre Republica Moldova # Cotidianul
Republica Moldova este prezentată de propaganda Kremlinului drept un stat „neonazist”, condus de un regim totalitar anti-rus. O construcție propagandistică grosieră, menită să discrediteze parcursul european al Chișinăului. Explicația vine din partea analistului politic Mihai Isac. În cadrul emisiunii Fake News Alert de la TVR Moldova, acesta a demontat principalele acuzații lansate de Moscova, care, …
14:50
Un curier al fostului partid „Șor”, trimis în judecată pentru implicare în finanțări ilegale din surse criminale # Cotidianul
Un curier care acționa neoficial în interesul fostului partid „Șor” a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de implicare în finanțări ilegale din surse ale unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanță pentru examinare în fond. Potrivit Procuraturii Anticorupție, învinuitul ar fi acționat conform unei …
14:30
România a devenit cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025‑2026. Asta arată datele Comisiei Europene. Fermierii români au exportat peste 6,4 milioane de tone de cereale, reprezentând aproximativ 33,4 % din totalul livrărilor statelor membre UE în această perioadă. Datele oficiale arată că România este …
14:10
VIDEO | Epopeea „Kenților”: O situație banală, transformată în scandal. Deputații PAS: Nu s-a discutat nimic criminal, nu a fost nici o beție # Cotidianul
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au ajuns în centrul atenției publice după ce, în timpul ședinței plenare din 29 decembrie a Parlamentului, au fost surprinși discutând pe un grup de WhatsApp intitulat „Kenții”. Fotografia, realizată de pe laptopul deputatului PAS Maxim Potârniche, a fost făcută publică de deputatul fracțiunii Democrația Acasă, Alexandru …
12:00
Energocom: Republica Moldova are asigurat integral necesarul de gaze pentru anul gazier 2025-2026 # Cotidianul
Republica Moldova intră în anul gazier 2025–2026 cu stocuri suficiente de gaze naturale, după ce SA Energocom a achiziționat aproape 800 de milioane de metri cubi și a valorificat integral sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană, potrivit bilanțului companiei pentru anul 2025. „Din aceste fonduri, în perioada 1-10 februarie, au fost achiziționați aproximativ 26,5 milioane …
11:50
Pierderi fără precedent pentru armata rusă în Ucraina, în timp ce negocierile de pace se intensifică # Cotidianul
Ritmul pierderilor militare ale Rusiei pe frontul din Ucraina a atins cote fără precedent de la debutul invaziei pe scară largă, în 2022, arată o analiză BBC. În paralel, Casa Albă, sub conducerea lui Donald Trump, își intensifică eforturile diplomatice și presiunile publice pentru obținerea unui acord de pace, în timp ce negocierile dintre Washington …
10:40
VIDEO | Maia Sandu cere schimbarea urgentă a procedurii de dare în căutare, după fuga unor condamnați # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, solicită Guvernului modificarea cadrului legal privind darea în căutare a persoanelor condamnate, în contextul unor cazuri recente în care inculpații au reușit să părăsească teritoriul controlat de autorități înainte de pronunțarea sau punerea în executare a sentinței. Apelul șefei statului vine după situații precum cele ale lui Dmitri Constantinov sau …
10:20
Bulgaria adoptă moneda euro de la 1 ianuarie, devenind, astfel, al 21-lea stat al zonei euro # Cotidianul
Cu doar câteva zile înainte de trecerea oficială la moneda unică europeană, Bulgaria se află în linia finală a unuia dintre cele mai importante procese economice din ultimii ani. De la 1 ianuarie, țara va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro, într-un context marcat de instabilitate politică internă și de o amplă campanie …
09:50
VIDEO | Anca Dragu: SEPA aduce economii record: peste 1,4 milioane de euro salvați într-o lună de cetățeni și companii # Cotidianul
Plățile în euro efectuate din și către Republica Moldova au devenit, din 2025, mult mai rapide, mai sigure și mai ieftine, odată cu aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro. Potrivit guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, beneficiile sunt deja vizibile, economiile realizate de cetățeni și companii depășind 1,4 milioane de euro …
29 decembrie 2025
19:50
Lavrov acuză Ucraina de atac cu drone asupra reședinței lui Putin. Kievul neagă acuzațiile, calificându-le periculoase, în contextul eforturilor de a găsi premise pentru o pace durabilă # Cotidianul
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că în noaptea de 29 decembrie drone ucrainene au încercat să atace reședința prezidențială din regiunea Novgorod, la Valdai. Moscova a anunțat că a identificat deja țintele pentru un „contraatac”, în timp ce Kievul respinge acuzațiile drept „minciuni”, notează BBC. Potrivit lui Lavrov, în regiunea Novgorod …
19:00
VIDEO | Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană # Cotidianul
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat circumstanțele căutării lui Dmitri Constantinov, condamnat recent de instanța din Vulcănești. Oficialul a detaliat, în cadrul unei emisiuni de la radiomoldova, modul în care au fost desfășurate acțiunile de urmărire și a clarificat informațiile contradictorii apărute în spațiul public privind locul în care se află acesta. …
18:10
Consilierul prezidențial Igor Zaharov își încheie mandatul la Președinție la sfârșitul anului # Cotidianul
Consilierul președintei Republicii Moldova pentru comunicare publică, Igor Zaharov, a anunțat că își încheie activitatea la Președinție la sfârșitul acestui an. Decizia a fost făcută publică pe 29 decembrie, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care acesta invocă motive personale și schimbări de priorități. „Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul. …
18:10
Trebuie să o spun din start că acest text nu se încadrează în atmosfera sărbătorilor de Revelion, perioadă rezervată, de obicei, pentru mesaje ușoare, urări optimiste și simboluri vizuale fără pretenții analitice. Societatea moldovenească deja a reintrat în același exercițiu identitar anual: două Crăciunuri, două calendare și două momente distincte pentru deschiderea șampaniei – mai …
18:00
O inițiativă lansată de liderul PSRM, Igor Dodon, privind adoptarea unei rezoluții parlamentare de susținere a planului de pace pentru Ucraina propus de președintele SUA, Donald Trump, a provocat reacții critice dure din partea majorității parlamentare. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a calificat demersul drept unul ipocrit, în contextul pozițiilor anterioare ale lui Dodon față de …
17:20
Volodimir Zelenski: Ucraina va primi garanții de securitate „puternice” din partea SUA, valabile cel puțin 15 ani # Cotidianul
Ucraina va beneficia de garanții de securitate „puternice” din partea Statelor Unite, convenite de delegațiile ucraineană și americană și aprobate ulterior de președintele SUA, Donald Trump. Anunțul a fost făcut luni de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, garanțiile de securitate sunt prevăzute pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de …
16:10
VIDEO | Moratoriu de 12 luni pentru fermieri: protecție temporară împotriva executărilor silite și falimentului # Cotidianul
Fermierii mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară împotriva falimentului. Guvernul a avizat pozitiv proiectul care prevede instituirea moratoriului temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor care aparțin fermierilor afectați de calamitățile naturale produse în perioada anilor 2024-2025. „Proiectul are drept scop asigurarea continuității activității agricole …
15:00
Parlamentul, reunit astăzi în ultima ședință plenară din acest an, a examinat și votat bugetul de stat pentru anul 2026. Documentul a fost adoptat cu 54 de voturi și prevede venituri de aproape 80 de miliarde de lei și cheltuieli ce depășesc 100 de miliarde de lei. Opoziția a criticat nivelul record al deficitului bugetar …
14:10
VIDEO | Guvernul consolidează scutul digital al Moldovei: peste 73 de milioane de lei pentru securitatea cibernetică # Cotidianul
Republica Moldova face un pas important în consolidarea securității sale digitale. În ședința din 29 decembrie, Cabinetul de miniștri a aprobat un set de hotărâri în privința sporirii securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național. Măsurile sunt incluse în Programul Național de Securitate Cibernetică pentru perioada 2026-2030, care prevede finanțări …
14:10
Kremlinul anunţă că Putin şi Trump vor avea o nouă convorbire telefonică şi reafirmă că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din Donbas # Cotidianul
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din Donbas, relatează Reuters. Putin şi Trump au discutat duminică, înaintea întâlnirii lui Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Miami, iar …
14:00
Ministra Afacerilor Interne confirmă: polițistul care a tras la Inspectoratul Centru a fost concediat, iar conducerea sancționată # Cotidianul
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că cazul penal privind incidentul cu focuri de armă de la sediul Inspectoratului de Poliție Centru este în gestiunea Procuraturii Generale, iar măsurile disciplinare au fost deja aplicate, a anunțat ministra Afacerilor Interne. Potrivit ministrei, polițistul implicat în incidentul cu focuri de armă a fost concediat în urma …
