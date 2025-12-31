VIDEO | Alexandru Munteanu, mesaj către cetățeni după două luni de mandat: „Critica sinceră este un combustibil valoros”

10:20

Două femei care au oferit câte 2000 de lei mai multor alegători dintr-o localitate a raionului Sîngerei, pentru a-i determina ca, în cadrul alegerilor prezidențiale și al Referendumului Republican Constituțional din 20 octombrie 2024, să voteze „nu” la referendum și să aplice ștampila de vot în favoarea unui anumit concurent electoral, au fost recunoscute vinovate …