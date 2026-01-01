Bulgaria adoptă euro de la 1 ianuarie 2026 și devine a 21-a țară din zona euro

12:00

Republica Moldova încheie anul cu un progres important pe agenda integrării europene, odată cu avansarea negocierilor de aderare la nivel tehnic. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că această etapă este esențială pentru menținerea ritmului reformelor interne. „În Moldova, sfârșitul de an, este unul foarte bun. Noi am deschis negocierile la nivel tehnic. Iar …