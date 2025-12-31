VIDEO | Mesajul președintei Maia Sandu în noaptea de Revelion

10:40

Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat, înaintea ultimei ședințe din acest an a Parlamentului, că va propune ca proiectul Legii Bugetului de stat să fie primul subiect inclus pe ordinea de zi, pentru a evita situația din prima lectură, când documentul a fost dezbătut și votat târziu în noapte. „Mi-e foarte interesant cum …