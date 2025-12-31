Un sincer „La mulți ani” de la „Kuznecikă”. Plahotniuc a transmis un mesaj de felicitare din penitenciar: „Nu aduce anul cât aduce ceasul”

12:00

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Ucraina nu se grăbește să ajungă la pace și că, dacă nu dorește să rezolve conflictul pe cale pașnică, Moscova își va atinge toate obiectivele prin forță, scrie reuters.com. Declarațiile lui Putin, făcute sâmbătă și transmise de agenția de stat TASS, au venit după un amplu atac rusesc …