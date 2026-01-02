101 cărți într-un an: primarul din Cahul, exemplu de pasiune pentru lectură

09:40

Ochii umflați sunt o problemă comună și una care poate fi agravată de alimentele pe care le consumi. Mulți oameni nu sunt conștienți că alimentele pe care le mănâncă pot contribui la umflarea ochilor și la apariția cearcănelor. Potrivit medicalspaburlington.com, sunt câteva alimente care ar trebui evitate la apariția cearcănelor sau umflarea ochilor. Anumite alimente [...]