Noul An, începutul unor obiceiuri mai sănătoase: cum să-ți reorganizezi alimentația fără presiune
ZdGust, 1 ianuarie 2026 13:20
Începutul unui nou an este, pentru mulți, momentul ideal pentru schimbări în stilul de viață, iar alimentația joacă un rol esențial în acest proces. Nutriționista Tania Fântână oferă o serie de recomandări despre cum putem începe anul cu o alimentație echilibrată și sustenabilă, astfel încât să ne simțim mai energizați și mai bine în propriul [...]
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum 2 ore
12:10
După mesele bogate de Crăciun și Anul Nou, frigiderul ajunge adesea plin de preparate rămase: de la aperitive și feluri principale până la deserturi. Gestionarea corectă a acestor resturi nu este doar o chestiune de economie, ci și de siguranță alimentară, scrie cookist.it. Cu câteva reguli simple, poți prelungi durata de viață a mâncării și [...]
Acum 4 ore
10:30
Literatura științifică pe acest subiect este destul de limitată, nu există studii specifice, dar experții sunt în general de acord că ar fi mai bine să mâncăm. O nutriționistă italiană detaliază cum e mai bine să procedăm în funcție de fiecare masă în parte, în ziarul Corriere della Sera. Consumul unei mese echilibrate cu trei până [...]
Acum 24 ore
15:50
Anul Calului de Foc în zodiacul chinezesc: ce semnifică și care semne vor avea parte de schimbări majore # ZdGust
Anul Calului de Foc 2026 aduce o energie rapidă și intens emoțională în relațiile personale. În astrologia chineză, Focul amplifică pasiunea și adevărul, iar Calul cere libertate și mișcare înainte. Împreună, aceste influențe creează un an în care relațiile nu mai pot rămâne pe loc. Legăturile fie se adâncesc rapid, fie se destramă la fel [...]
14:40
Colorate și ușor de pregătit, aperitivele pe bețișoare propuse de Valerie’s Food sunt soluția perfectă pentru masa de Anul Nou, combinând gustul rafinat cu un aspect festiv. Ingrediente pentru aperitivul nr. 1 200 gr. – brânză de vaci proaspătă 250 gr. – cașcaval răzuit 70 gr. – roșii uscate 100 gr. – măsline uscate fără [...]
Ieri
13:40
Cumpărarea unei locuințe sau a oricărui alt imobil, fie casă, teren, apartament, ori construcție în curs de finalizare, reprezintă o decizie esențială, atât din punct de vedere financiar, cât și juridic. O tranzacție aparent simplă de vânzare-cumpărare poate ascunde riscuri, mai ales atunci când nu sunt verificate din timp aspectele esențiale înainte de semnarea contractului. [...]
12:30
Prima zi a noului an este încărcată de semnificații în tradiția populară românească. De-a lungul timpului, oamenii au respectat numeroase obiceiuri și superstiții menite să aducă noroc, sănătate și belșug pentru întregul an. De la gesturi simbolice până la interpretarea vremii, fiecare detaliu contează în credința populară. Gesturi mărunte pentru noroc tot anul Conform tradiției, [...]
11:30
Ajunul Anului Nou este marcat, în fiecare an, de o serie de obiceiuri și tradiții străvechi, menite să alunge răul și să aducă belșug, sănătate și noroc. În tradițiile românești, nu lipsesc cetele de colindători care merg cu Plugușorul, cu Semănatul, cu Ursul sau cu Capra, ritualuri păstrate mai ales în mediul rural. Cetele de [...]
10:30
Focurile de artificii utilizate în perioada sărbătorilor de iarnă provoacă traume iremediabile animalelor de companie și faunei sălbatice. În unele cazuri, pot duce chiar la moartea acestora, avertizează specialiștii ANSA. Potrivit experților, animalele sunt afectate atât fiziologic, cât și neurologic, întrucât auzul lor este mult mai sensibil decât cel al oamenilor. Sunetele puternice produse de [...]
09:40
Alphabet, Apple și Microsoft conduc topul global al profitabilității, fiecare depășind 100 de miliarde de dolari profit net. Clasamentul celor mai profitabile companii din lume în 2025 evidențiază o concentrare puternică a câștigurilor în sectoarele tehnologie, finanțe și energie, potrivit visualcapitalist.com. Datele respective provin de la FinanceCharts.com și clasează companiile după profitul net pe ultimele [...]
30 decembrie 2025
16:20
Mai multe primării din Republica Moldova au decis să celebreze sărbătorile de iarnă fără focuri de artificii, optând pentru forme de sărbătorire mai responsabile și mai sigure pentru oameni, animale și mediu, anunță Avocatul Poporului, Ceslav Panico. Articolele pirotehnice au efecte negative asupra sănătății oamenilor — provocând stres, anxietate, traumatisme și arsuri, asupra animalelor, care [...]
15:20
Banana bread, o gustare sănătoasă, plină de nutrienți și ușor de preparat, potrivită și pentru micul dejun # ZdGust
Fără zahăr, este un chec, care de fapt nu e aluat și se prepară foarte repede și simplu. Merge minunat ca mic dejun lângă o ceașcă de ceai fierbinte sau o cafea, dar și o gustare, desert sănătos, ori pachețel de luat la școală sau birou, notează G4Food. Ingrediente pentru banana bread Banane coapte: 2 bucăți [...]
14:20
Îți dorești o masă de Revelion elegantă, caldă și plină de personalitate, dar fără excese? Descoperă 5 idei de decor minimalist și inspirat, de la simplitate scandinavă și rustic-chic până la accente fermecătoare și detalii handmade, care transformă fiecare masă într-o experiență vizuală memorabilă. 1. Eleganță în simplitate Frumusețea se ascunde adesea în simplitate. O [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
În contextul vacanței de iarnă a elevilor, salvatorii și pompierii vin cu un set de recomandări pentru siguranța copiilor. Părinții și persoanele care au în grijă minori sunt îndemnați să-i supravegheze permanent pe cei mici pentru a evita situațiile de risc. Atenție la sursele de foc Specialiștii avertizează că orice sursă de foc lăsată nesupravegheată poate [...]
12:30
Sărbătorile de iarnă sunt momente speciale în care ne adunăm cu toții alături de familie și prieteni, iar pentru mulți, aceste întâlniri înseamnă și întoarcerea acasă, mai ales pentru cei care trăiesc dincolo de hotarele țării. Mesele festive sunt un simbol al acestor întâlniri, însă, deși este ușor să ne lăsăm pradă tentațiilor culinare, este [...]
11:10
Tradiții în noaptea de Revelion în diferite țări din Europa: 12 struguri la miezul nopții, linte pentru prosperitate și altele # ZdGust
De Revelion, fiecare cultură își are propriile obiceiuri și ritualuri – unele simbolice, altele pline de culoare și emoție. De la obiceiuri culinare până la gesturi care aduc noroc, iată câteva tradiții în nopatea dintre ani din întreaga lume: Spania: 12 struguri la miezul nopții În Spania, oamenii mănâncă 12 struguri, câte unul pentru fiecare [...]
10:10
2 080 de kilograme de rodii importate au fost reținute și ulterior nimicite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admisibile de pesticide. Potrivit ANSA, probele au fost prelevate de inspectorii agenției din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni. Rezultatele analizelor au confirmat că [...]
09:20
29 decembrie 2025
22:10
Anastasia Nichita ia în calcul retragerea din Parlament: „Funcția de deputat nu este nici pe departe ceea ce vedem pe TikTok sau la televizor” # ZdGust
Luptătoarea și deputata Anastasia Nichita a anunțat că ia în calcul retragerea din Parlament, motivând dificultatea de a îmbina sportul de performanță cu activitatea legislativă și rolul de mamă. Declarațiile au fost făcute într-un story publicat pe pagina sa de Instagram. Sportiva a precizat că ultima ședință plenară din acest an are loc astăzi, 29 [...]
18:30
„Floarea Vieții” – frumusețea satului moldovenesc pe ecran: vezi când vor fi următoarele proiecții # ZdGust
Pe 23 decembrie 2025 a avut loc premiera documentarului „Floarea Vieții”, în regia lui Victor Maxian, cea de-a cincea producție lansată de OWH Studio. Următoarele proiecții vor avea loc tot la Odeon pe 2 și 3 ianuarie 2026. Documentarul este rezultatul unei cercetări vizuale de amploare, realizate în aproximativ 100 de localități din Republica Moldova, și [...]
16:10
Expresia „rage bait” a fost desemnată Cuvântul anului 2025, în urma unui vot public și a analizei realizate de experții lingviști, fiind considerată o sinteză fidelă a haosului care a marcat acest an. În limba română, „rage bait” poate fi tradus ca un tip de conținut online creat intenționat pentru a provoca furie și reacții [...]
14:40
Cei mai mulți oameni se limitează la banane, fructe de pădure, mere și struguri, dar multe alte fructe oferă beneficii pentru sănătatea inimii, pierderea în greutate și chiar starea de spirit. Potrivit today.com, fructele sunt extrem de bogate în nutrienți importanți pentru sănătate, fiecare înghițitură oferind vitamine, minerale, antioxidanți și fibre. Fructul cu cel mai mare [...]
13:30
Fotografia unei tradiții din nordul Moldovei, surprinsă de Maria Guțu, selectată „Fotografia zilei” de Vogue # ZdGust
O fotografie realizată de Maria Guțu, tânără fotografă din orașul Glodeni, a fost selectată astăzi, 29 decembrie, drept „Photo of the Day” de prestigioasa revistă Vogue. Imaginea surprinde tradiția Malanca, un obicei străvechi practicat în mai multe sate din Republica Moldova, cunoscut pentru energia sa, măștile spectaculoase și atmosfera de sărbătoare. Fotografia, care surprinde tradiția [...]
12:20
11:50
Valerie’s Food propune trei rețete simple și spectaculoase de ouă umplute, perfecte pentru un platou festiv care să impresioneze invitații. Pe blog sunt disponibile și alte rețete inspirate pentru masa de sărbătoare. 1. Ouă umplute cu bacon și brânză albastră Ingrediente: 6 ouă 1 lingură maioneză 1 linguriță muștar 50 g bacon 1 castravete murat, [...]
11:10
În contextul crizei costului vieții și al bugetelor tot mai atent calculate, europenii nu renunță la vacanțele la schi, dar caută destinații mai puțin aglomerate și mai accesibile. Potrivit unui studiu realizat de operatorul de turism Ski Solutions, tot mai mulți schiori se îndreaptă către stațiuni care oferă pârtii de calitate, peisaje spectaculoase și facilități [...]
10:10
Pediatrul român Mihai Craiu avertizează părinții că prezentarea la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu un copil răcit, dar altfel sănătos, este adesea inutilă și chiar riscantă. Într-o postare publicată pe pagina de Facebook „Spitalul Virtual pentru Copii”, medicul explică faptul că, în primele ore sau chiar în primele 1–2 zile de la debutul unei [...]
28 decembrie 2025
13:30
A murit Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani: viața între glorie, singurătate și controverse # ZdGust
Brigitte Bardot, cunoscută în Franța simplu drept „B.B.”, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică, 28 decembrie 2025, fundația sa. Ultimii ani ai actriței au fost marcați de campanii pentru drepturile animalelor, dar și de simpatii politice de extremă dreapta. Cauza decesului nu a fost comunicată imediat, relatează Reuters. [...]
13:20
Renumit pentru suculența și gustul său acrișor, cu pulpa sa galbenă, roz sau rubinie, care atinge maturitatea maximă în lunile de iarnă, grapefruit-ul constituie, potrivit today.com, un sprijin pentru oamenii care doresc să-și susțină sănătatea. Grapefruit-ul, la fel ca și alte fructe, este o sursă bună de vitamine, minerale și fibre, spune Elisabetta Politi, dietetician la Duke [...]
10:10
Cerealele par a fi pe cale să-și piardă popularitatea în fața proteinelor și smoothie-urilor. Totuși, cerealele pentru micul dejun pot fi, potrivit today.com, o masă sănătoasă dimineața sau un desert delicios. Dr. Uma Naidoo, psihiatru nutritional, format la Harvard, spune că cerealele cu zahăr sunt primul aliment ultra-procesat pe care îl evită. „Cerealele pentru mic dejun sunt [...]
27 decembrie 2025
13:10
2 ceaiuri din plante cu efect antiinflamator și beneficii pentru digestie, ușor de preparat acasă # ZdGust
Dacă sunteți în căutarea unui ceai de plante calmant care să vă ajute să vă relaxați după sărbători sau după o masă copioasă, cookist.it recomandă două ceaiuri de plante pe care le puteți prepara acasă: unul cu plante aromatice și unul cu cuișoare. Sunt delicioase, parfumate și ușor de preparat. Te simți vreodată balonat după [...]
11:40
Euronews Travel a analizat unele dintre cele mai vizitate destinații ale anului 2025, de la Londra la Hanoi, orașe care combină cultura, gastronomia și romantismul. Anul 2025 a fost unul emblematic pentru turism, marcat de ascensiunea vacanțelor bazate pe experiențe, de nostalgia turistică și de utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale în planificarea călătoriilor. [...]
10:00
Dacă v-ați plictisit de aceeași mâncare în fiecare dimineață, puteți încerca un mic dejun altfel. Este o rețetă ușoară, dar sățioasă și bogată în nutrienți. O budincă de chia se face la fel de ușor ca și ovăzul care este lăsat peste noapte la înmuiat. Ingrediente ½ cană lapte de migdale neîndulcit sau alt lapte vegetal 2 [...]
26 decembrie 2025
16:20
Aproximativ un miliard de oameni suferă de deficit de vitamina D, la nivel mondial. În sezonul rece, riscul crește și mai mult din cauza expunerii reduse la soare, însă există anumite alimentele care pot compensa lipsa razelor UV, notează HotNews. Importanța vitaminei D Vitamina D ajută la absorbția calciului din alimentație și menține densitatea osoasă. [...]
15:00
Unde îți așezi telefonul când ești la masă? Este politicos să spui „poftă bună”? Și ce faci dacă mâncarea este prea fierbinte? Potrivit cookist.it, există o serie de reguli clare de etichetă care se aplică în special în contexte formale și care pot face diferența dintre un comportament elegant și o gafă. Iată șase lucruri [...]
13:40
Pe măsură ce iarna se instalează, mulți oameni observă o scădere a nivelului de energie. Zilele mai scurte, lipsa luminii solare și temperaturile scăzute influențează ritmul biologic al organismului, determinând o producție mai mare de melatonină, hormonul somnului, și o reducere a serotoninei, responsabilă de starea de bine. Această combinație, potrivit Health, poate duce la [...]
12:20
Dacă ești în căutarea unei gustări sărate și crocante, bogate în proteine și fibre, oleaginoasele sunt o alegere excelentă. Dar ele sunt și bogate în anumite grăsimi sănătoase, ceea ce, potrivit today.com, le face și mai benefice pentru organism și te ajută să te simți sătul mai mult timp. Toate oleaginoasele sunt bogate în grăsimi sănătoase, numite acizi [...]
11:10
STUDIU: Somn, dietă, mișcare sau legături sociale? Ce este mai important pentru longevitate? # ZdGust
Cercetătorii americani au descoperit că lipsa somnului influențează durata vieții mai mult decât alimentația, exercițiile fizice sau izolarea socială. Singura variabilă cu un efect negativ mai puternic este fumatul, notează HotNews. Somnul insuficient poate să scurteze viața mai mult decât o dietă dezechilibrată sau lipsa activității fizice, potrivit unui nou studiu realizat la Oregon Health [...]
10:10
Brownie pudding este un desert potrivit pentru sărbătorile sau serile reci de iarnă, mai ales dacă este servit cu înghețată de vanilie, notează Business Insider. La exterior, desertul capătă o crustă subțire de brownie, iar în interior rămâne foarte moale și intens aromat. Textura specială se obține prin coacerea în baie de apă, o metodă care [...]
25 decembrie 2025
16:40
Deseori, legumele se deteriorează înainte de a ajunge să fie consumate. Dacă știi cum să le păstrezi corect însă, acestea vor rămâne proaspete pentru mai mult timp, arată Food and Wine. Frunzele proaspete și fragede, precum rucola, baby spanac, mesclun, mixul de primăvară și altele similare, sunt cele mai delicate legume, așa că este cel [...]
14:40
Există un proces “natural” de cădere a părului. Însă unele persoane și-l pierd într-un mod accelerat, ca urmare a unor afecțiuni medicale precum diabetul, stresul, tulburările autoimune, lipsa somnului și deficiențe de vitamine. Totuși, specialiștii susțin că există câteva modificări pe care le poți face în dietă, care te-ar putea ajuta să previi căderea părului, sau chiar [...]
12:50
Deși plățile digitale câștigă tot mai mult teren în Europa, numerarul continuă să joace un rol central în viața de zi cu zi a milioane de consumatori, iar diferențele dintre statele eurozonei rămân semnificative, scrie EuroNews. Tot mai puțini europeni aleg să plătească exclusiv cu bani cash, preferând cardurile și plățile mobile. Cu toate acestea, [...]
11:20
Într-o lume din ce în ce mai conectată, gestul simplu de a ura „Crăciun Fericit” în limba natală a unei persoane demonstrează respect, considerație și dorința de a depăși barierele culturale, scrie MediaFax. Fie că trimiteți un mesaj pe telefon, scrieți un email sentimental sau postați pe rețelele sociale, aceste urări personalizate pot face diferența [...]
09:40
Ochii umflați sunt o problemă comună și una care poate fi agravată de alimentele pe care le consumi. Mulți oameni nu sunt conștienți că alimentele pe care le mănâncă pot contribui la umflarea ochilor și la apariția cearcănelor. Potrivit medicalspaburlington.com, sunt câteva alimente care ar trebui evitate la apariția cearcănelor sau umflarea ochilor. Anumite alimente [...]
24 decembrie 2025
17:30
Friptura rămâne preparatul central al mesei de Crăciun, iar carnea de porc și cea de vită permit combinații variate cu fructe, ierburi aromatice, glazuri, pentru a obține niște preparate festive și gustoase, notează MediaFax. La fel de așteptată ca sarmalele pregătite de sărbători, friptura rămâne vedeta meselor de Crăciun. Carnea de porc și carnea de [...]
16:20
Republica Moldova se află în TOP 5 țări la nivel global în clasamentul Youth Progress Index 2025, devansând state precum Franța, Germania, Norvegia și Regatul Unit. Țara a obținut un scor total de 74,1 din 100 la capitolul calitatea vieții tinerilor raportată la resursele disponibile. Rezultatele arată că Republica Moldova este una dintre cele mai [...]
15:10
Pianistul Iurie Mahovici, Artist al Poporului și Laureat al Premiului Național, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii academice din Republica Moldova, a încetat din viață. Pianist de renume, Iurie Mahovici a evoluat pe scene importante din țară și din străinătate și a fost, timp de mulți ani, profesor universitar la Academia de Muzică, [...]
14:10
În pragul sărbătorilor de iarnă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu recomandări importante pentru consumatori, menite să asigure alegerea unor produse alimentare sigure și de calitate, evitând riscurile pentru sănătate în perioada festivă. Recomandările experților ANSA se referă la mai multe categorii de alimente, din lista preferințelor consumatorilor: Să procure produse alimentare exclusiv [...]
13:10
Conform Raportului Mondial privind Fericirea din 2025 , cele mai fericite țări din lume sunt situate în mod constant în Europa de Nord. Finlanda conduce pentru al optulea an consecutiv, urmată îndeaproape de Danemarca, Islanda și Suedia, iar Olanda, Costa Rica și Mexic completează, de asemenea, primele locuri, notează La Vanguardia. Există un lucru care plasează Danemarca [...]
12:10
Cel mai mare pasaj pentru animalele sălbatice a fost deschis în Colorado, SUA, în urma unui proiect de 15 milioane de dolari. Pasajul superior Greenland traversează autostrada Interstate 25, o autostradă aglomerată situată între Denver și Colorado Springs, potrivit Express. Pasajul conectează 39.000 de acri de teren unde trăiesc animale sălbatice. Construcția masivă permite elanilor, căprioarelor, [...]
