Anul a început cu 38 de zâmbete: 19 băieți și 19 fete au venit pe lume în prima zi din 2026
SafeNews, 2 ianuarie 2026 11:20
Republica Moldova a început anul 2026 cu 38 de nașteri în centrele perinatale din țară. Dintre acestea, jumătate sunt băieți, jumătate fete, iar toate nașterile s-au desfășurat fără complicații. Cele mai multe nașteri au avut loc la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău – 7 copii, urmat de Spitalul Clinic Bălți – 6 nașteri, și […]
10 ani de închisoare pentru doi frați care și-au violat sora minoră timp de mai mulți ani. Victima a rămas însărcinată la 12 ani # SafeNews
Doi frați, în vârstă de 19 și 20 de ani, au primit câte 10 ani de închisoare fiecare pentru abuz sexual asupra surorii lor minore, a anunțat Procuratura Generală al RM. Potrivit anchetei, abuzurile s-au desfășurat pe o perioadă de mai mulți ani, în locuința părinților, într-un sat din sudul țării. Faptele au fost descoperite […]
Elon Musk a oferit noi detalii despre direcția în care se îndreaptă Neuralink în 2026, sugerând schimbări majore în dezvoltarea implanturilor cerebrale. Miliardarul a vorbit despre următoarea etapă a proiectului, fără a dezvălui încă toate elementele-cheie ale strategiei. Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia „la scară largă" a implanturilor sale cerebrale […]
În seara zilei de 1 ianuarie 2025, o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii au intervenit pentru salvarea unei femei în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15, iar la fața locului au fost trimise […]
Serviciul Fiscal de Stat continuă controalele fiscale în luna ianuarie: accent pe comerț, transport și platforme online # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că în luna ianuarie 2026 va continua să desfășoare controale fiscale operative pentru a preveni neutilizarea caselor de marcat și alte nereguli în activitatea economică. Acțiunile vizează în special: comerțul cu amănuntul, produsele din metale prețioase și tutun, transportul rutier de pasageri, inclusiv taxiurile, precum și comerțul online neautorizat. […]
Tragedia din Crans-Montana. Elveţia va ţine cinci zile de doliu. Ce se ştie până acum despre incendiul în care au murit peste 40 de persoane în noaptea de Revelion # SafeNews
Elveţia va ţine cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent" a cuprins un bar aglomerat din staţiunea de schi alpin Crans-Montana, unde oamenii sărbătoreau Revelionul, omorând peste 40 de persoane şi rănind 115, relatează The Guardian şi Reuters. Preşedintele ţării, Guy Parmelin, a descris incendiul ca fiind unul dintre cele mai traumatizante […]
A incendiat automobilul poliției după ce a fost sancționat în trafic. Un tânăr de 19 ani, condamnat la închisoare # SafeNews
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la închisoare pentru violență comisă împotriva oamenilor legii, după ce a incendiat un automobil de serviciu al poliției. Sentința a fost pronunțată recent de instanță, anunță Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași. Potrivit acuzării, în noiembrie 2025, polițiștii Inspectoratului de Poliție Călărași i-au întocmit inculpatului un proces-verbal contravențional pentru […]
Drumarii au intervenit pe timpul nopții și în această dimineață pe mai multe trasee naționale, ca urmare a condițiilor meteo specifice sezonului rece. Cele mai multe acțiuni au avut loc în regiunile de Nord și Centru ale țării, unde starea carosabilului a fost monitorizată constant, iar acolo unde a fost necesar s-a aplicat material antiderapant. […]
O româncă din Italia, drogată și violată de soțul prietenei, tot român. Bărbatul a fost arestat # SafeNews
Un român în vârstă de 47 de ani a fost arestat în Italia, după ce a fost acuzat că a drogat-o și a agresat-o sexual pe prietena soției sale. Faptele au fost reclamate la poliție, a doua zi, de victimă, o femeie de 36 de ani, tot de naționalitate română, scrie Știri Diaspora, care citează […]
VIDEO | Impact violent la Sipoteni: un autoturism a luat foc după ce s-a ciocnit cu un tractor # SafeNews
Un accident rutier grav s-a produs recent în localitatea Sipoteni, unde un autoturism s-a tamponat cu un tractor care, potrivit informațiilor preliminare, ar fi circulat fără iluminare corespunzătoare. În urma impactului, autoturismul a fost cuprins de flăcări, însă, din fericire, persoanele aflate în mașină au reușit să iasă la timp, fără a suferi traumatisme, transmite SafeNews.md cu […]
Personalităţi care au murit în 2025: Papa Francisc, Aga Khan, Giorgio Armani, alături de Ion Iliescu # SafeNews
Papa Francisc şi fostul preşedinte din România Ion Iliescu se află pe lista personalităţilor care au murit în 2025, realizată de Reuters, alături de Dick Cheney, Charlie Kirk şi Giorgio Armani. Reuters a realizat lista personalităţilor care au murit în acest an, trecând în revistă mai multe domenii care au înregistrat pierderi grele, scrie News.ro. […]
Traficul transfrontalier este intens, în aceste momente, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni, în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile anunță un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la formarea de aglomerații. Reprezentanții instituțiilor de control activează la capacitate maximă și au întreprins măsuri […]
Fotbalul ar putea suferi una dintre cele mai semnificative schimbări de reguli din ultimii ani # SafeNews
Fotbalul ar putea suferi una dintre cele mai semnificative schimbări de reguli din ultimii ani. FIFA discută modificarea regulii offside-ului și renunțarea la poziția milimetrică în afara jocului. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat la Summitul Sportiv Mondial de la Dubai că organizația ia în serios în considerare revizuirea regulii offside-ului. Asociația de fotbal dorește […]
În 2025, peste 20.000 de persoane erau angajate în Moldova – cu 20% mai mult față de anul precedent. Acest lucru a fost comunicat de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, rata de ocupare a forței de muncă în țară era de 58,6%. Pentru anul 2026, ministerul a stabilit obiectivul de a […]
Datele actuale publicate de Biroul Național de Statistică cu privire la rata sărăciei din Republica Moldova nu reflectă tot sprijinul acordat de guvern, a declarat, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Realitatea TV, unde ministra a fost întrebată dacă moldovenii trăiesc, într-adevăr, mai bine și dacă autoritățile contestă […]
Kim Jong, către trupele nord-coreene care luptă „pe pământ străin”: „Phenianul și Moscova vă susțin” # SafeNews
Într-un mesaj de Anul Nou adresat forțelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă „pe pământ străin" și a reamintit alianța țării sale cu Rusia „În timp ce întreaga țară este scufundată într-o atmosferă festivă pentru a întâmpina Anul Nou, îmi este și mai dor de voi, cei care luptați cu […]
Tranzitul și taxele prin Ungaria se schimbă: Ce trebuie să știe transportatorii moldoveni # SafeNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, tranzitul teritoriului Ungariei cu vehicule de transport rutier de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Potrivit autorităților ungare, circulația camioanelor va fi direcționată în principal pe autostrăzi, acestea urmând a fi părăsite doar în apropierea destinației finale și pe […]
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP. La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat la leva, […]
VIDEO | Elveţia: Mai multe persoane au murit în urma unei explozii în staţiunea de schi Crans-Montana # SafeNews
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat mai mulţi morţi şi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. „A avut loc o explozie de origine necunoscută", a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathon. „Există […]
Deși găzduiește unele dintre cele mai mari deșerturi de pe planetă, Arabia Saudită recurge la importuri de nisip din Australia pentru a-și alimenta megaproiectele de infrastructură. Situația scoate în evidență o provocare globală mai puțin cunoscută: deficitul de nisip potrivit pentru construcții și consecințele semnificative asupra mediului. În mod surprinzător, în Arabia Saudită, nisipul din […]
VIDEO | „Dovada” prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone # SafeNews
Armata rusă a repetat miercuri acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin și a prezentat un videoclip cu o dronă care ar fi fost doborâtă în timpul atacului. Reacția Moscovei a venit după ce ucrainenii au calificat declarațiile rusești drept „minciuni" pentru a sabota procesul de pace, iar mai […]
În calitate de om de afaceri din New York, Donald Trump și-a pus numele pe proprietăți imobiliare, terenuri de golf, vodcă, fripturi, apă îmbuteliată și chiar pe propria universitate. Ca președinte aflat la al doilea mandat, el îmbină brandul său personal cu instituții naționale și programe guvernamentale, o afirmare neobișnuită a puterii din partea unui […]
Nou incident cu întreruperea cablurilor de telecomunicații din Marea Baltică. Finlanda a reținut o navă cargo ce plecase din Rusia, Estonia a semnalat un incident separat # SafeNews
Poliția finlandeză a anunțat miercuri că a reținut o navă suspectată că a avariat un cablu de telecomunicații submarin care leagă Helsinki de capitala estonă Tallinn, cablul traversând Golful Finlandei care a fost afectat în ultimii ani de o serie de incidente suspectate de sabotaj, transmite Reuters. „Autoritățile finlandeze au preluat controlul asupra navei în […]
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern au obligația de a achita prima în primele trei luni ale anului. Valoarea primei AOAM […]
Şeful Statului Major rus afirmă că Putin a ordonat extinderea zonei tampon la Sumi şi Harkov în 2026 # SafeNews
Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în apărarea ucraineană şi că preşedintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon la Sumi şi Harkov în Ucraina în 2026, au anunţat, miercuri, agenţiile de presă ruse. Gherasimov ar fi inspectat grupul de trupe „Nord" şi ar fi ţinut o şedinţă […]
„De la noroc la coşmar”. Un sat din Spania care a câştigat 34 de milioane de euro la loterie nu poate încasa o parte din sumă, localnicii sunt furioşi # SafeNews
Un sat din nordul Spaniei, care a câştigat aproape 34 de milioane de euro la loteria de Crăciun, nu va putea încasa întreaga sumă. Cauza este o eroare de înregistrare a biletelor, care privează unii locuitori de câteva milioane de euro, relatează Le Figaro. Ar fi trebuit să fie o mană cerească pentru Villamanín, un […]
Maia Sandu a acordat cetăţenia Republicii Moldova pentru opt persoane născute în Federaţia Rusă # SafeNews
Preşedinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova în baza prevederilor legale şi constituţionale ce permit redobândirea cetă
Mesajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prilejul Anului Nou 2026. Articolul LIVE | Mesajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prilejul Anului Nou 2026 apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Furturi comise la bordul aeronavelor: Poliția de Frontieră oprește o grupare criminală internațională la Chișinău # SafeNews
Activitatea unei grupări criminale, specializată în furtul de sume mari de bani comise la bordul curselor aeriene internaționale, a fost oprită de Poliția de Frontieră. Potrivit autorităților, intervenția a avut loc la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, unde un membru al rețelei a fost reținut. Într-un caz, polițiștii de frontieră au reușit recuperarea integrală […] Articolul VIDEO | Furturi comise la bordul aeronavelor: Poliția de Frontieră oprește o grupare criminală internațională la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de The Telegraph pentru rezistența în fața agresiunii ruse # SafeNews
Președintele Maia Sandu a fost desemnată de publicația britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului”, pentru modul în care a reușit să reziste presiunilor și ingerințelor Rusiei și să transforme R. Moldova în „prima linie de apărare a democrației europene”. Într-un amplu portret dedicat șefei statului, jurnaliștii britanici descriu un lider modest, epuizat de […] Articolul VIDEO | Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de The Telegraph pentru rezistența în fața agresiunii ruse apare prima dată în SafeNews.
Vlad Filat, președintele Partidul Liberal Democrat din Moldova, prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009-2013, a transmis un mesaj de final de an în care afirmă că Republica Moldova a parcurs „un an deloc ușor, plin de provocări”, dar care este încheiat „cu demnitate”, subliniind că simte „responsabilitatea morală să fiu, ca întotdeauna, onest cu […] Articolul Vlad Filat, mesaj de Anul Nou: „Avem nevoie de unitate, nu de dezbinare” apare prima dată în SafeNews.
Patrimoniul cultural din capitală este în pericol. Ministerul Culturii semnalează demolarea ilegală a două monumente istorice din Chișinău, pe str. Serghei Lazo nr. 46 și str. Mitropolit Dosoftei nr. 95, și construirea unor blocuri locative fără avizul obligatoriu al instituției. Potrivit ministerului, în anul 2018, Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI) a avizat proiectul de […] Articolul Două clădiri istorice, demolate în Chișinău. Ministerul Culturii cere explicații apare prima dată în SafeNews.
Comitetul Executiv al Federației de Fotbal din Moldova (FFM) a aprobat distribuirea sumelor de solidaritate în valoare totală de 3,3 milioane de euro, fonduri alocate de UEFA pentru sezonul competițional 2025–2026. Fiecare dintre cele opt cluburi ale căror echipe au evoluat în Campionatul Republicii Moldova va beneficia de un sprijin financiar de aproximativ 390,7 mii […] Articolul Sprijin financiar pentru fotbal: UEFA alocă 3,3 milioane de euro cluburilor apare prima dată în SafeNews.
Un român înarmat cu un ciocan, arestat după ce a atacat doi pasageri la metroul din Paris # SafeNews
Bărbatul în vârstă de 26 de ani, născut în România, a încercat, luni, să jefuiască o pasageră, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze. Ulterior, el a atacat-o pe fată și pe un alt pasager cu un ciocan, potrivit AFP, care citează surse poliţieneşti şi de la parchet. Incidentul s-a petrecut luni, în jurul orei […] Articolul Un român înarmat cu un ciocan, arestat după ce a atacat doi pasageri la metroul din Paris apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Întrevedere cu veteranii de război: Munteanu le-a mulțumit pentru rolul lor în societate # SafeNews
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor în vederea protecției drepturilor acestora au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. În cadrul dialogului, șeful Executivului a apreciat rolul veteranilor în asigurarea păcii și libertății în țara noastră. „Amintirea războiului de pe Nistru este încă […] Articolul FOTO | Întrevedere cu veteranii de război: Munteanu le-a mulțumit pentru rolul lor în societate apare prima dată în SafeNews.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii Federale Germane în Republica Moldova, Hubert Knirsch, și ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua. Discuțiile au vizat, în mod prioritar, progresele înregistrate de țara noastră în parcursul european, dar și relațiile bilaterale și diplomația parlamentară. „Luni, Guvernul a actualizat Programul […] Articolul Integrarea în UE, discutată de Igor Grosu cu ambasadorii Chinei și Germaniei apare prima dată în SafeNews.
Polonia cere Bruxelles-ului să investigheze TikTok pentru conţinut generat de AI suspectat de dezinformare rusă # SafeNews
Polonia a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigaţie împotriva TikTok, după ce platforma de social media a găzduit conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, transmite Reuters. Autorităţile de la Varşovia au declarat marţi că materialele respective reprezintă, aproape sigur, un caz de dezinformare rusească. În […] Articolul Polonia cere Bruxelles-ului să investigheze TikTok pentru conţinut generat de AI suspectat de dezinformare rusă apare prima dată în SafeNews.
Jaf spectaculos în Germania: Hoții au spart un seif cu bormașina și au furat 30 de milioane euro # SafeNews
Un jaf spectaculos a avut loc la o bancă din Gelsenkirchen, în vestul Germaniei, unde hoții au reuşit să fugă cu 30 de milioane de euro, după ce au golit aproximativ 3.200 de casete de valori de bani, aur și bijuterii. Autorii, încă neidentificați, au folosit o bormașină industrială pentru a pătrunde în camera seifului […] Articolul Jaf spectaculos în Germania: Hoții au spart un seif cu bormașina și au furat 30 de milioane euro apare prima dată în SafeNews.
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” # SafeNews
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o componentă cheie a garanțiilor de securitate viitoare ale țării, după ce a purtat discuții cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile acesteia vin după acuzații grave ale Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone […] Articolul Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” apare prima dată în SafeNews.
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, sugerează o analiză a BBC. Pe măsură ce eforturile de pace s-au intensificat în 2025 sub presiunea administraţiei preşedintelui american Donald Trump, în sursele ruseşti au fost […] Articolul Războiul din Ucraina, tot mai sângeros: Pierderile Rusiei ating un nivel-record apare prima dată în SafeNews.
Analiza experților militari după presupusul atac asupra reședinței lui Putin. ISW: „Nicio dovadă a unei lovituri ucrainene cu drone” # SafeNews
Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) afirmă că nu există nicio dovadă care să susțină declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit cărora Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra palatului prezidențial din regiunea Novgorod, relatează agenția Ukrinform. În același timp, analiști ruși disidenți din Occident califică presupusul atac drept o diversiune a […] Articolul Analiza experților militari după presupusul atac asupra reședinței lui Putin. ISW: „Nicio dovadă a unei lovituri ucrainene cu drone” apare prima dată în SafeNews.
Europa a bătut Wall Street, susținută de un boom bancar fără precedent din ultimele trei decenii # SafeNews
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul bancar a ieșit clar în evidență ca principalul câștigător. Piețele din Europa au crescut mai puternic decât cele din Statele Unite, relatează Mediafax. Motorul acestei performanțe au fost acțiunile băncilor, care au avut profituri mari, ajutate de o economie mai stabilă decât se estima […] Articolul Europa a bătut Wall Street, susținută de un boom bancar fără precedent din ultimele trei decenii apare prima dată în SafeNews.
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat cu moartea iminentă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat marți pe Telegram, presărat cu insulte și remarci macabre, relatează agenția DPA. Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și cunoscut pentru declarațiile sale radicale la adresa Ucrainei și a aliaților acesteia, a […] Articolul Medvedev îl amenință cu moartea pe Zelenski: „Doamna cu coasa îi suflă deseori în ceafă” apare prima dată în SafeNews.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința viceprimarului municipiului Chișinău, Irina Gutnic. Decizia a fost luată după apariția în spațiul public a unei investigații jurnalistice realizate de TV8, care ridică suspiciuni privind corespunderea dintre veniturile declarate și stilul de viață al funcționarei. Potrivit unui proces-verbal emis de ANI la 30 […] Articolul Autoritățile s-au autosesizat în cazul averii Irinei Gutnic apare prima dată în SafeNews.
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 5 ani. Magistrata nu a promovat vettingul și în acest sens a fost emisă constatarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), transmite IPN. Potrivit CSM, analiza a scos la iveală diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc limitele legale. […] Articolul Judecătoarea Ruxanda Pulbere, fără drept de a exercita funcții publice 5 ani apare prima dată în SafeNews.
Un fost magnat rus spune că un singur mesaj care a înfuriat Kremlinul l-a costat 9 miliarde de dolari # SafeNews
Fostul magnat rus din domeniul bancar Oleg Tinkov spune că un singur mesaj pe care l-a publicat pe Instagram, în care a condamnat războiul din Ucraina, l-a costat aproape 9 miliarde de dolari fiindcă autoritățile ruse l-au forțat după aceea să-și vândă participația la banca sa pentru o fracțiune din valoarea reală. El a descris […] Articolul Un fost magnat rus spune că un singur mesaj care a înfuriat Kremlinul l-a costat 9 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
ANI a constatat o avere nejustificată de aproape 1,5 milioane de lei în cazul unui fost șef din cadrul INI # SafeNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele unui fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al soției acestuia, stabilind existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile efectuate, în valoare de 1.479.654 de lei. Potrivit ANI, persoana vizată este Sergiu Solovei, […] Articolul ANI a constatat o avere nejustificată de aproape 1,5 milioane de lei în cazul unui fost șef din cadrul INI apare prima dată în SafeNews.
Pacea ar putea fi obținută în Ucraina în câteva săptămâni, afirmă premierul polonez Donald Tusk # SafeNews
Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie prin videoconferinţă cu alţi lideri europeni susţinători ai Ucrainei, relatează Digi24 cu referiere la Reuters. Tusk şi-a manifestat această speranţă în ciuda faptului că Rusia a avertizat că îşi va înăspri poziţia de negociere după ce a acuzat […] Articolul Pacea ar putea fi obținută în Ucraina în câteva săptămâni, afirmă premierul polonez Donald Tusk apare prima dată în SafeNews.
Vlad Ţurcanu, directorul TRM, chemat să prezinte scuze publice după ce a calificat o investigație drept „o rușine pentru meseria de jurnalist” # SafeNews
Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media solicită directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM),Vladimir Țurcanu, să prezinte scuze publice pentru declarațiile făcute într-o emisiune TV, în care investigația jurnalistică realizată de Proiectul Media „Cu Sens” – „Interesele din spatele scandalurilor de la TRM” – a fost calificată drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”. ONG-urile cer ca […] Articolul Vlad Ţurcanu, directorul TRM, chemat să prezinte scuze publice după ce a calificat o investigație drept „o rușine pentru meseria de jurnalist” apare prima dată în SafeNews.
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul președintelui rus # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor, măsură destinată apărării infrastructurii critice a Federaţiei Ruse. Documentul a fost publicat pe portalul oficial de informaţii juridice al statului rus şi a intrat în vigoare la data publicării, informează EFE, citată de Agerpres. Potrivit decretului, recrutarea rezerviştilor are ca […] Articolul Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul președintelui rus apare prima dată în SafeNews.
