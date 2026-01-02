Avocat condamnat pentru trafic de influență: mita de 1000 de euro îi aduce un an de închisoare

08:20

Un sat din nordul Spaniei, care a câştigat aproape 34 de milioane de euro la loteria de Crăciun, nu va putea încasa întreaga sumă. Cauza este o eroare de înregistrare a biletelor, care privează unii locuitori de câteva milioane de euro, relatează Le Figaro. Ar fi trebuit să fie o mană cerească pentru Villamanín, un […] Articolul „De la noroc la coşmar”. Un sat din Spania care a câştigat 34 de milioane de euro la loterie nu poate încasa o parte din sumă, localnicii sunt furioşi apare prima dată în SafeNews.