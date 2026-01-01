„Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local”. Mărturiile unui român despre explozia de la stațiunea elvețiană

09:30

Și-au amintit de copilărie, despre cum au umblat cu uratul și colindatul prin mari troiene, despre cum adunau bănuți și cum îl așteptau pe Moș Crăciun. Pe fundalul acestor amintiri, mai mulți deputați din Parlamentul R. Moldova au transmis mesaje de felicitare cetățenilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă și i-au îndemnat „să nu se certe...