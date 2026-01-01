Începând cu 1 ianuarie, moldovenii vor beneficia de servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home”

17:10

Rapperul Ion Banaru, care a jefuit de 487 450 de lei două simpatizante ale fostului partid „Șor”, a fost condamnat la opt ani de închisoare, urmând să execute doar jumătate din pedeapsă, iar cealaltă parte fiind suspendată pe un termen de probațiune de trei ani. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 22 decembrie,...