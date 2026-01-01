Peste 400 de salvatori, de gardă în noaptea dintre ani. Au intervenit în 59 de situații de risc
Ziarul de Garda, 1 ianuarie 2026 14:20
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică au fost în gărzile de intervenție pentru asigurarea securității și siguranței cetățenilor, de revelion. În ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În cele mai dese cazuri, angajații...
Acum 10 minute
14:40
La terapie intensivă, din cauza focurilor de artificii. Câte persoane au ajuns la urgență de revelion # Ziarul de Garda
O persoană a fost internată în Secția Terapie Intensivă a Institutului de Medicină Urgentă, în noaptea de revelion, după ce a avut de suferit de pe urma exploziilor provocate de focurile de artificii. A doua persoană care s-a adresat medicilor din aceleași motive a primit îngrijirile medicale necesare și a fost externată, urmând tratament ambulatoriu,...
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut la euro. Este a 21 țară din UE care adoptă moneda unică # Ziarul de Garda
Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie 2026. Cu o populație de aproximativ 6,5 milioane de locuitori, Bulgaria va deveni al 21-lea stat care intră în zona euro. Aderarea la zona euro nu înseamnă doar trecerea la bancnote și monede comune, ci și acces la deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene,...
Acum 2 ore
13:10
Peste 1800 de apeluri, preluate de Serviciul 112 în primele ore ale anului 2026. „Apelurile nejustificate pot conduce la întârzieri în gestionarea cazurilor cu pericol real și pot pune în pericol vieți omenești” # Ziarul de Garda
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 au preluat 1826 de solicitări. Potrivit datelor instituţiei, cele mai multe apeluri au vizat urgențele medicale. Astfel, 602 apeluri au fost clasificate drept cazuri medicale, 403 apeluri au solicitat intervenția Poliției, iar 31 de apeluri au fost direcționate către...
Acum 4 ore
12:30
BBC: Câteva zeci de persoane sunt „presupus moarte”, iar circa 100 au fost rănite în urma unei explozii într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion # Ziarul de Garda
Zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, potrivit poliției. Consiliul de Stat al Elveției a declarat stare de urgență în urma exploziei din Crans-Montana, scrie BBC. Majoritatea răniților sunt grav răniți. Secția de Terapie Intensivă...
12:10
Trump: „Declarația lui Putin despre atacul reședinței sale arată că anume Rusia se află în calea păcii”. CIA nu a găsit dovezi privind un atac al Ucrainei asupra reședinței # Ziarul de Garda
Agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat, la sfârșitul lunii decembrie, să atace cu drone reședința președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod. Informația este relatată de ziarul The Wall Street Journal și de postul de televiziune CNN. Potrivit mass-mediei, despre aceste concluzii a fost deja informat Donald Trump, relatează DW....
11:40
11:20
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene de Apărare Aeriană au distrus 176 din cele 205 drone lansate de armata rusă pentru a ataca Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1407 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:18 Forțele ucrainene de Apărare Aeriană raportează că au distrus 176 din cele 205 drone lansate de armata rusă pentru a ataca Ucraina, începând cu seara zilei de 31 decembrie. Începând cu ora 18:00, miercuri, 31 decembrie 2025, armata rusă a atacat Ucraina cu 205 drone „Shahed” și Gerbera din următoarele direcții: Orel, Briansk,...
Acum 6 ore
10:50
Franța vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australiei # Ziarul de Garda
„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, este justificarea guvernului francez pentru a urma exemplul Australiei, care a interzis pentru prima dată la nivel mondial platformele precum Facebook, Snapchat și YouTube, potrivit The Guardian. Un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor sociale de...
10:20
Expert economic: Moldovenii cheltuie până la un miliard de lei pe alimente care ajung la gunoi. Date privind risipa alimentară # Ziarul de Garda
Consumul alimentar în R. Moldova crește cu peste 30% în perioada sărbătorilor, iar teama de „masa goală” determină familiile să gătească cu până la 150% mai mult decât este necesar, accentuând un fenomen deja grav – risipa alimentară, arată datele prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță. Conform acestuia, pierderile de alimente ating anual aproximativ 180...
10:00
Liderul cecen Kadîrov a fost transportat de urgență la spital. „Abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă. De atunci, nu a mai apărut în public” # Ziarul de Garda
Liderul cecen Ramzan Kadîrov este internat într-un spital din Moscova, scrie Novaya Gazeta Europa. El trebuia să participe la o ședință a Consiliului de Stat al Rusiei, prezidată de președintele rus Vladimir Putin pe 25 decembrie. Planurile sale au fost zădărnicite însă de o spitalizare de urgență. Nova Gazeta Europa susține că liderul cecen a...
09:50
Începând cu 1 ianuarie, moldovenii vor beneficia de servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home” # Ziarul de Garda
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii R. Moldova care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va fi posibil în contextul aderării țării noastre la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH)...
09:20
Serviciul Fiscal: Încasările la Bugetul public național au crescut cu 15,4 %în anul 2025 # Ziarul de Garda
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), conform informațiilor operative, au constituit circa 81,7 miliarde lei pentru anul 2025, ceea ce denotă o creștere de circa 10,9 miliarde lei sau cu 15,4% în raport cu perioada similară a anului 2024, informează SFS. Astfel, la Bugetul de stat, pentru anul 2025 s-au încasat circa 33,8 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 4,6 miliarde leimai mult...
Acum 24 ore
00:00
VIDEO/ Mesajul președintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou: „Anul 2025, în ciuda provocărilor, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei” # Ziarul de Garda
„Anul 2025 a fost un an curajos, pentru că moldovenii au demonstrat curaj și dragoste de libertate”, a declarat președinta Maia Sandu în mesajul său de Anul Nou, adresat cetățenilor. Șefa statului a subliniat că moldovenii au demonstrat curaj, solidaritate și dragoste de libertate, iar aceste valori au ajutat țara să rămână unită într-o perioadă...
31 decembrie 2025
19:00
Echipa Ziarului de Gardă vă urează sărbători fericite. Fie ca 2026 să vă aducă sănătate, pace, liniște, bunăstare și recunoștință. Vă dorim ca anul care vine să fie bogat în vești bune, atât pentru familiile dvs., dar și pentru țara noastră. În 2025, am continuat să apărăm comunitatea de valurile propagandei și dezinformării. Am investigat,...
18:10
LIVE TEXT/ Salvatorii au lichidat consecințele bombardamentului rusesc din Zaporojie, după ce regiunea a fost atacată timp de o oră. Război în Ucraina, ziua 1406 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 În Zaporojie, salvatorii au lichidat consecințele bombardamentului rusesc, după ce pe 31 decembrie, Rusia a atacat centrul regional timp de o oră. În urma atacului, într-unul dintre cartierele orașului a izbucnit un incendiu la o conductă de gaz pe teritoriul unei gospodării private, iar o clădire de locuințe a fost avariată. Salvatorii au...
17:50
Produse pirotehnice în valoare de peste 120 de mii de lei, confiscate de polițiști # Ziarul de Garda
Focuri de artificii și alte produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei au fost confiscate de polițiștii de la Buiucani, anunță Poliția. Anterior, Poliția capitalei a afirmat că pe parcursul acestei luni, vor fi desfășurate acțiuni de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice în mai multe magazine. În urma perchezițiilor autorizate, oamenii...
17:40
17:20
R. Moldova a trecut printr-un an marcat de multe evenimente importante și provocatoare. Anul 2025 a adus R. Moldova un nou Parlament și un nou Guvern, care și-au asumat ferm obiectivul integrării europene. În context regional și geopolitic, anul 2025 a fost dominat de decizii luate sub presiunea diferitor crize. Totuși, au existat și greșeli,...
17:00
Antreprenorii independenți vor achita, din 2026, un impozit unic de 15%, odată cu intrarea în vigoare a noului regim fiscal special prevăzut de Legea nr. 228/2025. Măsura vizează persoanele fizice care desfășoară activități economice pe cont propriu, în special în domeniul prestării serviciilor, și are drept scop simplificarea plății impozitelor și contribuțiilor sociale, anunță Casa...
16:40
Serviciul Fiscal de Stat a colectat la buget 81,7 miliarde de lei, înregistrând o creștere de peste 15% față de 2024 # Ziarul de Garda
Circa 81,7 miliarde lei pentru anul 2025, au constituit încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce denotă o creștere de circa 10,9 miliarde lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Creșterea este de peste 15%, față de 2024. La Bugetul de stat au fost adunați circa 33,8 miliarde de lei, cu 4,6...
16:10
La finalul anului, am întrebat mai mulți chișinăuieni care a fost, în opinia lor, cea mai mare realizare și cel mai mare eșec al Republicii Moldova în 2025. Unii cetățeni au trecut la categoria realizări menținerea Republicii Moldova pe calea integrării europene, ca urmare a alegerilor parlamentare din septembrie, în timp ce printre eșecuri oamenii...
15:50
De la Orbán la Vučić. Cine sunt liderii europeni felicitați de Putin cu ocazia Anului Nou # Ziarul de Garda
Kremlinul a făcut publică lista liderilor europeni și regionali cărora președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a trimis telegrame de felicitare cu ocazia Anului Nou, informează publicația Evropeiskaia Pravda, citând serviciul de presă al Kremlinului. Potrivit sursei, liderul de la Kremlin i-a felicitat pe președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, precum și pe...
15:40
Andronachi, încă 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel a admis recursul procurorilor după ce a fost plasat la domiciliu # Ziarul de Garda
Vladimir Andronachi revine în izolator pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu, anunță Procuratura Anticorupție. La data de 24 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul...
15:20
În ultima lună, oamenii legii au scos din circuit droguri în valoare totală de peste 56 de milioane de lei. Totodată, au fost inițiate circa 600 de cauze contravenționale, fiind pornite peste 200 de cauze penale, anunță Poliția. Polițiștii din întreaga țară au desfășurat acțiuni ample de prevenire și combatere a traficului de droguri, precum...
15:00
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit un terminal petrolier și o rafinărie din orașul rus, Tuapse. Război în Ucraina, ziua 1406 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:56 Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării, împreună cu Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei, au atacat terminalul petrolier offshore Tuapse și Rafinăria de Petrol Tuapse din Ținutul Krasnodar al Rusiei, conform surselor Hromadske din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei. Autoritățile locale au raportat anterior un incendiu la...
Ieri
14:50
TOP | Cele mai citite știri în 2025: pensii indexate, litigii pierdute la CSJ, averi nejustificate, șoferi fără centură și „ajutorul pentru începutul anului școlar” # Ziarul de Garda
În anul 2025, site-ul zdg.md a înregistrat peste 5,4 milioane de utilizatori activi, cel mai mare trafic din istorie. Dintre aceștia, sute de mii au fost interesați de știri din domeniul social și cel al justiției. Astfel, potrivit datelor Google Analytics, printre cele mai urmărite materiale se numără cele despre anunțul Ministerului Educației privind „ajutorul...
14:40
Controale antifumat în localurile din capitală. Au fost depistate abateri în majoritatea unităților verificate # Ziarul de Garda
Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în comun cu Inspectoratul General al Poliției, anunță că au desfășurat controale inopinate în mai multe localuri de alimentație publică din municipiul Chișinău, pentru a verifica respectarea legislației privind controlul tutunului. În total, au fost verificate 12 unități de alimentație publică, iar în opt dintre acestea inspectorii au...
14:30
Dosarul „Banca de Economii: Patru persoane au fost condamnate la închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 37 milioane de lei # Ziarul de Garda
Patru persoane au fost condamnate la închisoare în dorsarul „Banca de Economii”, fiind judecați pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea unui credit prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 37 milioane lei, informează Procuratura Anticorupție (PA). Instanța a dispus unuia din ei...
14:10
Andronachi, eliberat din arest. Curtea de Apel examinează recursul procurorilor care solicită plasarea acestuia în izolator # Ziarul de Garda
Magistrații Curții de Apel Centru examinează miercuri, 31 decembrie, demersul procurorilor de schimbare a măsurii preventive din arest la domiciliu în arest preventiv în privința fostului deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ziarul de Gardă a întrebat Procuratura Anticorupție (PA) când mai exact Vladimir Andronachi a...
13:40
Intoxicație cu gaz natural în raionul Ștefan Vodă: cinci persoane, inclusiv doi copii, afectate # Ziarul de Garda
Cinci persoane, inclusiv doi copii, au suferit intoxicații cu gaz natural de la o coloană de încălzit apă. Incidentul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie, într-o casă din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Cnci membri ai aceleiași familii, inclusiv doi copii în vârstă de...
13:10
LIVE TEXT/ Ucraina a fost lovită cu aproape 130 de drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1406 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:55 În noaptea de 31 decembrie, armata rusă a atacat cu 127 de drone de atac lansate din direcțiile: Kursk, Oriol, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Chauda, anunță Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile...
12:50
În ultima zi a anului 2025, Comisia de Evaluare a Judecătorilor prezintă un bilanț al activității de verificare a integrității unor categorii de judecători și candidați la funcții în sistemul judecătoresc. Astfel, potrivit unui comunicat, Comisia a efectuat 50 de evaluări și a aprobat 50 de rapoarte, dintre care 32 au conținut propuneri de promovare,...
12:30
10 ani de închisoare pentru un bărbat de 51 de ani. Acesta a cerut 2000 de euro de la un bărbat șantajându-l că îl denunță pentru un presupus viol # Ziarul de Garda
Un bărbat de 51 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj și condamnat la 10 ani de închisoare, anunță miercuri, 31 decembrie, Procuratura Generală (PG). Instanța i-s mai aplicat și o amendă de 100 de mii de lei, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit acuzării, pe 12 august...
12:00
Procurorul Gheorghe Borș a promovat evaluarea externă. Anterior, el a picat pre-vettingul # Ziarul de Garda
Gheorghe Borș, procuror-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, a promovat evaluarea integrității etice și financiare, anunță Comisia de Evaluare a Procurorilor într-un comunicat. În 2023, când candida la funcția de membru al CSP, acesta nu a trecut de pre-vetting. „În cadrul procedurii de evaluare, Completul F al Comisiei...
11:40
„Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”. Maia Sandu, desemnată „Liderul mondial al anului” de revista britanică The Telegraph # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a fost desemnată de prestigioasa revista britanică The Telegraph „Liderul mondial al anului”, după ce „a sfidat Kremlinul pentru a transforma Moldova în prima linie a democrației europene”. Pentru Miaa Sandu, aderarea la UE nu este doar o prioritate strategică; este chestiunea de care va depinde viitorul Moldovei. Dar timp, știe ea,...
11:00
La final de an, Linella a dus bucuria în casele multor oameni, iar pentru patru doamne, sărbătorile au venit pe patru roți. Campania „200 de motive să treci pe la Linella” a ajuns la final, lăsând în urmă mii de zâmbete, momente de surpriză și povești frumoase din toate colțurile țării. A fost o campanie...
10:50
Justiția anului 2025: între extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova și extrădarea lui Filat, cerută de Franța # Ziarul de Garda
Extrădarea în cătușe a lui Vladimir Plahotniuc după șase ani de „pribegie”, cererea Franței de extrădare a lui Vlad Filat, sentințe de condamnare, rămase neexecutate, reluări de la ZERO ale dosarelor penale, acuzații de tergiversare, achitări și condamnări la detenție pe viață – toate au marcat justiția anului 2025. Pe final de an, Ziarul de...
10:40
VIDEO/ Eurodeputatul Dan Barna: „Există o fereastră de oportunitate privind integrarea în UE, nu știm cât va dura, bateți fierul cât e cald” # Ziarul de Garda
Interviu cu europarlamentarul Dan Barna, despre concluziile anului 2025 privind relația Moldova-UE, succese, provocări, justiție, reforme restante și planuri imediate pentru anul 2026 care ar putea apropia Republica Moldova de integrarea în Uniunea Europeană. „Cel mai important reper al anului 2025 pentru Republica Moldova este rezultatul alegerilor, în acest fel Moldova oferit o speranță, într-un...
10:30
Își ascundea telefonul mobil în proteza de la picior. Un deținut a fost condamnat cu încă 1 an și 6 luni de închisoare # Ziarul de Garda
Un deținut de 42 de ani a fost condamnat cu încă 1 an și 6 luni de închisoare pentru deținerea și utilizarea în mod ilegal a unui telefon mobil, pe care îl ascundea în proteza de la picior. Aflându-se în executarea unei pedepse cu închisoarea, într-un penitenciar din municipiul Chișinău, acesta folosea telefonul pentru comunicări...
10:10
Atenție, șoferi: Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă # Ziarul de Garda
În mai multe raioane din nordul țării ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, fapt ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere, avertizează reprezentanții Poliției R. Moldovei. În aceste condiții, oamenii legi recomandă conducătorilor auto: să adapteze viteza de deplasare la condițiile meteo și...
09:40
De la European Press Prize la premiul mare de la Superscrieri. Jurnaliștii ZdG au obținut 21 de premii naționale și internaționale în 2025 # Ziarul de Garda
În 2025, jurnaliștii și redacția ZdG au continuat să primească premii. Anul care se încheie a consfințit o premieră absolută: pentru prima dată în istorie, o redacție din R. Moldova, cea a Ziarului de Gardă, a câștigat European Press Prize, cea mai importantă distincție din jurnalismul european. Tot în premieră, o redacție din R. Moldova...
09:30
VIDEO/ Deputați din diferite fracțiuni povestesc despre sărbătorile din copilărie și felicită cetățenii cu ocazia Revelionului: „Să nu vă certați din cauza politicului” # Ziarul de Garda
Și-au amintit de copilărie, despre cum au umblat cu uratul și colindatul prin mari troiene, despre cum adunau bănuți și cum îl așteptau pe Moș Crăciun. Pe fundalul acestor amintiri, mai mulți deputați din Parlamentul R. Moldova au transmis mesaje de felicitare cetățenilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă și i-au îndemnat „să nu se certe...
08:30
LIVE TEXT/ Blocuri de locuit avariate, trei copii răniți într-un atac cu drone rusești asupra orașului Odesa. Război în Ucraina, ziua 1406 # Ziarul de Garda
08:00 Dronele rusești au atacat Odesa peste noapte, avariind infrastructura și clădirile rezidențiale. Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat despre aceasta într-o postare pe Telegram. „În două cartiere ale orașului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirilor rezidențiale înalte. Într-una dintre clădiri, apartamentele au luat foc”, a scris el. Potrivit oficialului, există victime, inclusiv...
00:30
Două monumente istorice din centrul Chișinăului au fost demolate pentru a fi construite blocuri. Ministerul Culturii acuză Primăria Chișinău de favorizarea unui dezvoltator imobiliar # Ziarul de Garda
Ministerul Culturii informează marți, 30 decembrie, despre „o situație gravă” ce vizează distrugerea patrimoniului cultural din municipiul Chișinău și încălcarea repetată a legislației în domeniul protejării monumentelor istorice. Potrivit unui comunicat, în anul 2018, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a avizat proiectul de execuție pentru restabilirea monumentului istoric de pe strada Serghei Lazo nr. 46,...
30 decembrie 2025
22:10
LIVE TEXT/ Liderii UE au purtat discuții de urgență după noi semnale de la Moscova că își schimba poziția de negociere. Război în Ucraina, ziua 1405 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Liderii europeni au purtat discuții urgente privind Ucraina în urma declarațiilor Rusiei care au indicat intenția sa de a-și schimba poziția de negociere, scrie Bloomberg. „Liderii europeni au organizat o convorbire telefonică despre Ucraina după ce Rusia a declarat că își va revizui poziția de negociere, susținând că dronele ucrainene au vizat o...
21:50
Noi detalii despre garanțiile de securitate discutate de Trump și Zelenski. Liderul de la Kiev anunță o nouă reuniune a „Coaliţiei de Voinţă” # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți, 30 decembrie, că va avea săptămâna viitoare o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină țara sa în războiul cu Rusia. Totodată, liderul ucrainean a oferit mai multe detalii despre întâlnirea sa cu Donald Trump de duminică, din Florida, potrivit The Guardian. Kievul a discutat cu președintele Trump despre posibila...
21:40
Casă atribuită ex-deputatului Andronachi construită în parc: ministrul Mediului constată un prejudiciu de un milion de lei și sesizează Procuratura # Ziarul de Garda
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat marți, 30 decembrie, că a făcut un denunț la Procuratura Generală pentru prejudiciile aduse mediului, în urma construcției unei case private în Parcul Valea Morilor. Potrivit investigației realizate de Cutia Neagră, de la TV8, aceasta ar aparține lui Vladimir Andronachi. De asemenea, conform ministrului, Inspectoratul Pentru Protecția Mediului a...
21:10
Peste 350 de persoane reținute în Turcia, bănuite că ar fi membre ale Statului Islamic, care ar plănui atacuri de Crăciun și Revelion # Ziarul de Garda
Poliția turcă a reținut 357 de cetățeni, bănuiți că ar fi membri ai Statului Islamic, ca parte a unei ample operațiuni de represiune a grupării, după ce autoritățile au obținut informații cu privire la planificarea unor atacuri de Crăciun și Anul Nou. Raziile au avut loc în 21 de provincii din Turcia, printre care și Istanbul,...
20:40
