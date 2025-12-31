Justiția anului 2025: între extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova și extrădarea lui Filat, cerută de Franța

10:50

„Președinția nu are prerogative în acest sens”. Astfel a răspuns președinta Maia Sandu atunci când a fost întrebată de o jurnalistă ce urmează să întreprindă autoritățile de la Chișinău după ce fostul premier Vlad Filat a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100...