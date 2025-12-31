LIVE TEXT/ Salvatorii au lichidat consecințele bombardamentului rusesc din Zaporojie, după ce regiunea a fost atacată timp de o oră. Război în Ucraina, ziua 1406

16:50

În noiembrie curent, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, declara că transportul public din capitală este „confortabil, la standarde europene”. În acest context, am întrebat mai mulți locuitori ai municipiului Chișinău, utilizatori ai transportului public, dacă sunt mulțumiți de calitatea acestuia și dacă ar fi nevoie de îmbunătățiri. Autoare: Cătălina Vasilian, reporteră-stagiară