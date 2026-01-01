LIVE TEXT/ Forțele ucrainene de Apărare Aeriană au distrus 176 din cele 205 drone lansate de armata rusă pentru a ataca Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1407

19:00

Echipa Ziarului de Gardă vă urează sărbători fericite. Fie ca 2026 să vă aducă sănătate, pace, liniște, bunăstare și recunoștință. Vă dorim ca anul care vine să fie bogat în vești bune, atât pentru familiile dvs., dar și pentru țara noastră. În 2025, am continuat să apărăm comunitatea de valurile propagandei și dezinformării. Am investigat,...