(video) „Mi-a zis să facem verighete din dinți de aur, scoase cu clește de la o femeie”. Ex-concubina unui fiu al suspectului din Beriozchi, dezvăluiri șocante: Și-a ucis vecina, că nu voia să-i vândă casa

În fiecare an, odată cu apropierea nopții de Revelion, revine aceeași întrebare: este obligatoriu să porți roșu pentru a avea noroc? De la rochii elegante până la detalii discrete ascunse sub ținută, culoarea roșie pare să fie nelipsită din garderoba multor români la trecerea dintre ani. Pentru unii este o superstiție respectată cu strictețe, pentru alții doar un pretext stilistic. Adevărul se află, ca de obicei, undeva la mijloc, între tradiție, simbol și alegere personală, scrie cancan.ro.