Aglomerație în magazinele din Chișinău, cu ore înainte de Revelion: Cât costă masa de sărbătoare?

Sărbătorile de iarnă sunt cea mai aglomerată perioadă din an pentru companiile de animatori. Listele de rezervări sunt pline, aşa că Moş Crăciun, Crăciuniţa şi spiriduşii nu vor avea timp nici să-şi tragă răsuflarea când vor bate drumurile lungi cu sacul de cadouri în spate pe la casele copiilor cuminţi, dar şi la evenimente private din şcoli, grădiniţe, firme şi instituţii. Şi pentru că eforturile lor sunt considerabile, la fel vor fi şi onorariile pe care le vor plăti cei care îi cheamă.