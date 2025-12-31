„Liderul pe care Putin nu l-a putut frânge”: Maia Sandu, desemnată liderul mondial al anului
TVR Moldova, 31 decembrie 2025 11:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de prestigioasa publicație britanică „The Telegraph” drept Liderul Anului Mondial, după ce a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova în prima linie a democrației europene.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
11:50
„Liderul pe care Putin nu l-a putut frânge”: Maia Sandu, desemnată liderul mondial al anului # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de prestigioasa publicație britanică „The Telegraph” drept Liderul Anului Mondial, după ce a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova în prima linie a democrației europene.
11:50
Cinci persoane, inclusiv doi copii în vârstă de 7 și 8 ani, au suferit intoxicații cu gaz natural provenit de la o coloană de încălzit apă, la Ștefan-Vodă, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum o oră
11:40
Bani mulţi, succes în dragoste şi o sănătate de fier – sunt dorinţele tuturor pentru 2017. Cine le vrea îndeplinite, dar este superstiţios, ar fi bine ca în noaptea de Anul Nou să ţină cont de ce spun bătrânii noştri sau de unele obiceiuri împrumutate de pe la alţii.
11:30
Ce riscă un doctor care a facilitat accesul polittehnologilor ruși în Moldova pentru Dodon? # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a trimis pe banca acuzaților șefa unui centru medical din Chișinău pentru documente false și pentru declarațiile mincinoase în calitate de martor într-un dosar de finanțare ilegală a campaniei electorale a candidatului socialiștilor Igor Dodon pentru alegerile prezidențiale din 2020. În plină pandemie, medicul a oferit acte unor polit-tehnologi din Rusia pentru a intra în Moldova să îl asiste pe Igor Dodon în campania electorală.
11:20
Un doctor, pe banca acuzaților după ce ar fi ajutat polit-tehnologi ruși să intre în Moldova # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a trimis pe banca acuzaților șefa unui centru medical din Chișinău pentru documente false și pentru declarațiile mincinoase în calitate de martor într-un dosar de finanțare ilegală a campaniei electorale a candidatului socialiștilor Igor Dodon pentru alegerile prezidențiale din 2020. În plină pandemie, medicul a oferit acte unor polit-tehnologi din Rusia pentru a intra în Moldova să îl asiste pe Igor Dodon în campania electorală.
Acum 2 ore
11:10
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana au contracarat activitatea ilegală a unui bărbat în vârstă de 44 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, bănuit că ar fi organizat și întreținut o speluncă destinată consumului de droguri.
11:10
Șase persoane au avut de suferit în urma atacului cu drone rusești asupra Odesei. Trei copii — de 7 luni, 8 și 14 ani — au fost spitalizați în stare de gravitate medie, scrie Dumskaya.net.
10:40
Șeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forțele sale avansează în nord-estul Ucrainei și că președintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numește zonă tampon, au declarat miercuri agențiile de știri rusești, citate de Reuters.
10:20
Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa – „Împreună la puterea 70″ – printr-o seară de gală în care peste 100 de vedete vor ridica paharul, la miezul nopții, și vor spune, alături de telespectatori: „La mulți ani, TVR!”.
Acum 4 ore
09:10
Susținătorii lui Navalnîi publică informații despre un nou palat al lui Putin în Crimeea # TVR Moldova
Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi și declarat ilegal de către autoritățile ruse, a publicat marți informații despre un nou palat atribuit președintelui rus Vladimir Putin, de data aceasta în peninsula Crimeea anexată.
08:40
Primele ore de emisie ale Televiziunii Publice au fost ale Revelionului din 1957. De atunci, TVR a făcut mereu parte din istoria imediată a românilor – a difuzat ştiri, documentare şi filme din toată lumea, cele mai importante evenimente sportive de pe glob şi este singura televiziune din lume care a transmis în direct o schimbare de regim potrivit TVR Info.
08:30
„Nu ne putem pur și simplu retrage de pe teritoriile noastre”, Zelenski după întâlnirea sa cu Trump # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu se poate pur și simplu retrage de pe teritoriile sale ca parte a oricărui acord de pace cu Rusia, subliniind că problema depășește constrângerile legale și afectează viața oamenilor, în timpul unui interviu acordat emisiunii „Special Report with Bret Baier” de pe FOX News Channel, difuzat pe 29 decembrie, potrivit kyivindependent.com.
Acum 6 ore
08:00
Monumente istorice demolate pentru blocuri în centrul Chișinăului, cu complicitatea primăriei # TVR Moldova
Ministerul Culturii acuză Primăria Chișinău că a favorizat un agent economic să distrugă două monumente istorice din municipiu. Instituția prezintă două cazuri în care, fără avizul său, au fost demolate două edificii de epocă și ridicate blocuri de locuințe. Ministerul semnalează că edificarea celor două imobile va genera în viitorul apropiat aglomerarea exagerată a traficului din centrul orașului.
Acum 24 ore
21:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) îi controlează din nou averea viceprimarului municipiului Chișinău, Irina Gutnic, după o investigație jurnalistică realizată de TV8 în care se dezvăluie că funcționara poartă haine, accesorii de mii de euro pe care le-ar fi primit drept cadou. În același material jurnalistic se spune că Gutnic se plimbă în mașini de lux pe care le-ar fi „împrumutat”, explică funcționara, de la nașul său de cununie.
20:10
Agendă plină pentru ajutoarele lui Moș Crăciun: Cât costă spectacolul magiei în acest an? # TVR Moldova
Sărbătorile de iarnă sunt cea mai aglomerată perioadă din an pentru companiile de animatori. Listele de rezervări sunt pline, aşa că Moş Crăciun, Crăciuniţa şi spiriduşii nu vor avea timp nici să-şi tragă răsuflarea când vor bate drumurile lungi cu sacul de cadouri în spate pe la casele copiilor cuminţi, dar şi la evenimente private din şcoli, grădiniţe, firme şi instituţii. Şi pentru că eforturile lor sunt considerabile, la fel vor fi şi onorariile pe care le vor plăti cei care îi cheamă.
19:40
Patruzece de copii din diaspora, cu vârste între 12 și 17 ani, veniți din Franța, Irlanda, Italia, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Spania sau Norvegia au revenit la rădăcini, în Republica Moldova.
19:20
Autostrada Unirii ajunge în Republica Moldova: România începe construcția primilor kilometri # TVR Moldova
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și construcția a unei bucăți de autostradă și pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză din țara vecină, scrie HotNews.ro.
19:10
Vacanțe mai scumpe, cu agenții pline: Unde aleg să-și petreacă moldovenii sărbătorile de iarnă? # TVR Moldova
Agenţiile de turism din Republica Moldova au și în acest an oferte pentru sărbătorile de iarnă. În topul preferinţelor rămân Egiptul, Emiratele Arabe Unite, dar și Vietnam, o destinaţie nouă şi foarte solicitată. Chiar dacă preţurile au crescut şi cu 15% faţă de sezonul anterior, agenţiile nu duc lipsă de clienţi.
18:40
Mesele în familie fac parte din farmecul sărbătorilor. Bucatele tradiţionale pot să ne facă rău dacă nu le consumăm cu moderaţie. Sarmale, fripturi, cozonaci şi alcool, un amestec care poate deveni periculos pentru sănătate, mai ales după o perioadă lungă de post. Medicii recomandă adaptarea treptată la alimentația bogată, folosirea legumelor şi fructelor, dar şi multă mişcare în aer liber.
18:10
Compania publică de servicii poștale din Danemarca, PostNord, va înceta să mai livreze scrisori începând de miercuri, 31 decembrie. Se pune astfel capăt unei tradiții de 401 ani. Va fi încă posibil să se trimită corespondență printr-o companie privată, scrie TVR Info.
17:30
După luni de avertismente dure și exerciții militare provocatoare, Rusia pare să își fi ajustat strategia. Potrivit serviciilor de informații din statele baltice, Moscova evită, în acest moment, orice acțiune care ar putea declanșa o confruntare directă cu NATO, relatează TVR Info.
17:30
Dosar pentru huliganism agravat în cazul polițiștilor cheflii de la Inspectoratul de Poliție Centru # TVR Moldova
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat în cazul incidentului cu focuri de armă produs la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, potrivit Violinei Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.
17:10
Revenge porn pe canalul de Telegram „Car Vertical.” Bărbat din Nisporeni – trimis în judecată # TVR Moldova
Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni a fost trimis în judecată pentru publicarea pe internet a unui videoclip cu scene intime cu fosta sa iubită, la șase luni după despărțirea de ea. Înregistrarea a circulat pe mai multe canale Telegram.
17:00
Cazul omorului de la Anenii Noi: Procurorii cer 30 de zile de arest pentru fiul bănuitului principal # TVR Moldova
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru fiul presupusului criminal în serie, din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Individul de 33 de ani este suspectat de complicitate la una dintre crime.
17:00
Un curier al lui Șor, care împărțea banii capilor raionali, riscă pâna la 7 ani de închisoare # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a trimis pe banca acuzaților un curier al Partidului „Șor” învinuit de faptul că ar fi pus la dizpoziție activiștilor din formațiune bani ilegali oferiți din partea unui grup criminal organizat.
16:40
După luni de avertismente dure și exerciții militare provocatoare, Rusia pare să își fi ajustat strategia. Potrivit serviciilor de informații din statele baltice, Moscova evită, în acest moment, orice acțiune care ar putea declanșa o confruntare directă cu NATO, relatează TVR Info.
16:10
Guvernul a aprobat marja maximă pe care o pot aplica băncile la creditele garantate de stat în cadrul Programului "Prima casă". Potrivit hotărârii, în 2026, marja va fi de până la 3 la sută. Ministrul Finanţelor, Adrian Gavriliţă, a explicat că o eventuală modificare ar fi influenţat negativ accesul cetăţenilor la achiziţionarea unei locuinţe.
16:00
ANI a găsit 1,5 mil. de lei ilegali la un fost șef de la INI, cercetat pentru îmbogățire ilicită # TVR Moldova
Autoritatatea Națională de Integritate a găsit la un fost șef din Inspectoratul Național de Investigații, Sergiu Solovei, avere nejustificată în valoare de aproape 1,5 milioane de lei. În 2022, procurorii anticorupție, oficiul Sud, au efectuat percheziții la Solovei, care deținea atunci funcția de șef al Direcției investigații „Sud” a INI într-un dosar de îmbogățire ilicită. Acțiunile oamenilor legii s-au desfășurat în contextul unor investigații legate de contrabandă cu țigări.
15:40
Prioritățile medicinei pentru 2026: certificat electronic și investiții în spitalele regionale # TVR Moldova
Începând de anul viitor, cetăţenii Republicii Moldova vor putea obţine certificatul medical în format electronic. Şi dosarele de sănătate vor fi digitalizate. Vor mai fi extinse serviciile de diagnosticare şi tratament a bolilor oncologice, în special, în spitalele regionale. Sunt câteva dintre priorităţile anunţate astăzi de Ministerul Sănătăţii pentru 2026.
15:10
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a trimis marţi urări de Anul Nou şi de Crăciun prim-miniştrilor ungar şi slovac Viktor Orban şi respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunţat Kremlinul.
15:10
Un rapper este căutat de poliție după ce a furat de la Ilan Șor aproape jumătate de milion de lei # TVR Moldova
Interpretul Ion Banaru a fost condamnat de prima instanță la opt ani de închisoare pentru jaf într-un dosar care vizează sustragerea a aproape jumătate de milion de lei, bani care i-ar fi aparținut lui Ilan Șor. Potrivit sentinței, fapta a avut loc în seara zilei de 20 decembrie 2022, într-un bloc de locuințe din Chișinău.
15:00
Mesajul Patriarhului României cu prilejul Anului Nou 2026 și Sărbătorii Botezului Domnului | VIDEO # TVR Moldova
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și al Sărbătorii Botezului Domnului.
14:50
Pericol pe drumurile din Chișinău: șoferi prinși sub influența drogurilor de către oamenii legii # TVR Moldova
Polițiștii de patrulare din Chişinău au reţinut, în ultimele zile, mai mulți șoferi care au urcat la volan sub influența drogurilor.
14:40
Declarațiile optimiste privind economia Republicii Moldova sunt însoțite de recunoașterea unor provocări majore în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ministrul Economiei și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vorbește despre o ușoară creștere economică din 2025, însă avertizează că implementarea reformelor rămâne o sarcină dificilă și este esențială o cooperare mai strânsă între autorități și mediul privat.
14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.
14:10
Statul vrea o nouă arenă națională. 12 milioane de lei pentru aprobarea unui studiu de fezabilitate # TVR Moldova
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național.
13:30
„Am văzut care este punctul de vedere al Comisiei de la Veneția și o să discutăm în continuare cu experții”, a spus președinta R. Moldova, Maia Sandu, cu referire la crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. Președinta spune că cele două instituții rămân în continuare „slabe” în lupta cu corupția, iar o cauză a acestui lucru ar fi numărul mic de angajați.
13:00
Ministrul Gavriliță spune ce înseamnă moratoriul la angajări și de unde i se trag picioarele # TVR Moldova
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, susține că moratoriul privind angajările în sectorul bugetar nu interzice încadrări suplimentare față de luna noiembrie a anului precedent, ci doar impune o coordonare suplimentară a deciziei. Într-o postare pe Facebook, oficialul a precizat că această regulă a fost instituită de Ion Chicu în 2018, în perioada în care deținea funcția de ministru al Finanțelor.
12:20
Peste două tone de rodii din import au fost distruse după ce analizele de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri de pesticid.
Ieri
12:10
Maia Sandu cere „soluții concrete” pentru a pune capăt refugiului penalilor în Transnistria # TVR Moldova
Regiunea transnistreană este un refugiu preferat pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei, spune președinta Maia Sandu, care a solicitat Guvernului să modifice procedura de dare în căutare a persoanelor condamnate astfel încât inculpații să nu părăsească teritoriul controlat de autoritățile constituționale. Solicitările președintei R. Moldova vin după ce mai multe persoane care își așteptau sentința au părăsit Republica Moldova sau au fugit în stânga Nistrului până la condamnare.
12:00
Peste 14 tone de materiale antiderapante folosite pe drumurile naționale, din cauza ghețușului # TVR Moldova
Din cauza temperaturilor scăzute din aceste zile și a ninsorilor, echipele de drumari au intervenit pe drumurile naționale pentru patrulare și combaterea ghețușului, anunţă Administrația Națională a Drumurilor.
11:50
Rusia acuză Ucraina că, în noaptea negocierilor cu Statele Unite, a țintit cu drone reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. O nouă minciună a Moscovei, menită să zădărnicească eforturile de pace, a reacționat imediat Volodimir Zelenski. Totul ar fi rămas la nivelul retoricii de manual a Kremlinului, dacă însuși președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu s-ar fi declarat înfuriat atunci când Vladimir Putin i-ar fi împărtășit informația, în cadrul convorbirii telefonice despre negocierile de la Mar-a-Lago. O informație care rămâne totuși de verificat, a admis Trump, potrivit TVR Info.
11:40
Maia Sandu îi răspunde lui Vlad Filat după invectiva acestuia legată de condamnarea în Franța # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că instituția prezidențială nu are atribuții legale în cazul solicitării autorităților franceze privind anunțarea în căutare internațională a fostului premier Vlad Filat. Șefa statului a subliniat că răspunsurile în acest caz trebuie oferite de instituțiile abilitate. Pe 22 decembrie, după ce a fost făcută publică condamnarea lui Vlad Filat în Franța, pentru spălare de bani, fostul oficial a reacționat pe Facebook: „Mulțumesc, Maia”.
11:30
Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă începând de marți, 30 decembrie, ora 20:00, și până luni, 31 decembrie, ora 17:00.
11:20
Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă începând de marți, 30 decembrie, ora 20:00, și până luni, 31 decembrie, ora 17:00.
11:10
Poliția explică de ce nu l-a reținut pe Constantinov înainte să ajungă în Transnistria # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeani, susține că nu a avut pârghii legale pentru a interveni înainte ca fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia să ajungă în regiunea transnistreană chiar dacă autoritățile au cunoscut modul în care acesta s-a deplasat. Precizările au fost făcute de șeful IGP într-o emisiune la RadioMoldova.
11:00
În câte localități din Ucraina locuiesc români, după datele oficiale ale Guvernului de la Kiev? # TVR Moldova
Guvernul Ucrainei a publicat lista localităților în care locuiesc persoane aparținând minorităților naționale. Etnicii români s-ar afla în 379 de localități, anunță președintele fondator al Asociației „Basarabia” a Românilor din Regiunea Odesa, potrivit romania.europalibera.org.
10:40
Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și a obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamități naturale în perioada 2024–2025. Măsura va fi aplicată pe o durată de 12 luni și are drept scop sprijinirea agricultorilor care se confruntă cu dificultăți financiare majore.
10:10
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține declarații de presă cu privire la domeniul justiției.
09:40
Acuzații grave între Moscova și Kiev: presupus atac cu drone asupra reședinței lui Putin # TVR Moldova
Rusia a acuzat luni Ucraina că ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din nordul țării, acuzație respinsă ferm de Kiev, care o califică drept nefondată și menită să submineze negocierile de pace. Moscova nu a prezentat dovezi publice în sprijinul afirmațiilor sale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.