Rusia face un pas înapoi în confruntarea cu NATO: Ce strategie pregătește Moscova?
TVR Moldova, 30 decembrie 2025 17:30
După luni de avertismente dure și exerciții militare provocatoare, Rusia pare să își fi ajustat strategia. Potrivit serviciilor de informații din statele baltice, Moscova evită, în acest moment, orice acțiune care ar putea declanșa o confruntare directă cu NATO, relatează TVR Info.
• • •
17:30
Dosar pentru huliganism agravat în cazul polițiștilor cheflii de la Inspectoratul de Poliție Centru # TVR Moldova
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat în cazul incidentului cu focuri de armă produs la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, potrivit Violinei Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.
Acum o oră
17:10
Revenge porn pe canalul de Telegram „Car Vertical.” Bărbat din Nisporeni – trimis în judecată # TVR Moldova
Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni a fost trimis în judecată pentru publicarea pe internet a unui videoclip cu scene intime cu fosta sa iubită, la șase luni după despărțirea de ea. Înregistrarea a circulat pe mai multe canale Telegram.
17:00
Cazul omorului de la Anenii Noi: Procurorii cer 30 de zile de arest pentru fiul bănuitului principal # TVR Moldova
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru fiul presupusului criminal în serie, din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Individul de 33 de ani este suspectat de complicitate la una dintre crime.
17:00
Un curier al lui Șor, care împărțea banii capilor raionali, riscă pâna la 7 ani de închisoare # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a trimis pe banca acuzaților un curier al Partidului „Șor” învinuit de faptul că ar fi pus la dizpoziție activiștilor din formațiune bani ilegali oferiți din partea unui grup criminal organizat.
Acum 2 ore
16:40
16:10
Guvernul a aprobat marja maximă pe care o pot aplica băncile la creditele garantate de stat în cadrul Programului "Prima casă". Potrivit hotărârii, în 2026, marja va fi de până la 3 la sută. Ministrul Finanţelor, Adrian Gavriliţă, a explicat că o eventuală modificare ar fi influenţat negativ accesul cetăţenilor la achiziţionarea unei locuinţe.
16:00
ANI a găsit 1,5 mil. de lei ilegali la un fost șef de la INI, cercetat pentru îmbogățire ilicită # TVR Moldova
Autoritatatea Națională de Integritate a găsit la un fost șef din Inspectoratul Național de Investigații, Sergiu Solovei, avere nejustificată în valoare de aproape 1,5 milioane de lei. În 2022, procurorii anticorupție, oficiul Sud, au efectuat percheziții la Solovei, care deținea atunci funcția de șef al Direcției investigații „Sud” a INI într-un dosar de îmbogățire ilicită. Acțiunile oamenilor legii s-au desfășurat în contextul unor investigații legate de contrabandă cu țigări.
Acum 4 ore
15:40
Prioritățile medicinei pentru 2026: certificat electronic și investiții în spitalele regionale # TVR Moldova
Începând de anul viitor, cetăţenii Republicii Moldova vor putea obţine certificatul medical în format electronic. Şi dosarele de sănătate vor fi digitalizate. Vor mai fi extinse serviciile de diagnosticare şi tratament a bolilor oncologice, în special, în spitalele regionale. Sunt câteva dintre priorităţile anunţate astăzi de Ministerul Sănătăţii pentru 2026.
15:10
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a trimis marţi urări de Anul Nou şi de Crăciun prim-miniştrilor ungar şi slovac Viktor Orban şi respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunţat Kremlinul.
15:10
Un rapper este căutat de poliție după ce a furat de la Ilan Șor aproape jumătate de milion de lei # TVR Moldova
Interpretul Ion Banaru a fost condamnat de prima instanță la opt ani de închisoare pentru jaf într-un dosar care vizează sustragerea a aproape jumătate de milion de lei, bani care i-ar fi aparținut lui Ilan Șor. Potrivit sentinței, fapta a avut loc în seara zilei de 20 decembrie 2022, într-un bloc de locuințe din Chișinău.
15:00
Mesajul Patriarhului României cu prilejul Anului Nou 2026 și Sărbătorii Botezului Domnului | VIDEO # TVR Moldova
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și al Sărbătorii Botezului Domnului.
14:50
Pericol pe drumurile din Chișinău: șoferi prinși sub influența drogurilor de către oamenii legii # TVR Moldova
Polițiștii de patrulare din Chişinău au reţinut, în ultimele zile, mai mulți șoferi care au urcat la volan sub influența drogurilor.
14:40
Declarațiile optimiste privind economia Republicii Moldova sunt însoțite de recunoașterea unor provocări majore în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ministrul Economiei și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vorbește despre o ușoară creștere economică din 2025, însă avertizează că implementarea reformelor rămâne o sarcină dificilă și este esențială o cooperare mai strânsă între autorități și mediul privat.
14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.
14:10
Statul vrea o nouă arenă națională. 12 milioane de lei pentru aprobarea unui studiu de fezabilitate # TVR Moldova
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național.
Acum 6 ore
13:30
„Am văzut care este punctul de vedere al Comisiei de la Veneția și o să discutăm în continuare cu experții”, a spus președinta R. Moldova, Maia Sandu, cu referire la crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. Președinta spune că cele două instituții rămân în continuare „slabe” în lupta cu corupția, iar o cauză a acestui lucru ar fi numărul mic de angajați.
13:00
Ministrul Gavriliță spune ce înseamnă moratoriul la angajări și de unde i se trag picioarele # TVR Moldova
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, susține că moratoriul privind angajările în sectorul bugetar nu interzice încadrări suplimentare față de luna noiembrie a anului precedent, ci doar impune o coordonare suplimentară a deciziei. Într-o postare pe Facebook, oficialul a precizat că această regulă a fost instituită de Ion Chicu în 2018, în perioada în care deținea funcția de ministru al Finanțelor.
12:20
Peste două tone de rodii din import au fost distruse după ce analizele de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri de pesticid.
12:10
Maia Sandu cere „soluții concrete” pentru a pune capăt refugiului penalilor în Transnistria # TVR Moldova
Regiunea transnistreană este un refugiu preferat pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei, spune președinta Maia Sandu, care a solicitat Guvernului să modifice procedura de dare în căutare a persoanelor condamnate astfel încât inculpații să nu părăsească teritoriul controlat de autoritățile constituționale. Solicitările președintei R. Moldova vin după ce mai multe persoane care își așteptau sentința au părăsit Republica Moldova sau au fugit în stânga Nistrului până la condamnare.
12:00
Peste 14 tone de materiale antiderapante folosite pe drumurile naționale, din cauza ghețușului # TVR Moldova
Din cauza temperaturilor scăzute din aceste zile și a ninsorilor, echipele de drumari au intervenit pe drumurile naționale pentru patrulare și combaterea ghețușului, anunţă Administrația Națională a Drumurilor.
Acum 8 ore
11:50
Rusia acuză Ucraina că, în noaptea negocierilor cu Statele Unite, a țintit cu drone reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. O nouă minciună a Moscovei, menită să zădărnicească eforturile de pace, a reacționat imediat Volodimir Zelenski. Totul ar fi rămas la nivelul retoricii de manual a Kremlinului, dacă însuși președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu s-ar fi declarat înfuriat atunci când Vladimir Putin i-ar fi împărtășit informația, în cadrul convorbirii telefonice despre negocierile de la Mar-a-Lago. O informație care rămâne totuși de verificat, a admis Trump, potrivit TVR Info.
11:40
Maia Sandu îi răspunde lui Vlad Filat după invectiva acestuia legată de condamnarea în Franța # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că instituția prezidențială nu are atribuții legale în cazul solicitării autorităților franceze privind anunțarea în căutare internațională a fostului premier Vlad Filat. Șefa statului a subliniat că răspunsurile în acest caz trebuie oferite de instituțiile abilitate. Pe 22 decembrie, după ce a fost făcută publică condamnarea lui Vlad Filat în Franța, pentru spălare de bani, fostul oficial a reacționat pe Facebook: „Mulțumesc, Maia”.
11:30
Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă începând de marți, 30 decembrie, ora 20:00, și până luni, 31 decembrie, ora 17:00.
11:20
11:10
Poliția explică de ce nu l-a reținut pe Constantinov înainte să ajungă în Transnistria # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeani, susține că nu a avut pârghii legale pentru a interveni înainte ca fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia să ajungă în regiunea transnistreană chiar dacă autoritățile au cunoscut modul în care acesta s-a deplasat. Precizările au fost făcute de șeful IGP într-o emisiune la RadioMoldova.
11:00
În câte localități din Ucraina locuiesc români, după datele oficiale ale Guvernului de la Kiev? # TVR Moldova
Guvernul Ucrainei a publicat lista localităților în care locuiesc persoane aparținând minorităților naționale. Etnicii români s-ar afla în 379 de localități, anunță președintele fondator al Asociației „Basarabia” a Românilor din Regiunea Odesa, potrivit romania.europalibera.org.
10:40
Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și a obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamități naturale în perioada 2024–2025. Măsura va fi aplicată pe o durată de 12 luni și are drept scop sprijinirea agricultorilor care se confruntă cu dificultăți financiare majore.
10:10
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține declarații de presă cu privire la domeniul justiției.
Acum 12 ore
09:40
Acuzații grave între Moscova și Kiev: presupus atac cu drone asupra reședinței lui Putin # TVR Moldova
Rusia a acuzat luni Ucraina că ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din nordul țării, acuzație respinsă ferm de Kiev, care o califică drept nefondată și menită să submineze negocierile de pace. Moscova nu a prezentat dovezi publice în sprijinul afirmațiilor sale.
08:40
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că își va încheia activitatea în cadrul Președinției la sfârșitul anului 2025. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care Zaharov explică faptul că decizia este legată de schimbări importante din viața personală și de necesitatea de a-și reevalua prioritățile.
Acum 24 ore
20:40
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în lectura a doua de 76 de deputați.
19:10
Republica Moldova a actualizat Programul Național de Aderare pentru anii 2025–2029 și a început negocierile la nivel tehnic cu Uniunea Europeană. Discuţiile politice rămân însă blocate din cauza opoziției Ungariei, în special, în cazul Ucrainei. Experții spun că situația s-ar putea debloca fie în urma unor schimbări politice de la Budapesta, fie în contextul unor evoluții geopolitice, timp în care Chișinăul poate avansa prin pregătirea tehnică a reformelor.
18:40
Ninsoarea şi vântul puternic au făcut victime și au produs pagube insemnate în zeci de localităţi din Republica Moldova. Azi dimineata, la Ceadîr-Lunga, un bărbat de 37 de ani a murit în urma unui accident produs și din cauza conditiilor meteo. Mai multe maşini au fost blocate pe sosele iar multi copacii au fost doborâţi de vânt. Sunt si clădiri care au rămas fără bucăţi din acoperiș din cauza viscolului.
18:10
Facilități la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în RM din diasporă # TVR Moldova
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii din diasporă care aleg să revină în Republica Moldova vor beneficia de facilități extinse la repatrierea bunurilor personale. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările legislative care prevăd scutiri mai largi de la plata drepturilor de import.
Ieri
17:50
„Asta ar afecta societatea”. Presupusul criminal în serie din Anenii Noi, suspectat de canibalism # TVR Moldova
Apar informaţii noi despre presupusul criminal în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, şi despre oamenii care l-ar fi ajutat să comită ororile. Poliţia l-a reţinut pe fiul bănuitului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, pe care îl suspectează de complicitate la una dintre crime. Acesta încerca să părăsească Republica Moldova. În prezent, s-a stabilit că principalul bănuit ar fi omorât două persoane, însă oamenii legii au bănuieli rezonabile că numărul victimelor ar fi mult mai mare. Vă atenţionăm că urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.
17:40
În R. Moldova, unul din cinci elevi este victimă a bullyingului. Ce soluție au autoritățile? # TVR Moldova
Cazul de violență asupra unei fetițe de 13 ani, agresată de alte tinere din raionul Ialoveni, readuce în prim-plan problema agresivității în rândul tinerilor și lipsa mecanismelor de prevenire. Autoritățile recunosc faptul că nu sunt soluții rapide și trebuie implicarea constantă a părinților, a școlii și a comunității. Ministerul Muncii și Protectiei Sociale va lansa un serviciu de asistență psihosocială pentru copii și familii aflate în dificultate. Psihologii vor merge astăzi la locul incidentului.
17:40
Municipalitatea din Cluj-Napoca, România, va dona două autobuze municipiului Ungheni. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care permite, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, importul autobuzelor, cu scutirea de taxe fiscale și vamale și fără drept de înstrăinare.
17:10
Ultima ședință a Parlamentului din acest an: Cum își vor petrece deputații sărbătorile de iarnă? # TVR Moldova
Astăzi are loc ultima şedinţă a Parlamentului de la Chişinău, iar deputații se pregătesc să treacă de la legi și amendamente… la sarmale și piftie. Dacă unii vor întâmpina Revelionul în sânul familiei, alții își fac planuri mai neobișnuite: să plece la pescuit în Delta Dunării sau să deschidă larg ușile pentru oaspeți. Ce le-a adus anul care se încheie, ce așteaptă de la Moș Crăciun și unde îi prinde Anul Nou pe aleșii poporului, aflăm din reportajul ce urmează.
16:50
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat declarația consilierului prezidențial rus, Iuri Ușakov, conform căreia Ucraina trebuie să ia o „decizie îndrăzneață și responsabilă” cu privire la Donbas pentru a pune capăt ostilităților. Peskov a explicat că aceasta implică retragerea Forțelor Armate Ucrainene dincolo de granițele Donbasului, potrivit publicației rusești „Kommersant”.
16:40
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, care se va aplica contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2026.
16:20
Echipele Infinity Chișinău și Atletic Strășeni au încheiat anul cu victorii categorice în Super Liga de Futsal din Republica Moldova. Sporting Nisporeni și Tiras Criuleni au avut de suferit, încasând câte cel puțin zece goluri.
16:10
Salarii mai mari, angajări blocate: Aproape 17.000 de funcții în sectorul public vor fi suspendate # TVR Moldova
Guvernul Republicii Moldova a aprobat , luni, un moratoriu temporar privind angajările în sectorul bugetar, prin care aproape 17.000 de posturi vacante rămân neocupate până la 31 decembrie 2026. Măsura vizează instituțiile și autoritățile publice finanțate din bugetul de stat.
16:00
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că Sanatoriul „Moldova” din Odesa, Ucraina, a revenit în proprietatea Republicii Moldova în urma unei decizii a Curții Supreme a Ucrainei pronunțată pe 17 decembrie 2025. Republica Moldova luptă pentru recuperarea acestei proprietăți din 2008.
15:40
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să îmbunătățească protecția socială a persoanelor vârstnice, a celor cu dizabilități, victimelor infracțiunilor și altor beneficiari de servicii sociale.
15:00
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare din autonomia găgăuză, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la 12 ani de închisoare, se află în regiunea transnistreană.
14:40
A încercat să atragă simpatizanți în partidul „Șansa” cu o mașină-premiu: bărbat trimis în judecată # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a expediat în instanță cauza penală de învinuire a unui bărbat acuzat de finanțarea ilegală a partidului „Șansa” din surse interzise de lege, în cadrul căreia un automobil Suzuki Vitara în valoare de 15.000 de euro a fost folosit drept premiu într-un concurs online destinat să atragă noi simpatizanți ai formațiunii.
14:30
Ce pedeapsă a primit Vasile Bolea după scandalul legat de presupusa agresare a soției? # TVR Moldova
Fostul deputat Vasile Bolea a fost sancționat contravențional cu o amendă de 500 de lei pentru încălcarea obligațiilor părintești după examinarea în instanță a dosarului privind incidentul din 25 aprilie 2025. În același timp, judecătorii au încetat procesul contravențional în partea ce ține de acuzația de violență în familie pe motiv că nu există faptul contravenției.
14:10
Amenzi de 40.000 de lei pentru două femei din Sângerei, găsite vinovate de corupere electorală # TVR Moldova
Două femei din raionul Sîngerei au fost găsite vinovate de corupere electorală.
14:10
„S-a deplasat spre regiunea transnistreană”. Misail-Nichitin, despre fugarul Constantinov # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, confirmă versiunea admisă anterior de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, că fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare pentru abuz și delapidare, s-ar ascunde în regiunea transnistreană.
