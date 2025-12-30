Peste două tone de rodii contaminate cu pesticide, depistate de ANSA

18:40

În perioada sărbătorilor de iarnă suntem obişnuiţi să avem în case un brăduţ, dar iubitorii de flori proaspete se pot bucura acum şi de lalele, prin efortul unui cultivator din raionul Ialoveni. În serele lui Gheorghe Tonu, din Bardar, au înflorit deja primele lalele din acest sezon rece. Bărbatul spune că, de câţiva ani, cultivă bulbii mai devreme pentru a avea flori de Crăciun şi Revelion. El foloseşte o tehnologie modernă de creştere a florilor, mult mai eficientă.