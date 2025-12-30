Sărbători în siguranță: Medicii recomandă moderație la mese și multă mișcare

17:50

Apar informaţii noi despre presupusul criminal în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, şi despre oamenii care l-ar fi ajutat să comită ororile. Poliţia l-a reţinut pe fiul bănuitului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, pe care îl suspectează de complicitate la una dintre crime. Acesta încerca să părăsească Republica Moldova. În prezent, s-a stabilit că principalul bănuit ar fi omorât două persoane, însă oamenii legii au bănuieli rezonabile că numărul victimelor ar fi mult mai mare. Vă atenţionăm că urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.