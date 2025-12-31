Încasările Fiscului în 2025: În creștere cu peste 15%

Oficial.md, 31 decembrie 2025 12:20

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative,..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
12:20
Încasările Fiscului în 2025: În creștere cu peste 15% Oficial.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative,..
12:10
BPR lansează concursul de colectare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi finanțate prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 Oficial.md
Conform art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, nr. 322 din 29..
12:10
Vlad Filat: Vă îndemn să intrăm în Noul An cu încredere. Să înțelegem că doar prin credință și unitate, prin eforturi comune și solidaritate, putem readuce Moldova pe făgașul normalității Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că 2025 a fost un an..
12:10
Retrospectiva sportivă a anului 2025 Oficial.md
Anul 2025 a confirmat progresul constant al sportului din Republica Moldova, atât prin rezultate internaționale..
Acum 4 ore
10:10
Peste 45 mii contribuabili au redirecționat 2% din impozitul pe venit către un ONG sau entitate religioasă Oficial.md
Anul 2025 a fost cel de-al 9-lea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite..
10:00
În timp ce își executa pedeapsa, un deținut a fost condamnat din nou pentru încălcarea regulilor penitenciarului Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de..
09:50
De Revelion salvatorii și pompierii IGSU vor fi la datorie Oficial.md
De Revelion peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi..
09:00
Programul Național „Acces la cultură”: 300 de evenimente culturale organizate în peste 120 de localități, în 2025 Oficial.md
În anul 2025, Programul Național „Acces la cultură” a susținut 159 de proiecte culturale, implementate..
08:50
Atenție la spumantele procurate pentru Revelion Oficial.md
La trecerea dintre ani, în capul meselor festive, alături de bucatele gustoase și tradițiile frumoase..
08:40
Directoarea unui centru medical, trimisă în judecată pentru falsificarea documentelor și declarații mincinoase Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza penală în care..
Acum 6 ore
08:30
Veteranii de război au avut o discuție cu Premierul despre prioritățile de viitor pentru protecția drepturilor acestora Oficial.md
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor în vederea protecției drepturilor acestora au..
Acum 24 ore
17:10
Igor Grosu a avut discuții cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii..
16:50
9 ani închisoare pentru un cuplu din Bălți, după o captură de droguri de 4,5 mln. lei, primite camuflat într-un televizor din Belgia Oficial.md
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un cuplu din Bălți..
16:10
Revenge porn pe canalul de Telegram „Car Vertical.” Bărbat din Nisporeni – trimis în judecată Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui..
16:00
Cum a fost anul 2025 pentru Ministerul Sănătății Oficial.md
Anul 2025 a reprezentat un an de implementare accelerată a reformelor în sistemul de sănătate..
16:00
Autoritățile îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe..
16:00
Poliția Națională a primit o donație de echipamente IT esențiale pentru îmbunătățirea eficienței în teren Oficial.md
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și..
13:10
Un curier neoficial al Partidului Politic „Șor” a fost deferit justiției Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
13:10
Circulația transportului public va fi sistată în noaptea dintre ani Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe..
Ieri
12:00
(VIDEO) Irina Vlah, împreună cu mama și fiica: Gătitul salatei preferate este tradiția noastră de Anul Nou Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, împreună cu mama și fiica sa, Anna, au..
12:00
Maia Sandu: Reformele în domeniul justiției sunt foarte importante și vor continua Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui briefing, a declarat că reformele în domeniul..
12:00
Ion Ceban: PAS nu a acceptat niciun amendament propus de Partidul MAN pentru bugetul anului 2026. Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a declarat că, „în Parlament, PAS nu a..
11:30
BRD a lansat Asistentul virtual Oficial.md
Biroul Relații cu Diaspora a lansat Asistentul virtual – un instrument digital creat special pentru..
11:30
Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice a intrat în vigoare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că astăzi, 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare prevederile hotărârii..
11:30
Cod Galben de vânt puternic Oficial.md
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 decembrie, ora 20:00, – 31 decembrie, ora..
11:00
40 de copii din diasporă au participat la Programul „DOR de Tradiții” Oficial.md
40 de copii din diasporă au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR..
11:00
Trofeul “Cel mai bun fotbalist al Moldovei 2025” se va acorda pe 31 decembrie Oficial.md
FMF va face public numele câștigătorilor Anchetei ”Superlativele anului 2025” pe 31 decembrie, la WE SPORT..
10:50
Educația copiilor refugiați din Ucraina, discutată la MEC Oficial.md
Principalele realizări și provocări privind integrarea copiilor refugiați din Ucraina în instituțiile de învățământ general..
10:50
Bilanțul activității SA Energocom în domeniul gazelor naturale pentru anul 2025 Oficial.md
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze..
10:30
Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au primit 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică Oficial.md
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții..
10:30
Progresele și provocările în predarea „Istoriei, tradițiilor și culturii poporului găgăuz”, discutate la Comrat Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Istoria, tradițiile și cultura poporului găgăuz” („Gagauz halkının istoriiyası,..
10:30
Sesiunea de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie Oficial.md
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei..
10:10
Au încercat să scoată ilicit din țară 50 mii dolari, dar au fost opriți la vamă Oficial.md
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50.000..
10:10
Întrunirea Consiliului Memoriei la Ministerul Culturii: Au fost discutate rezultatele Oficial.md
La Ministerul Culturii a avut loc întrunirea Consiliului Memoriei, la care s-a prezentat bilanțul primului..
10:10
2080 kg de rodii din import nimicite sub supravegherea ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de..
10:00
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe drumurile naționale Oficial.md
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru..
08:40
Ce a reușit să realizeze Dan Perciun în calitate de ministru al Educației și Cercetării Oficial.md
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării pe parcursul anului curent au fost prezentate de..
08:30
Realizările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în 2025 Oficial.md
Ministra Natalia Plugaru, a prezentat principalele activități și realizări ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale..
07:30
Maia Sandu a rămas fără purtător de cuvânt Oficial.md
Igor Zaharov, consilier și purtător de cuvânt al președintelui Maia Sandu, și-a anunțat plecarea de..
29 decembrie 2025
16:50
Ion Ceban: Aproape 17 mii de locuri de muncă vor rămâne vacante. Cetățenii vor alege să meargă peste hotare Oficial.md
„PAS a decis, iar țara noastră va pierde cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor..
16:10
Angajații CFM au primit uniforme speciale Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a procurat un lot de îmbrăcăminte specială destinată..
15:40
Marja maximă pentru creditele „Prima casă” se menține la 3% și în 2026 Oficial.md
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de..
14:50
Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa Oficial.md
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație..
14:30
Bugetul de stat pentru 2026 a fost votat de Parlament Oficial.md
Parlamentul a votat în lectura a doua  proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul..
14:30
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 Oficial.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
14:30
Aviz pozitiv privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri Oficial.md
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra..
13:10
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială..
13:00
Numiri și demisii la Guvern Oficial.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, demisii și numiri. Stanislav Copețchi a demisionat din..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în..
12:10
Executivul a aprobat proiecte strategice pentru consolidarea securității cibernetice Oficial.md
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030 stabilește obiective strategice, măsuri de politică și reglementare în domeniul..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.