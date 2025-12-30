Educația copiilor refugiați din Ucraina, discutată la MEC
Oficial.md, 30 decembrie 2025 10:50
Principalele realizări și provocări privind integrarea copiilor refugiați din Ucraina în instituțiile de învățământ general..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
11:00
40 de copii din diasporă au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR..
11:00
FMF va face public numele câștigătorilor Anchetei ”Superlativele anului 2025” pe 31 decembrie, la WE SPORT..
Acum 30 minute
10:50
Principalele realizări și provocări privind integrarea copiilor refugiați din Ucraina în instituțiile de învățământ general..
10:50
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze..
Acum o oră
10:30
Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au primit 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică # Oficial.md
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții..
10:30
Progresele și provocările în predarea „Istoriei, tradițiilor și culturii poporului găgăuz”, discutate la Comrat # Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Istoria, tradițiile și cultura poporului găgăuz” („Gagauz halkının istoriiyası,..
10:30
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei..
10:10
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50.000..
10:10
La Ministerul Culturii a avut loc întrunirea Consiliului Memoriei, la care s-a prezentat bilanțul primului..
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de..
Acum 2 ore
10:00
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru..
Acum 4 ore
08:40
Ce a reușit să realizeze Dan Perciun în calitate de ministru al Educației și Cercetării # Oficial.md
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării pe parcursul anului curent au fost prezentate de..
08:30
Ministra Natalia Plugaru, a prezentat principalele activități și realizări ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale..
07:30
Igor Zaharov, consilier și purtător de cuvânt al președintelui Maia Sandu, și-a anunțat plecarea de..
Acum 24 ore
16:50
Ion Ceban: Aproape 17 mii de locuri de muncă vor rămâne vacante. Cetățenii vor alege să meargă peste hotare # Oficial.md
„PAS a decis, iar țara noastră va pierde cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor..
16:10
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a procurat un lot de îmbrăcăminte specială destinată..
15:40
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de..
14:50
Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație..
14:30
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul..
14:30
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
14:30
Aviz pozitiv privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri # Oficial.md
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra..
13:10
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială..
13:00
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, demisii și numiri. Stanislav Copețchi a demisionat din..
12:20
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în..
12:10
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030 stabilește obiective strategice, măsuri de politică și reglementare în domeniul..
12:10
Granturi de până la 1,5 mln. lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Oficial.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin..
11:10
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore # Oficial.md
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24..
11:10
Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de..
11:10
În perioada 22 – 28 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
Ieri
11:00
(VIDEO) Un gest frumos din partea Alternativa Clinic: Echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni în cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi # Oficial.md
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii în cadru campaniei Dăruiești..
11:00
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:10
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
10:00
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și..
10:00
Socialiștii vor propune Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, vine cu propunerea privind adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a..
09:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare..
09:50
ASP lansează etapizat Registrul de stat al unităților de transport în format electronic # Oficial.md
Noul sistem va permite depunerea cererilor de înregistrare și obținerea extraselor din Registrul de stat..
09:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut totalurile și a spus că..
09:20
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei,..
28 decembrie 2025
13:50
Ion Ceban: Anul 2025 a fost unul cu multe provocări, dar și cu multe rezultate pentru capitala noastră # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a adresat un mesaj de final de an: ..
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează..
12:00
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete..
11:40
Ion Ceban: Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS # Oficial.md
Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea..
11:30
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", și-a amintit că, 1 an în urmă, a..
26 decembrie 2025
14:40
Zinaida Greceanîi și Petru Burduja au prezentat inițiativele PSRM în domeniul politicii bugetar-fiscale # Oficial.md
Deputații fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi și Petru Burduja, au prezentat în cadrul briefingului de astăzi..
14:40
În contextul pronunțǎrii sentinței de astǎzi, prin care Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12..
14:40
În perioada sărbătorilor, când consumul de energie electrică și gaze naturale crește, SA Energocom încurajează..
14:40
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 26-27 decembrie, în regiunile de nord și..
13:00
În pragul sărbătorilor de iarnă copiii scriu scrisori cu dorințele lor. 101 astfel de mesaje..
12:50
De la furt de spumant la fals în declarații: tânăr, condamnat pentru un șir de infracțiuni # Oficial.md
Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de..
12:50
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 27 – 28 decembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.